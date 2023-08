Quake 2 Remastered: una versione eccezionale e ricca di contenuti

Annunciata a sorpresa durante la cerimonia d'apertura dell'ultima edizione del QuakeCon, l'annuale fanfest organizzata da id Software, l'edizione rimasterizzata di Quake 2 è subito approdata in tutti gli store digitali e nel catalogo di Game Pass, con una proposta tanto ricca quanto appetitosa. Un apprezzamento, quest'ultimo, che per forza di cose ha un valore del tutto relativo, poiché rivolto ad un titolo con la bellezza di 26 anni sulle spalle, e pertanto potenzialmente indigesto per le nuove leve della legione sparacchina. Una considerazione dovuta, che nulla toglie ai pregi di una remastered all'altezza della gloria curricolare di uno studio che ha fatto la storia dell'industria videoludica, e che proprio con Quake ha rischiato di andare in pezzi.

Terremoto in casa id

Prima di affondare i denti nella polpa sanguinosa del remaster messo a punto da Nightdive Studios, vale la pena di spendere qualche parola su un brand che, fedele al suo nome, al tempo generò un vero e proprio terremoto tra le fila di id Software. L'esordio della serie venne concepito in un momento in cui lo studio texano non era ancora diventato sinonimo di carneficine in prima persona e, malgrado l'incredibile successo della tripletta Wolfenstein 3D-Doom-Doom 2, diversi membri del team erano ragionevolmente interessati ad esplorare altre soluzioni ludiche.

Tra questi c'era il visionario John Romero che, dopo aver scartato l'idea di realizzare uno spin-off ruolistico di Commander Keen, gettò le basi concettuali per un action in terza persona interamente basato sul combattimento corpo a corpo. Dal canto suo John Carmack non vedeva di buon occhio la direzione promossa da Romero (a proposito, leggete il nostro speciale su Doom Guy), anche a causa dei lunghi tempi di gestazione previsti da un progetto ritenuto fin troppo rischioso. I contrasti in seno a id Software portarono prima ad una parziale revisione del concept, transitoriamente divenuto un action in soggettiva con protagonista un bruto armato di martello, e poi alla produzione di un titolo totalmente diverso rispetto alla visione iniziale, molto più vicino ai canoni ludici di Doom.



Questa deriva logorò insanabilmente i rapporti tra Carmack e Romero, che una volta terminati i lavori seguì l'esempio di Tom Hall (altro cofondatore uscito dal team per divergenze creative) e abbandonò id Software. Malgrado questo ennesimo, doloroso divorzio, conseguenza diretta di un percorso di sviluppo decisamente accidentato, Quake fu un discreto successo (non ai livelli di Doom) che finì col consolidare la fama del collettivo statunitense, ora più che mai legata a doppio filo ad uno specifico genere. Complici i problemi avuti con il primo capitolo, e i numeri non sensazionali registrati al momento dell'approdo sul mercato, inizialmente id non aveva intenzione di trasformare Quake in una serie, una disposizione resa poi evidente dall'ampio divario stilistico, strutturale e tematico fra l'originale ed il suo erede.

Dapprima l'intenzione era quella di produrre un'IP nuova di pacca: un brutale shooter sci-fi con un accento più marcato sulla componente narrativa. Gli esperimenti portati avanti in questa fase preliminare non si rivelarono però particolarmente fruttuosi, e così lo studio optò per la produzione di un seguito che in realtà era a tutti gli effetti una sorta di reboot. Archiviato il taglio gotico del predecessore, Quake 2 recuperava gli aspetti cardinali di una ricetta ludica che, solo un anno e mezzo prima, aveva segnato una tappa essenziale nell'evoluzione degli fps, anche ridimensionando l'importanza del mouse nella cornice dell'esperienza. Con l'essenziale contributo del nuovo id Tech 2, figlio dell'indiscutibile talento di John Carmack, Quake 2 sbarcò dunque sul mercato con una proposta tecnologicamente all'avanguardia, caratterizzata da un sistema d'illuminazione ben più sofisticato rispetto a quello del precedente Quake engine, modelli poligonali e animazioni più complessi, e una palette cromatica ampliata, perfetta per assecondare la cifra della nuova direzione artistica.



Per quanto questa risultasse nel complesso più organica e centrata, grazie ad un percorso d'incubazione creativa privo di particolari intoppi, il già citato allontanamento dai caratteri del capitolo d'esordio innescò una discreta mole di polemiche tra le maglie della community, rimasta interdetta di fronte alla revisione di molti elementi chiave.

Tra questi citiamo ad esempio il ritmo del gameplay, tendenzialmente più compassato ma misurato per accordarsi con le variazioni strutturali del gioco e l'aumentata diversità situazionale dell'insieme, cresciuta a braccetto con un level design più stratificato, che sacrificava parte della sua immediatezza in favore di una stimolante segmentazione delle mappe, spesso suddivise in aree interconnesse tramite una zona hub.



Al di là di tutto, però, il problema era fondamentalmente uno: come detto, Quake 2 non era un vero sequel, o almeno non quello che i fan si aspettavano di giocare. Ribadito questo punto, ad oggi alquanto ininfluente, possiamo celebrare con maggiore serenità le qualità di uno shooter intenso e spettacolare, ben tornito in ogni sua componente e denso di innovazioni grandi e piccole, che interessano tanto l'assetto della campagna quando quello di un comparto multiplayer d'eccezione, capace di stabilire un nuovo standard per l'intero panorama degli shooter competitivi.

Messe da parte le considerazioni sul valore storico del titolo, arriviamo quindi al nodo chiave di questo articolo: come si comporta questa nuova versione di Quake 2?

Una rimasterizzazione forgiata nel sangue

Inutile girarci attorno: il ritorno di Quake 2 è il risultato di un lavoro di rimasterizzazione eccellente, probabilmente il migliore mai compiuto da Nightdive Studios. A scanso di equivoci, ci urge però precisare che, per quanto brillante, l'operato del team non rende magicamente attuale un'esperienza con un quarto di secolo sulle spalle, soprattutto nel caso non abbiate alcuna familiarità con gli shooter della vecchia scuola.

Insomma le rughe ci sono e si vedono, ma questo non vuol dire che il pacchetto sia povero di interventi di valore, che nello specifico vanno ben al di là del discorso "graficozzo". A questo proposito, precisiamo che la versione in analisi non è semplicemente una riedizione vestita a festa del vecchio porting per Xbox 360, né una conversione multipiattaforma dell'edizione RTX uscita nel 2019, ma un prodotto che ha evidentemente seguito un percorso produttivo con finalità e prerogative differenti. In superficie troviamo quindi le classiche operazioni di "limatura" che rappresentano (o almeno dovrebbero) il corredo fisiologico di questo tipo di produzioni: piena compatibilità con il formato widescreen, supporto al 4K, frame rate pompato fino a 120 fps su PS5 e Xbox Series X|S (su PC il limite è il cielo), una serie di ritocchi più o meno lampanti ai modelli poligonali e un'effettistica migliorata. Volendo approfondire quest'ultimo punto, le migliorie più significative riguardano il sistema d'illuminazione (con tanto di ombre dinamiche opzionali), e l'implementazione di effetti più "moderni" come la profondità di campo e dell'antialiasing.



Per verificare con mano la sostanza - non trascurabile - dei miglioramenti proposti, potete sempre disattivare tutto e giocare alla vecchia maniera, con tanto di filtro CRT per aggiungere all'ensemble un'ulteriore sfumatura di nostalgia. Al netto delle vostre preferenze personali, l'unica impostazione che vi consigliamo di ignorare è quella relativa al filtro delle texture, che tende a sfumare ed appiattire in maniera piuttosto vistosa ogni superficie, con risultati alquanto sgradevoli.

Scavando un po' più in profondità, troviamo un altro paio di novità che, a nostro avviso, hanno un peso specifico ben più consistente nel quadro del gameplay. In primis l'intelligenza artificiale dei nemici è stata potenziata per rendere gli scontri più avvincenti e impegnativi, con l'aggiunta di routine del tutto assenti nella versione originale e un nuovo algoritmo di pathfinding. Abbiamo inoltre gradito, e non poco, l'inserimento di alcuni elementi tesi a migliorare la "qualità della vita" dell'utenza, tra menù radiali per l'equipaggiamento (armi e power-up) e una bussola (attivabile in caso di bisogno) che rende praticamente impossibile perdersi in giro per i livelli: uno strumento che si dimostrerà particolarmente utile per i meno avvezzi ai rigori degli fps di una volta.



Gli irriducibili delle mischie multigiocatore non potranno invece fare a meno di apprezzare l'incremento del tick rate, portato a 40hz per rendere più reattivo lo shooting competitivo (con tanto di crossplay), che nella nostra esperienza non ha mai manifestato problemi di rilievo. Su queste note, risulta assolutamente gradita l'inclusione di una modalità a schermo condiviso per un massimo di 4 giocatori: il modo migliore per chiudere un'amicizia nel sangue (pixelato). La diffusione del codice sorgente del gioco è inoltre un'ottima notizia per gli utenti su PC, che di qui a breve potrebbero assistere ad una nuova proliferazione di mod e contenuti aggiuntivi di ogni genere.

Parlando del composizione dell'offerta, l'ultima edizione dello shooter di id Software include praticamente ogni tassello contenutistico mai pubblicato ufficialmente, comprese le espansioni The Reckoning e Ground Zero e la campagna di Quake 2 per Nintendo 64 (completamente diversa da quella base e nettamente peggiore). L'ultima tessera del puzzle è rappresentata da Call of the Machine, un'espansione inedita creata ad hoc dal team di Machine Games e composta da ben 28 livelli. Questo modulo, seguito della precedente Dimension of the Machine realizzata dallo studio per Quake Remastered, cerca di colmare il divario tra i due capitoli della saga, proiettando i giocatori tra le spire di una campagna che si snoda tra orrori cosmici e abomini cibernetici, riuscendo finalmente a trovare una quadra tra i diversi volti di Quake con una perizia che non fatichiamo a definire stupefacente.