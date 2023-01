Quando la grafica vale più del gameplay: da Ryse a The Callisto Protocol

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Se è vero che anche l'occhio vuole la sua parte, nel corso degli ultimi anni la ricerca del fotorealismo nei videogiochi ci ha portati ad accogliere novità importanti come l'implementazione del Ray Tracing, resa possibile anche e soprattutto grazie all'arrivo del Deep Learning in questo settore. Artisti digitali e software house hanno continuato a creare mondi sempre più credibili, sperimentando strumenti avanzati fino ad arrivare a Nanite, Lumen e Metahuman, che rappresentano il tridente d'attacco del nuovo Unreal Engine 5.



Scavando nel passato più o meno recente abbiamo accolto con differenti gradazioni di entusiasmo titoli che hanno fatto della grafica il principale punto di forza. Parliamo di produzioni spaccamascella, spesso particolarmente attente al dettaglio ma che non necessariamente hanno convinto su tutti i fronti. Archiviata la nostra top 5 di videogiochi ancora inarrivabili quanto a offerta tecnica, ne abbiamo scelti tre che in qualche modo sono riusciti a entrare nell'immaginario collettivo con il loro prorompente impatto visivo.

Ryse Son of Rome

Dopo il filone di Crysis, Crytek ha utilizzato il suo Cry Engine per dare lustro all'antica Roma tra armature e marmi luccicanti.

L'anno era il 2013 e Ryse: Son of Rome debuttò per arricchire la lineup iniziale di Xbox One (il cui lancio fu tutt'altro che semplice), con un'esperienza che in ambito visivo faceva praticamente urlare al miracolo, innalzando l'asticella persino rispetto al suo coetaneo Forza Motorsport 5. Incensata in maniera quasi unanime sotto il profilo squisitamente tecnico, la storia di Marius non brilla sotto altri aspetti, con un impianto narrativo a tratti senza mordente. La ricetta ludica non era particolarmente varia e sacrificava la profondità sull'altare dell'impatto scenico, che infatti restava elevato anche durante i combattimenti. In altre parole, questa avventura lineare era pensata per mostrare i muscoli di Xbox One e del CryEngine 4, ma anche la grafica non fu esente da critiche: al day one non furono in pochi a storcere il naso in virtù del fatto che il gioco girasse a 900p e non in Full HD.



Tuttavia gli scenari brulicavano di dettagli e, complice un'ottimizzazione personalizzata del rendering a risoluzione custom, l'immagine a schermo restava nitida e mai sgranata, a riprova della bontà delle scelte operate dal team di sviluppo.

Fondamentale per il risultato finale fu certamente una illuminazione di livello superiore per l'epoca, con un'occlusione ambientale avanzata e altri artifici tecnici mutuati direttamente da Crysis 2, tra cui anche il parallax mapping, effetto ottico che contribuisce a dare senso di profondità alle texture, il tutto reso ancora più convincente da un intelligente utilizzo del motion blur e da un framerate saldamente ancorato ai 30 fotogrammi al secondo.

The Order 1886

Ci spostiamo nell'Inghilterra vittoriana steampunk di The Order 1886. Il gioco è arrivato sugli scaffali due anni dopo l'uscita di PlayStation 4, nel 2015, amplificando ulteriormente quel senso di miracolo in corso d'opera di una console che - almeno per alcuni - sembrava sottodimensionata per sopravvivere a un'intera generazione.

A differenza di Ryse, l'esclusiva Sony arrivò quindi nel pieno del ciclo vitale della macchina, mostrando una volta per tutte cosa fosse in grado di restituire in ambito visivo. The Order 1886 ha quindi beneficiato della maggior esperienza dei suoi creatori con l'hardware di destinazione, nonché delle soluzioni tecnologiche proprietarie di Ready at Dawn. Il RAD Engine gli consentì di brillare di luce propria con una gestione della fisica credibile, sia per quanto concerne gli abiti, sia sul fronte delle reazioni dei nemici ai proiettili nel corso delle sparatorie. Al sapiente utilizzo del motion blur e a un'effettistica di gran pregio si affiancava anche un principio di fotogrammetria applicata al videogioco, utilizzata per realizzare le texture di tessuti e superfici, ma gran parte del merito per la resa finale è da accreditare a un'illuminazione all'avanguardia, dotata di un sistema di subsurface scattering ancora più avanzato rispetto a quanto proposto da Ryse: Son of Rome, che rendeva più drammatici i primi piani dei personaggi insieme a un magistrale utilizzo dell'effetto bokeh.



Nonostante l'abbondanza di tonalità più scure, proprio luci, ombre, riflessi e volumetria giocano un ruolo fondamentale per restituire quelle connotazioni cinematografiche che hanno consegnato The Order: 1886 alla storia, con un'impostazione molto attenta e precisa a livello registico che punta a colpire l'occhio in maniera ancora oggi sorprendente.

Forte di un comparto grafico più che ambizioso e di un impianto narrativo che chiede a gran voce un seguito a quasi otto anni di distanza (qui il nostro speciale dedicato al futuro di The Order 1886), anche The Order imponeva i 30 fotogrammi al secondo, che restano saldamente ancorati sulla prima versione della console grazie all'utilizzo di una risoluzione personalizzata inferiore al 1080p. In realtà, il gioco restituisce un'immagine praticamente nativa su schermi FullHD, poiché la risoluzione è più bassa solo in verticale, puntando agli 800p con letterbox (bande nere orizzontali) come nei film.

The Callisto Protocol

In una classifica tanto speciale non poteva mancare uno dei titoli più chiacchierati del 2022. Al netto di alcune criticità sul fronte ludico e narrativo, The Callisto Protocol ha uno spessore grafico insindacabile (come testimoniato nella nostra recensione di The Callisto Protocol), sebbene le cose non siano filate del tutto lisce in tal senso.

Un'ottimizzazione a macchia di leopardo ha portato i riflessi in Ray Tracing su Xbox Series X solo in seconda battuta, mentre i seri problemi di performance e di stuttering su PC sono stati in parte affrontati solo dopo il lancio. Su PlayStation 5 invece le cose sono andate meglio del previsto ma in ogni caso ad oggi The Callisto Protocol propone una modalità a 30 fps con Ray Tracing e una a 60 fotogrammi al secondo, che chiaramente richiede il dover accettare alcuni compromessi (che però non compromettono in modo decisivo la piacevolezza dell'immagine). Se per molti questo gioco può essere considerato come il canto del cigno di Unreal Engine 4 sotto il profilo puramente visivo, rimane il rimpianto di un potenziale parzialmente inespresso in materia di trama - soprattutto visto il cast di attori coinvolti - e, seppur in forma minore, anche in ambito ludico. Passando nuovamente all'impianto grafico, ad avere la meglio sono proprio i volti dei personaggi al centro del racconto.

A brillare di luce propria sono occhi, capelli e soprattutto la pelle e le sue imperfezioni, ma anche tessuti e superfici, le cui texture sono sempre di prim'ordine nonostante la generale dovizia di particolari anche nelle aree meno importanti. Degni di nota sono anche la direzione artistica e l'illuminazione che, se spinta al massimo, raggiunge risultati davvero stupefacenti.