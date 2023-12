Quando la qualità non paga: grandi giochi con vendite bassissime

La qualità garantisce il successo commerciale? Nel mondo dei videogiochi non sempre è così. Spesso ci è capitato di assistere all'uscita di grandi titoli che però non sono riusciti a ottenere risultati significativi in termini di vendite. Per parlarne, abbiamo preso in esame alcuni casi emblematici e molto differenti tra loro, da quello di Spec Ops the Line, passando per Beyond Good & Evil (qui lo speciale sulla storia di Michel Ancel), fino a Gravity Rush 2. Non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con un titolo leggendario...

System Shock 2 (1999)

Il primo Bioshock di Ken Levine e Irrational Games è una perla del videogioco e in parte deve la sua esistenza a un'altra saga a cui hanno lavorato i suoi creatori: System Shock (a proposito di Levine, qui il nostro anteprima su Judas).



La seconda iterazione di questa serie con alla base elementi ruolistici, orrore e sparatorie in prima persona ha ottenuto le lodi unanimi della critica ma ha venduto al di sotto delle aspettative. All'inizio dell'avventura il giocatore doveva scegliere un ruolo professionale per il suo personaggio, che neanche a dirlo determinava un iniziale set di abilità specifiche.

Per dirne una, il Marine riceveva vantaggi in materia di armamenti, al posto di benefici in merito a poteri psionici, hacking, riparazioni e via discorrendo. C'erano poi dei power up ulteriori, ottenibili attraverso i cyber moduli e in altri modi, dispositivi hackerabili, aree secondarie da scoprire, e un nutrito arsenale di armi d'ogni sorta, da quelle aliene fino agli strumenti corpo a corpo. Tipi di munizioni differenti risultavano più efficaci contro questo o quel nemico e bisognava evitare di sprecarle, perché non erano distribuite in grandi quantità. Importante era anche studiare gli organi degli avversari, al fine di danneggiare gli assalitori con maggior efficacia. Si trattava in sostanza di un'esperienza a dir poco ambiziosa per l'epoca, e non a caso ritenuta da molti una lezione di game design.

Beyond Good & Evil (2003)

Ispirato, iconico e fieramente "differente": Beyond Good & Evil è un cult, uno dei titoli ad aver reso grande il nome del Game Designer Michel Ancel. Realizzato dalle divisioni di Montpellier e Milano di Ubisoft da un team composto da qualche decina di addetti ai lavori, ci ha raccontato le peripezie di Jade e del cinghiale antropomorfo Pey'j, impegnati a combattere i perfidi alieni noti come DomZ.

Nel plasmare la protagonista, foto reporter e artista marziale, Ancel ha pensato a nient'altri che a sua moglie, perché voleva creare un personaggio in cui i giocatori avrebbero potuto identificarsi. L'avventura a base di puzzle solving, sezioni stealth e zuffe ha lasciato il segno nei cuori di coloro che l'hanno giocata, ma purtroppo non ha venduto come sperato da Ubisoft. Le ipotesi legate all'insuccesso commerciale del titolo sono varie, dai giocatori del periodo interessati a sequel tecnologicamente avanzati, fino a un mercato saturo di produzioni e a un marketing poco efficace. Il dispiacere più grande in relazione a Beyond Good & Evil riguarda il suo sequel, annunciato e mosso da grandi ambizioni ma purtroppo lontano dai riflettori ormai da un po'.

Spec Ops The Line (2012)

Tremende tempeste di sabbia si abbattono su Dubai, i politici e le elite di potere minimizzano, ma in realtà preparano i piani di evacuazione. In una città piombata ormai nel caos si verificano gli eventi di Spec Ops The Line, gioco di Yager Development e reboot dell'omonima serie. Nei panni del capitano Martin Walker gli utenti vivevano una storia dai temi maturi, con la sanità mentale del soldato che andava progressivamente a deteriorarsi, causandogli allucinazioni.

Lo sparatutto in terza persona era pensato per porre i giocatori dinanzi a situazioni moralmente ambigue, e per innescare riflessioni sulla rappresentazione della guerra nei videogiochi. Non stupisce in tal senso che Specs Ops The Line sia ispirato a capolavori del cinema come Apocalypse Now. La sabbia, presente in grandi quantità negli scenari, aveva anche un impatto concreto sul gameplay, perché ad esempio poteva ridurre la vista dei nemici. Lo stesso possiamo dire della salute mentale del protagonista, che nel tempo dava segni evidenti della sua psicosi. Il titolo purtroppo non ha raggiunto i risultati commerciali sperati, ma anche in questo caso parliamo di un'esperienza che ha segnato quelli che l'hanno vissuta pad alla mano. Secondo lo scrittore Walt Williams non è stato un prodotto facile da gestire in fase di marketing e la demo pubblicata prima del suo debutto non era davvero rappresentativa dell'esperienza, ma il dispiacere per la sua sorte resta, a prescindere dai motivi alla base della tiepida risposta dell'utenza.

Gravity Rush 2 (2017)

Sviluppato da Team Gravity con la direzione di Keiichiro Toyama, il papà di Silent Hill, Gravity Rush 2 è stato uno dei gioielli nascosti dell'era PS4, l'ultimo prodotto del collettivo poi sciolto nel 2020. L'action adventure con protagonista Kat, una giovane supereroina in grado di manipolare la gravità e di sfruttare vari poteri a essa correlati, chiamava i giocatori a liberare la città di Jirga Para Lhao dai suoi malvagi governanti e a lanciarsi in scontri spettacolari a vedersi e divertentissimi da condurre (a proposito, qui le ultime su Slitterhead).

Kat poteva sollevare panchine, recipienti e altri oggetti reperibili negli scenari, per poi lanciarli contro i temibili Nevi, o boss di ogni tipo e dimensione. Tra combinazioni aeree e l'alternanza di Gravità Lunare e Gioviana, che modificando il peso di Kat ne mutavano anche lo stile offensivo, ogni battaglia era appassionante, complice anche uno stile grafico semplicemente delizioso. Parliamo insomma di una produzione dai tanti meriti, che purtroppo però non è riuscita a imporsi sul mercato.



Non abbiamo dei numeri precisi dalla nostra, anche perché non è sempre facile averne quando le vendite sono basse, ma il fatto che Sony abbia deciso di chiudere i server del gioco a poco più di un anno dal suo debutto dovrebbe dire tutto. A questo punto, la parola passa a voi? Avete giocato qualcuno dei titoli che abbiamo preso in esame? Quali sono gli insuccessi commerciali videoludici che più vi sono rimasti nel cuore? Attendiamo di scoprirlo...