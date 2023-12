Quando i videogiochi aiutano a rendere il mondo un posto migliore

Nel corso del 2020 lo Stato della California si ritrovò a fronteggiare una violenta stagione di incendi che ridusse in cenere 1,6 milioni di ettari di terreno. Oltre a causare danni per dieci miliardi di dollari, i circa novemila incendi propagatisi nel corso dei sette mesi portarono alla morte di 33 persone e al rilascio nell'atmosfera di 127 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Tragedia nella tragedia: negli ultimi 18 anni, il governo era riuscito a ridurre di 67 milioni di tonnellate le emissioni di CO2 nell'atmosfera.



Due anni dopo, in concomitanza con l'uscita di Horizon: Forbidden West, Sony strinse una collaborazione con Arbor Day Foundation, associazione no-profit che dal 1972 ha contribuito a piantare 500 milioni di alberi in giro per il mondo. Scopo dell'accordo era quello di piantare un albero, fino ad un massimo di 288mila, per ogni sblocco del trofeo "Reached the Daunt".



Iniziative simili non sono una novità nel mondo dei videogiochi: nel 2021, le Nazioni Unite hanno commissionato lo sviluppo di titoli a sfondo ecologico nel tentativo di sensibilizzare la generazione Z. Nel 2023, la Green Game Jam ha visto la partecipazione di numerosi giochi mobile quali Angry Birds, Clash Royale, Asphalt 8 e Brawlhalla, grazie ai quali sono stati raccolti 700mila dollari per la salvaguardia di ecosistemi a rischio.

Proteste virtuali

Discutere di progetti simili significa innanzitutto riflettere sull'impatto che i videogiochi, in quanto "oggetti" politici, hanno sulle nostre vite e sul mondo che ci circonda. Attraverso l'esplorazione di mondi virtuali, facciamo esperienza di storie e tematiche che vanno ben oltre il gaming inteso come escapismo, come fuga dalla realtà. Il successo di diverse esperienze online ne è una prova: stabilendo una connessione con l'altro veniamo a conoscenza del suo vissuto, dei suoi sogni e delle sue paure.

Nel mese di ottobre, un gruppo di utenti ha organizzato una manifestazione pro-Palestina all'interno della piattaforma di gioco online conosciuta come Roblox, unendosi alla marea umana che ha invaso le strade di numerose città nel mondo reale in segno di solidarietà, anche se, a questo punto, dovremmo interrogarci sulla distinzione tra reale e virtuale.



In questo caso, il videogioco si trasforma in trampolino di lancio per iniziative dal basso del tutto spontanee: un gruppo di persone decide di sana pianta di trasformare uno spazio virtuale destinato al gioco in un luogo di aggregazione e attivismo politico, capovolgendone la funzione originale. Sono due i fatti degni di nota: il primo è che un evento simile può stimolare scenari che sfuggono al controllo autoriale, vedi i funerali in memoria di giocatori deceduti negli MMO; il secondo ci riporta al potenziale creativo e comunicativo del medium, che può essere sfruttato a seconda delle occasioni e delle richieste che si intendono portare avanti.

Mentre la protesta infuriava nei server di Roblox, su itch.io è stato creato un bundle con l'obiettivo di sostenere economicamente Medical Aid for Palestinians, ente britannico no-profit che offre servizi sanitari in Cisgiordania. Allo scadere della raccolta fondi, sono stati accumulati 365mila dollari a fronte dei 300mila richiesti. Un'iniziativa simile fu a suo tempo organizzata anche per la guerra in Ucraina, con un totale donato di circa sei milioni di dollari.



Videogiochi e beneficenza non sono un connubio recente: Child's Play, attiva dal 2003, ha raccolto 55 milioni di dollari che vengono impiegati nella donazione di videogiochi e giocattoli ai bambini ricoverati in ospedale; Extra Life, partito nel 2008, è un evento finalizzato alla raccolta di denaro per l'organizzazione Children's Miracle Network Hospitals, che nel 2022 ha visto la partecipazione di cinquantamila giocatori e oltre 10 milioni di dollari donati;



Humble Bundle, forse il più conosciuto, destina il ricavato dei bundle a organizzazioni come Action Against Hunger, Electronic Frontier Foundation e Wikimedia Foundation. L'esperienza del gioco viene tramutata in una attività solidale nei confronti delle fasce più deboli, mettendo in discussione la convinzione dominante che vede il gaming come attività competitiva e individualista.

Videogiochi ed educazione civica

Se da un lato i videogiochi faticano a scrollarsi di dosso la nomea di attività potenzialmente pericolosa, il loro utilizzo in campagne di sensibilizzazione potrebbe sovvertirne la percezione: è il caso di Bin Your Gum, titolo lanciato nel 2021 in collaborazione col governo irlandese. Lo scopo del web game è semplice: lanciare una chewing gum nel cestino.

I più fortunati avranno la possibilità di vincere un voucher da 150 euro, pari alla multa prevista nel caso venissimo pizzicati dalle autorità irlandesi a smaltire cibo o bevande in modo improprio. I risultati ottenuti da Bin Your Gum sono visibili sul portale Gum Litter Taskforce, ma ne elenchiamo alcuni per dovere di cronaca: 7 persone su 10 hanno ammesso di aver preso coscienza del problema e di pensarci due volte prima di gettare una chewing gum per terra, con il 45% degli intervistati che ha dichiarato di aver cambiato del tutto abitudine grazie alla campagna.



Quest'ultima - nel corso del 2022 - ha visto l'adesione di 157mila studenti, 100 servizi radio e televisivi trasmessi in 22 contee e numerose associazioni ambientaliste.

Oltre la censura

Uno dei progetti più interessanti di cui si è discusso negli ultimi anni è The Uncensored Library, lanciato il 12 marzo 2020 - giornata contro la cyber-censura - da Reporters Without Borders. Scopo dell'iniziativa è quello di fornire accesso a dati sottoposti a censura in Paesi come Russia, Vietnam, Brasile, Arabia Saudita, Eritrea, Messico, Egitto e Bielorussia.

Per accedere a questi dati, basta possedere Minecraft: visitando il sito di The Uncensored Library, possiamo scaricare la mappa di gioco ed esplorare liberamente l'archivio, al cui interno troveremo gli argomenti suddivisi per Paese nei rispettivi padiglioni; si possono trovare, ad esempio, dati riservati circa l'andamento della guerra in Ucraina, giornalisti incarcerati, violazione dei diritti umani, scandali e casi di corruzione. Nel padiglione 3, ad esempio, gli utenti possono visionare libri e articoli relativi al Press Freedom Index, una serie di report sulla libertà di stampa in vari Paesi del mondo.



Come nel caso di Roblox, abbiamo un ribaltamento della funzione originale dello spazio virtuale - adibito a ecosistema manipolabile a proprio piacimento tramite lo sfruttamento delle risorse naturali - che diventa una piattaforma di democratizzazione dei processi informativi. Ciò consentirebbe ai cittadini di organizzare forme di resistenza, servendosi di strumenti all'apparenza insospettabili e sfruttandone la diffusione e l'alta accessibilità.

Similmente alle opere di artivismo (arte con un contenuto sociale esplicito), The Uncensored Library sovverte la nostra concezione di videogioco e di cosa è possibile realizzare all'interno delle sue cornici produttive e narrative: che si tratti di raccogliere fondi per una buona causa o di lottare contro la censura, i mondi videoludici continuano a mostrarsi terreno fertile per iniziative sociali e politiche, un aspetto non sempre dibattuto ma che dovrebbe invece essere posto al centro nel discorso culturale sul gaming, affinché ci si renda conto di cosa è possibile costruire con un semplice pad alla mano - nel bene e nel male.