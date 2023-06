Quantic Dream: un giro nei nuovi studi a Parigi, dove nasce la magia

A Parigi, precisamente in via 30 Rue Raoul Wallenberg, si ergono i nuovi studi di Quantic Dream. In questo ampio edificio si suddividono, in più piani, i vari gruppi di lavoro che contribuiscono alla realizzazione delle produzioni del team francese. Un luogo adibito alla creazione non solo di opere tripla A ad altissimo impatto mediatico, come nel caso del futuro Star Wars Eclipse (qui l'anteprima di Star Wars Eclipse), ma anche di giochi indipendenti nei quali fioriscono la creatività e il desiderio di narrare storie da ricordare.



In compagnia di un Cicerone d'eccezione come Guillaume de Fondaumière, CEO di Quantic Dream, siamo stati invitati in Francia per compiere un rapido Studio Tour, che ci ha permesso, tra le altre cose, sia di ammirare la stanza adibita al motion capture, sia di spalancare le orecchie nella sala audio dove il suono in Dobly Atmos ci ha avvolto in tutta la sua straordinaria potenza.

Quantic Dream Spotlight

La prima ragione di questo nostro viaggio è stata la presentazione di QD Spotlight, una nuova etichetta pensata per dar maggior visibilità possibile ai piccoli team di sviluppo, offrendo loro i mezzi tecnologici ed economici di Quantic Dream.

Lo studio francese ci tiene a sottolineare quanto - dopo 25 anni di esperienza - l'azienda abbia piena consapevolezza delle difficoltà che si incontrano nella realizzazione di un videogioco, delle sfide che gli autori sono chiamati ad affrontare sia nei progetti più grandi sia in quelli meno ambiziosi. Spotlight nasce dunque con l'obiettivo di fornire supporto produttivo, creativo e organizzativo ai collettivi indie, mettendo a loro disposizione con maggiore facilità anche strumenti come la sala del motion capture, quella della fotogrammetria, esperti di animazioni e di corredo sonoro, senza contare tutta la conoscenza nel campo della comunicazione e del marketing.



Insomma, una sorta di vivaio di talenti, su cui il team parigino sembra puntare tantissimo, il tutto in nome di quella passione che ha accompagnato la crescita di Quantic Dream nel corso degli ultimi due decenni. Nelle parole dei responsabili dell'azienda emerge anche un altro dettaglio: l'etichetta Spotlight vuole essere una garanzia di qualità. La selezione di progetti è accurata e meticolosa, e tutti i titoli prodotti sono stati valutati con un'attenzione minuziosa.

Per darci una dimostrazione concreta delle sue dichiarazioni, Quantic Dream ci ha permesso di testare due giochi che possono vantarsi del marchio Spotlight: nella nostra prova di Under the Waves abbiamo sperimentato un'avventura subacquea dalla forte dimensione emotiva e psicologica, mentre quando abbiamo provato Lysfanga ci siamo trovati dinanzi a un action di stampo tattico decisamente originale, in cui il giocatore è chiamato a "cooperare con se stesso".



Due esperienze assai diverse, sia sul fronte stilistico che su quello strettamente ludico, segnale inequivocabile del fatto che Quantic Dream, in veste di publisher, non intende omologare il proprio catalogo, ma mira a differenziare il più possibile l'offerta, muovendosi al di là delle opere strettamente narrative per farsi veicolo di creatività a 360 gradi. Le intenzioni sono encomiabili, e vedremo al momento della release finale delle suddette opere se il team è riuscito a centrare il bersaglio.

La sede di Montréal

Oltre alla sede parigina, Quantic Dream possiede altri studi in quel di Montréal, una "seconda location" - come la definisce Guillaume de Fondaumière - aperta in remoto durante il periodo del Covid. Una scelta che ha causato non pochi grattacapi al team, dato che inaugurare un intero ufficio "a distanza" è stata ovviamente un'esperienza molto complessa, che il CEO spera di non dover fare mai più.



"La prima volta che ho visitato lo studio di Montréal è stato 9 mesi dopo averlo aperto, semplicemente perché non potevamo viaggiare. È stato davvero molto difficile attuare questa ramificazione aziendale, ma abbiamo un gran gruppo di persone competenti in Canada. Abbiamo iniziato con un core team di 3/4 membri nei primi mesi del 2021, poi dopo un anno la quota è salita a circa 24/25 e ora ne abbiamo una cinquantina. Un bel risultato!"

Coltivazioni, Motion Capture e Fotogrammetria

Dopo la rapida panoramica sullo studio a Montreal, Guillaume ci ha accompagnati in un giro per le sale dell'edificio parigino, che a quanto pare ha l'ambizione di essere il più "autosufficiente" possibile. Oltre all'area relax, dove i dipendenti possono divertirsi a giocare a calcio balilla, a ping pong e a flipper, c'è anche un ristorante che cucina quanto prodotto dalle coltivazioni di Quantic Dream. In cima al palazzo, infatti, si trova un piccolo ma grazioso orticello, in cui il team fa crescere vegetali di vario tipo, insalata e pomodori, e che presto, nelle mire di Guillaume, si amplierà ancora di più.

All'interno dell'edificio, la prima sala che il CEO ci ha mostrato è quella dell'Auditorium, dove il collettivo si riunisce non solo per le riunioni, ma anche per l'organizzazione di seminari, grazie ai quali i membri del gruppo possono apprendere nuove nozioni e migliorarsi come sviluppatori. "È molto importante per noi possedere una stanza simile, che ci dà modo di evolverci costantemente come struttura e come azienda nel suo insieme" ci ha detto Guillaume, prima di condurci in una delle zone più importanti dello studio, quella dedicata al motion capture, più grande rispetto a quella della sede precedente. Le telecamere all'interno della stanza sono completamente nuove, più potenti, più veloci, e dotate di un angolo di ripresa più ampio. Questa caratteristica permette l'utilizzo di un minor numero di obiettivi ma al contempo garantisce la copertura di un'area maggiore. "Ora possiamo avere anche più attori sulla scena" - ha sottolineato Guillaume - "e questo, per un progetto che potete ben immaginare (ride), ci è decisamente molto utile. Rispetto ai giochi precedenti abbiamo perfezionato anche il capture delle espressioni facciali con una tecnologia sviluppata appositamente dal nostro team.



L'obiettivo è ovviamente quello di creare le migliori animazioni facciali attualmente realizzabili nei videogiochi. Avevamo bisogno di una tecnologia che ci desse modo di massimizzare la qualità dei nostri prodotti senza per questo richiedere tantissimi anni di sviluppo. Del resto, oltre al ai titoli che abbiamo in arrivo, ce ne sono probabilmente (ride di nuovo) altri in cantiere". Nella sala adibita al motion capture erano anche presenti degli oggetti di scena, props con cui gli attori sono chiamati a mimare alcune azioni che verranno replicate digitalmente all'interno delle sequenze in game.

E tra pistole, fucili e altri elementi, ha fatto capolino anche una riproduzione delle iconiche spade laser, le armi che osserveremo in azione nell'opera attualmente più importante in sviluppo presso Quantic Dream. Di fondamentale importanza è poi la sala della fotogrammetria, in cui è stata allestita una struttura su cui montano ben 149 fotocamere, una delle quali è usata come riferimento per inquadrare frontalmente il soggetto che si posiziona al centro della gabbia, mentre le altre sono disposte in maniera simmetrica, così da permettere la cattura dell'intero corpo in un'unica e rapida soluzione. Come ci ha rivelato il team, sono necessari circa 3 giorni per allestire la struttura, mentre una settimana per posizionare con la massima accuratezza tutti gli obiettivi.

La forza del suono

"Quando ci siamo trasferiti in questa nuova sede abbiamo investito tantissimo nella realizzazione di un ambiente che potesse offrire la miglior qualità audio raggiungibile al giorno d'oggi. D'altronde il suono è sempre stata una componente fondamentale dei nostri giochi" - ha sostenuto con convinzione Guillaume mentre ci ha condotto nell'area in cui viene registrato l'accompagnamento sonoro delle produzioni a marchio Quantic Dream.

Sono due le salette più importanti di questo mini tour nel reame del suono: la prima è quella che il CEO definisce "Holy Room" (la stanza sacra). Uno spazio che dà l'idea di un ambiente pensato per la meditazione, al cui interno si trovano vari contenitori in cui è possibile inserire acqua, sabbia e qualunque altro elemento necessario per registrare ogni tipo di suono possibile. La seconda stanza ha concluso il breve tour, ed è quella che Quantic Dream sottolinea con orgoglio essere il primo studio audio in Europa certificato Dolby Atmos. Qui Guillaume, dopo averci chiesto di spegnere la registrazione video, ci ha permesso di osservare, e soprattutto ascoltare, la versione finale del trailer di Star Wars Eclipse mostrato un anno fa, con il missaggio audio definitivo in Dobly Atmos. Un'esperienza sonora poderosa.