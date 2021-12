Rainbow Six Siege EU League 2021: al via la resa dei conti

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

La scena competitiva europea del tactical shooter di Ubisoft (Rainbow Six Siege si è appena ampliato con l'Operazione High Calibre, ecco i nostri trucchi per usare al meglio Thorn in Rainbow Six Siege) sta per tornare protagonista con la fase finale della EU League. A partire da questo weekend, infatti, le migliori formazioni del Vecchio Continente si contenderanno il titolo: gli eccezionali BDS, i russi del Team Empire, i Na'Vi e i "rinati" G2. Non solo: in questi giorni si giocherà anche un altro torneo fondamentale per le squadre coinvolte: il torneo Relegation. In questo caso, le formazioni provenienti dalla Challenger League cercheranno di fare il grande salto, a discapito del Team Secret, unica organizzazione a rischio eliminazione dalla League. Ecco tutto quello che dovete sapere sulla fase finale della competizione continentale!

La Challenger League

Iniziamo proprio dalla Challenger League, ovvero dallo scalino inferiore della piramide competitiva dello shooter tattico Ubisoft. Al torneo hanno partecipato anche due formazioni nostrane: i Mkers (qualificati di diritto per la vittoria nel PG Nats) e i Totem Esports (provenienti invece dagli Open Qualifier, con roster interamente francese).

Il torneo, iniziato ancora in ottobre, ha visto le organizzazioni impegnate in un lungo percorso suddiviso in una fase di Group Stage e in una a eliminazione diretta. Sia i Mkers che i Totem sono riusciti a passare indenni la fase a gironi; purtroppo però, il destino li ha fatti scontrare nei quarti di finale. Il match, estremamente combattuto, ha visto prevalere i transalpini, che alla fine sono riusciti a qualificarsi al quarto posto, perdendo solamente con le squadre che si contenderanno il prestigioso slot nella EU League. Anzi, gli slot, perché saranno due i posti, data la defezione degli Heroic, i quali ripartiranno dalla Challenger League per il 2022.



Il torneo Promotion/Relegation vedrà scontrarsi gli inglesi degli MNM Gaming, vecchie conoscenze del competitivo di R6, che più volte hanno tentato l'assalto alle fortezze EU League/Six Invitational; gli HellRaisers, organizzazione ucraina nata da pochissimo ma già affermata grazie a un roster russo di valore (quasi tutti ex Virtus.Pro, ForZe); e il Team Secret, squadra disastrata, riveduta e corretta più volte, capace di grandiosi exploit e di rovinose cadute.

I match vedranno anzitutto le due formazioni provenienti dalla Challenger League ovvero MNM ed HellRaisers sfidarsi domenica 12 dicembre, per determinare la prima squadra qualificata all'EU League 2022. La perdente, invece, finirà per giocare un'altra partita la prossima settimana, questa volta contro il Team Secret. La vincente tra questi due team si prenderà il secondo e ultimo slot disponibile nel gotha dell'esport continentale di R6.

Le magnifiche quattro in corsa per il titolo

Parlando proprio dell'EU League, invece, come abbiamo visto in apertura quattro sono le squadre in corsa per alzare il trofeo: BDS, Team Empire, Na'Vi e G2. Queste sono le organizzazioni che hanno dimostrato una maggior costanza nell'arco di tutti e tre gli Stage in cui si è suddivisa la lega nel 2021. Al top della forma, come ormai di consueto, troviamo i francesi BDS. Squadra che vince non si cambia: Renshiro, Shaiiko, RaFaLe, Elemzje, Brid cercheranno di dominare la scena europea dopo esser stati buttati fuori dai FaZe Clan nei quarti di finale dello Sweden Major.

Batosta ancor più grande in Svezia, invece, l'hanno presa i russi Empire, eliminati addirittura durante il Group Stage dopo un grandioso secondo posto al Major agostano a Città del Messico (ecco i segreti del team vincitore del Major estivo, gli oNe).



Tornando a parlare della competizione europea, i russi si presentano a questa fase finale come seconda testa di serie, dopo un crescendo durato tutto l'anno. I cinque componenti del team sono gli stessi di sempre (Joystick, Scyther, Sheppard, dan, Always) ormai giocano a memoria.Alla festa ci saranno anche gli anglo-ucraini Na'Vi. Ucraini per modo di dire, dato che il roster è quasi tutto britannico (doki, blurr, nathan), con una spruzzata di Polonia (Saves) e Svezia (Secretly). I Na'Vi non sono mai stati davvero pericolosi, in campo internazionale. Si svegliano, però, quando si parla di Europa: un primo e un terzo posto (rispettivamente per lo Stage 1 e 2) quest'anno. In calando, vedremo se avranno la forza per tenere testa ai rivali più quotati.

Infine, ultimi ma non ultimi, i G2. Il team è stato rinnovato dalle fondamenta, dopo il periodo di declino seguito ai grandi successi del biennio 2018-2019. Alle finali della EU League 2021 si presenteranno con un roster piuttosto variegato: CTZN e Kayak (britannici), Virtue (australiano), Hungry e Jonka (tedeschi e ultimi arrivati nel team). Abbiamo la netta sensazione che i G2 possano essere il classico tizzone ardente che si cela sotto la cenere, apparentemente inerte, in attesa di rianimarsi. Il loro grosso problema saranno i BDS, che incontreranno in semifinale.

Il formato e dove vedere il torneo

Ecco il programma delle fasi finali della EU League e della Challenger League.



11 dicembre: Semifinali European League, BDS vs. G2; Team Empire vs. Na'Vi.



12 dicembre: Finali European Challenger League MNM Gaming vs. HellRaisers.



18 dicembre: promozione/retrocessione European League, Team Secret vs. perdente tra MNM e HellRaisers.



19 dicembre: Finale per il 3° posto European League & Grand Final European League.

Come di consueto ci saranno i drop attivi che ricompenseranno gli spettatori con reward esclusive. L'evento potrà essere visto anche in italiano come sempre su Twitch, nel canale Twitch ufficiale Rainbow6IT.