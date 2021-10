Rainbow Six Siege festeggia Halloween con l'evento Doktor's Curse

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

Un nuovo evento speciale si è affacciato da qualche giorno all'interno dello shooter tattico targato Ubisoft, questa volta - ovviamente, visto il periodo - dedicato ad Halloween. Rainbow Six Siege, insomma, è sempre più ricco di contenuti e appuntamenti in game, come ogni buon "game as a service" che si rispetti. Gli eventi stagionali, che vanno a spezzare la cadenza regolare degli aggiornamenti principali, ormai sono una garanzia per l'enorme fan base che quotidianamente affolla i server di tutto il mondo. Vediamo dunque quali novità attendono i giocatori nel nuovissimo incontro con il Doktor e con i suoi mostruosi esperimenti.

Rainbow Six Siege: l'evento di Halloween

L'evento, della durata di tre settimane, è iniziato lo scorso 12 ottobre e si protrarrà sino al prossimo martedì 2 novembre. Come di consueto l'evento stagionale introdotto nell'Anno IV segue regole speciali che vanno a evolvere il classico scontro 5vs5 rendendolo anche molto più frenetico e- ovviamente - meno tattico.

Doktor's Curse è infatti una speciale modalità che ricalca il tradizionale "Nascondino". In questo senso, intrappolati all'interno del Castello (una versione appositamente modificata di Parco Divertimenti), i giocatori in difesa devono cercare di sopravvivere fino alla fine del round oppure, se ci riescono, devono riuscire a eliminare i potenti attaccanti. Entrambe le squadre vengono dotate di equipaggiamento speciale ma, la particolarità è che nessun giocatore potrà avere accesso alle armi classiche.



Ogni Sterminatore è equipaggiato con un martellone da sfondamento, da usare non solo per aprirsi la via nel dedalo di stanze, ma anche per schiacciare gli avversari. Inoltre, ognuno di loro ha accesso a gadget per dar loro la caccia: Jackal, ad esempio, potrà usare il suo Eyenox Model III, Lion il drone EE-ONE-D e c'è, al solito, anche spazio per il sensore cardiaco di Pulse.

I difensori, invece, hanno a disposizione gadget dedicati prevalentemente a fermare gli avversari, con alcuni valori modificati e una speciale abilità secondaria chiamata "Nightstride" (o Passo Notturno, che dir si voglia) la quale permette loro di muoversi più velocemente del normale e di diventare invisibili per un brevissimo periodo di tempo. I difensori, però, non potranno usare strumenti per sostenere uno scontro corpo a corpo. Insomma, i "topi" non potranno far altro che scappare dai predatori.



Una delle principali differenze nell'evento di quest'anno è l'aggiunta di Aruni e Melusi come difensori/mostri, poiché le loro abilità AOE e crowd control aiuteranno i difensori a sopravvivere. I loro gadget forniscono un nuovo modo per controllare un'area di cui i difensori hanno vitale bisogno per sopravvivere, basti pensare al gadget unico di Aruni (a proposito, date una occhiata anche alla nostra guida all'Operatore Aruni di Rainbow Six Siege), che porta all'interdizione di una via. Melusi, invece, può usare la sua Banshee per rallentare i nemici e creare una via di fuga che i difensori possono usare per allontanarsi il più velocemente possibile dalla zona calda.

Cosa c'è di nuovo?

L'evento presenta ovviamente una collezione a tema dedicata e aggiornata. Oltre alle skin "classiche" di Doktor's Curse, comprensive di uniformi, copricapi, ciondoli e skin per le armi, la nuova Collezione aggiunge oltre 48 articoli esclusivi tutti da sbloccare. La collezione si ispira chiaramente alla tradizione horror che contraddistingue la festa dedicata ai morti e vede Aruni assumere le sembianze di una pianta carnivora (una specie di mostruosa evoluzione della sensuale Poyson Ivy), Melusi invece, riprendendo in qualche modo l'effetto del proprio gadget, appare come un fantasma irrequieto e ululante.

Lesion si trascina come al solito nei panni di uno zombie, Lion ha la propria testa sotto spirito in un barattolo, Jackal è rappresentato come il Mostro della Palude, mentre Sledge è un moderno Van Helsing.



Jackal, Lion, Aruni e Melusi si uniscono alle creature viste l'anno scorso (Smoke, Kapkan, Frost, Lesion ed Ela); Kaid farà la parte di un vampiro secolare assetato di sangue, e c'è anche il nuovo "Wicked Surgery Bundle". I pacchetti Collezione Doktor's Curse possono essere acquistati per 300 crediti R6 o 12500 Fama ciascuno nella sezione Pacchetti della schermata Home.

Tutti gli oggetti della Collezione sono disponibili per l'acquisto come bundle individuali per 1680 crediti R6 ciascuno.

L'ultima patch di R6 Siege

Da poco il team di sviluppo ha rilasciato anche una nuova patch (la Y6S3.3)che va a risolve diversi bug e interviene sul bilanciamento di molteplici Operatori, andando quindi a impattare anche sul meta dello sparatutto tattico in prima persona targato Ubisoft.

Tra le novità più importanti, dobbiamo segnalare che Clash ha ora un Super Shorty (al posto della P-10C praticamente mai usata), Castle ha un pannello corazzato in più (quindi ben quattro), mentre il caricatore della P10 Roni per Aruni e Mozzie vede ridotta la disponibilità di proiettili (da 19+1 a 15+1); la quantità di Mag-NET di Wamai è aumentata a 6 (ovvero un buon 50% in più rispetto a prima), ma contemporaneamente l'area d'effetto è stata considerevolmente ridotta (3,5 metri invece di 5 metri). Per saperne di più vi consigliamo di recuperare la lista delle novità dell'ultimo aggiornamento d Rainbow Six Siege.