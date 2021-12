Rainbow Six Siege festeggia il Natale con l'evento Snow Brawl

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

Rainbow Six Siege non smette di evolversi e di aggiungere, con una costanza invidiabile, sempre nuove idee alla propria offerta ludica. Abbiamo potuto parlarvi dell'ultima stagione del sesto Anno (a proposito, recuperatevi il nostro speciale su R6 Siege Operazione High Calibre) e della nuovissima aggiunta al roster della squadra Rainbow (avete già letto il nostro approfondimento sull'Operatore Thorn di Rainbow Six Siege?). Per la prima volta, infatti, alla lunga lista di eventi stagionali i ragazzi di Ubisoft Montreal hanno deciso di aggiungere una modalità inedita, seguendo le orme di altri game as a service (o GAAS che dir si voglia). Visto l'approssimarsi delle festività, non poteva che essere una "rissa" a base di palle di neve, luci colorate intermittenti e spirito natalizio.

Ho, ho, ho, Blackbeard is coming to town!

Snow Brawl, questo il nome della celebrazione a tema natalizio, è una rissa piuttosto semplice e immediata, ma soprattutto molto divertente. I giocatori sono divisi nelle canoniche due squadre: blu e arancione. Per l'occasione, i team sono stati ribattezzati Lame Blu e Tempeste Arancioni. La condizione per portarsi a casa la vittoria? Beh, penetrare nella fortezza e catturare la bandiera degli avversari.

Il match inizia infatti con le bandiere nella base delle rispettive squadre. L'obiettivo è, come dicevamo, molto semplice: rubare la bandiera della squadra nemica e portarla alla propria base. Questo farà segnare un punto per il proprio team. Le bandiere possono essere lasciate cadere dal portatore o rubate, nel caso in cui il ladro che la detiene viene abbattuto con una bella palla di neve gelata in piena faccia. Esattamente come accade anche altrove, le bandiere lasciate cadere possono essere riportate alla base.

Entrambe le squadre sono dotate di palle di neve illimitate e queste rappresentano la loro arma principale mentre un lanciatore Snowblast sarà un'arma secondaria per respingere gli avversari dalla base.



Gli operatori possono sopportare solamente tre colpi gelidi prima di venire abbattuto. In questo caso, però, al contrario di quanto accade solitamente durante l'esperienza tradizionale di Rainbow Six, questi può rientrare in gioco.

La mappa su cui si disputa questo particolare incontro - che non è altro che l'esterno della location conosciuta come Chalet - prevede anche dei potenziamenti che includono: Velocità, aumento della cadenza di fuoco, munizioni Pugno d'aria, e pacchetti salute per recuperare le energie.Ovviamente vince la squadra che allo scadere del tempo ha segnato più punti; in caso di parità, si va ai supplementari.

Ai supplementari, chi segna il primo punto vince. Come accade per gli altri eventi, gli operatori partecipanti alla Snow Brawl, saranno sono una manciata. Le Valanghe arancioni sono composte dagli attaccanti Ash, Blackbeard, Buck, Montagne e Osa, mentre le Lame Blu resisteranno con i difensori Castle, Frost, Rook, Thorn e Vigil.

La Capsule Collection

Come di consueto, l'evento non sarà solo per il puro e semplice divertimento disinteressato, ma ricompenserà i giocatori con la Snow Brawl Collection, una allegra collezione natalizia/invernale che comprende 45 oggetti diversi a tema, come copricapi, skin per armi e nuovi ritratti per le carte operatore.

L'evento Snow Brawl di Rainbow Six Siege è già iniziato da qualche giorno, il 14 dicembre, e terminerà il 4 gennaio.



Buck, Osa, Castle, Frost, Rook, Thorn e Vigil avranno quattro oggetti a tema ciascuno, e i pacchetti di Ash, Montagne e Blackbeard conterranno nuove skin per le armi. Uno degli oggetti premium disponibili sarà la skin per armi 3D per l'UZK50GI, che sarebbe un'aggiunta perfetta per sfoggiare la dotazione del nuovo Operatore Thorn.

Ci sarà anche uno speciale pacchetto Fiocco di neve che conterrà una skin per armi, una skin accessori universale, un ciondolo e uno sfondo.



L'intera collezione Snow Brawl può essere ottenuta completando le sfide dell'evento speciale o acquistandole per 300 crediti R6 o 12.500 Fama ciascuno. I singoli bundle natalizi possono invece essere acquistati per 1.680 crediti R6 ciascuno. A tutti i giocatori che effettueranno semplicemente l'accesso a R6 prima della sua chiusura, verrà comunque regalato un Alfa Pack della Snow Brawl Collection.