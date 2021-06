Rainbow Six Siege: PG Nats, il gran finale dello Spring Split

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

Il campionato italiano di Rainbow Six Siege sta per chiudersi con il proverbiale botto. Domani, infatti, le due formazioni che, nel corso della stagione, meglio si sono comportate, si affronteranno nella finalissima che decreterà i campioni nazionali per la seconda parte dell'annata 2020/2021 che, per chi non lo sapesse, comprende tanto il Winter Split che lo Spring Split. Proprio questo terminerà domani pomeriggio e decreterà la migliore squadra italiana dello Split primaverile. Anzi, darà l'ordine esatto delle prime quattro classificate. Sulla graticola, oltre alla ormai consueta testa di serie Mkers, ci saranno anche gli Outplayed, i Macko Esports (già campioni d'inverno) e i Totem Esports.

Il campionato, sino a qui

Per i Mkers è stata una prima parte di 2021 da incorniciare. Oltre a dominare sostanzialmente incontrastata la scena italiana, la formazione capitolina a maggio ha partecipato (ben figurando, tra l'altro) al mondiale di Rainbow Six Siege (ricordiamo, prima squadra italiana a riuscirci), il Six Invitational, battendo i campioni del mondo uscenti e passando persino la dantesca fase a gironi.Inoltre, i Mkers sono recentemente riusciti a qualificarsi alla Challenger League, ovvero l'anticamera della EU League.



Ecco, questa è la squadra che gli Outplayed domani si troveranno ad affrontare nella finalissima. Gli Outplayed, però, non sono da sottovalutare. La squadra nero-verde si è dimostrata davvero tenace e molto agguerrita. Non è un caso, insomma che si stiano per giocare il titolo dello Split, visto che con grinta si sono fatti strada partendo addirittura dai qualifier delle Relegations. Una bella storia a cui gli Outplayed sono di sicuro fermamente intenzionati a scrivere la parola "fine" mettendoci la loro firma.



Non dimentichiamo che proprio gli Outplayed, durante la regular season, sono stati gli unici ad essere riusciti a sovrastare proprio i Mkers. In una Grand Final può succedere di tutto; l'unica cosa che sappiamo per certo è che lo spettacolo sarà assicurato.

Alla "finalina", invece ci saranno i Macko Esports, sconfitti nettamente dai Mkers in semifinale, e i Totem Esports, giovane realtà in grande crescita. Anche in questo caso non possiamo non ricordare che nel corso della regular season proprio i Totem Esports riuscirono a imporsi sui Macko. Insomma, anche in questo caso possiamo aspettarci delle sorprese!

I commentatori e dove vederla

La fase finale dello Split sarà commentata dagli esperti Chinook ed Etrurian, affiancati da Raffaele "IlSolitoMute" Bottone, Matteo "Torok" Bellotti, leggendario pro player di R6 e Riccardo "Hybrid" Massimino.

Prima che inizino le partite ci sarà anche spazio per diversi momenti di puro intrattenimento: la consueta Staff Rumble tra i team e anche una serie di contenuti dedicati all'attesissimo Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. L'appuntamento è per domenica 27 giugno, a partire dalle 15:30 sul Canale Twitch Rainbow Six.

...e poi? Ci si rivede a settembre?

La stagione non si concluderà certo domani. Ormai siamo abituati alla compagnia di R6 per tutto l'arco dell'anno e anche in piena estate potremo vedere soddisfatta la nostra voglia irrefrenabile di Rainbow Six. Chi conquisterà il titolo di Campione d'Italia dello Spring Split, infatti, avrà accesso anche a un'altra fase finale. Questa si terrà a luglio e vedrà protagonisti i migliori sei team provenienti dal Winter e dallo Spring Split. La finale stagionale metterà in palio l'opportunità di partecipare alla European Challenger League. Chiaro che se dovessero vincere i Mkers, lo slot accoglierebbe il secondo classificato in quanto l'organizzazione romana è già sicura di partecipare alla prossima stagione della Challenger League.