Rainbow Six Siege: Tachanka, da meme Lord al rework, una storia di riscatto

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano..."



Tachanka è un operatore iconico per Rainbow Six Siege, molto più di tanti suoi colleghi nel roster. Ovviamente lo è diventato per le ragioni sbagliate. Ora, a ben cinque anni di distanza, il Lord - come viene affettuosamente chiamato - sta finalmente per rinascere come un'Araba Fenice sotto anabolizzanti. Un rework atteso che, comunque, pur essendo radicale non rinnega totalmente il passato. Almeno in parte. Tachanka, infatti, mantiene la sua mitragliatrice ma ne guadagna in mobilità. Inoltre, ha l'ambizione di volersi trasformare in un perfetto "entry denial", grazie a un nuovo gadget che promette di essere devastante.



Una curiosità, prima di continuare: forse non tutti sanno che "Tachanka" è un termine che si riferisce a un carro trainato da cavalli, la cui particolarità è di esser munito di una mitragliatrice pesante nel piano di carico posteriore. Utilizzata con successo dalle forze russe sul fronte orientale durante la Grande Guerra, l'idea venne poi sfruttata sino ai primi scontri della seconda guerra mondiale con una discreta efficacia. Evidentemente, come sappiamo, tale intuizione seppur rimaneggiata in R6 non ha avuto molta fortuna. Questo, comunque, spiega l'idea iniziale che ha giustificato il design dell'operatore da parte del team di sviluppo.



Vediamo ora come il buon Tachanka è passato dall'essere un operatore del roster a diventare "meme mascotte" del tactical shooter targato Ubisoft.

Oh, my...They buffed a God!

La discesa agli Inferi di Tachanka inizia sin dal suo debutto. Bastarono pochi match, infatti, per rendere chiaro a tutti che l'operatore russo si distingueva per la sua...poca utilità.

Non è cattiveria e non vogliamo infierire. Le statistiche parlano chiaro. Molto semplicemente, le sue caratteristiche non solo non sembravano adatte all'esperienza ludica che Ubisoft aveva in mente di offrire con il suo tactical shooter, ma addirittura apparivano "scollate" da quelle di tutti gli altri operatori.



Il vero punto debole del colosso russo, come molti di voi sapranno, è sempre stato il suo gadget: una torretta fissa su cui l'operatore russo, con grandi proclami e molto rumore, andava ad installare la fida LMG RP-46 Degtyaryov, una mitragliatrice estremamente potente ma imprecisa, limitata nel range e assai fracassona. Inutile e controproducente, peraltro, se rapportata alla mobilità di cui godevano gli avversari.

Sin dai primi mesi di vita, dunque, parve chiaro a tutti che scegliere Tachanka sarebbe stato sinonimo di morte certa. "Uomo morto che cammina", come sentimmo più di una volta, all'epoca. Il russo, ad un certo punto, iniziò a esser scelto da due categorie di giocatori: chi si avvicinava per la prima volta al titolo (e pensava che avere una postazione fissa messa a presidio dei site fosse utile) e chi, invece, voleva solo divertirsi e rendersi "simpatico".



Eppure, come dicevamo poco fa, Tachanka a dispetto sua suprema inutilità si è trasformato improvvisamente nel beniamino di tutti gli appassionati, tanto da diventare la mascotte indiscussa del titolo Ubisoft.



Merito senza dubbio della "meme culture" che ha letteralmente fatto schizzare alle stelle la popolarità dell'operatore. Gli appellativi con cui è conosciuto il russo ovvero - tra gli altri - "Lord", "Sua Maestà" e "Nostro Salvatore", derivano tutti dalla quantità spropositata di meme creati dalla community nel corso degli anni. Sono nati balli, canzoni, modi di dire, parodie di ogni genere e raccolte delle peggiori (o migliori, a seconda) giocate. Noi vi proponiamo solo un video dedicato al rework, tratto dai brevissimi "Siege Tales" che vengono proposti a cadenza regolare su YouTube.

I ragazzi di Montreal, alla fin fine, non si sono risentiti; hanno capito molto velocemente l'antifona e, con molta intelligenza, hanno cavalcato l'onda: bundle e battute a tema, come quella presente in una delle brevi cutscene di Outbreak, in cui Ash apostrofa Tachanka con un ironico "Vostra Altezza".

Da Meme Lord a Top Tier?

Top Tier? Ora non esageriamo. Certo è che il rework, a nostro avviso, contribuirà a dare un bello scossone al meta e renderà l'operatore russo un po' più attraente per i giocatori. Potente, decisamente poco tecnico e assolutamente devastante.



Come sappiamo, la rinascita dell'Operatore proveniente dalle fila dell'Armata Rossa venne ampiamente svelata in occasione del Six Invitational dello scorso febbraio. Peraltro, il campionato del mondo di Rainbow Six fu tra gli ultimi eventi organizzati dal vivo prima che la situazione sanitaria globale degenerasse.

Ad ogni modo, tornando all'oggetto della nostra disamina, pur rimanendo un combattente "caciarone" nelle apparenze, Tachanka in realtà beneficia di un rework che ne muta, nella sostanza, l'utilità.



Dismessa l'iconica postazione fissa "mounted & ready" che l'ha reso tristemente famoso, ora Alexsandr Senaviev imbraccia la mitragliatrice pesante RP-46 Degtyaryov (LMG vecchio stampo, la stessa montata sulla torretta) e se la può scarrozzare in giro. Certo, con grande lentezza. Tachanka infatti rimane un operatore "pesante" e corazzato, con un punto di velocità e tre di costituzione.

Per questo il russo può tornare utile come anchor da seconda linea, soprattutto per il suo nuovo giocattolino che, come vedremo, lo renderà un brutto cliente per gli attaccanti.



L'improvviso aumento della mobilità porta comunque in dote anche altre novità: la mitragliatrice ad esempio può essere equipaggiata con un mirino reflex.

Inoltre, l'RP-46 con il suo caricatore da 70 colpi vanta capacità distruttive fuori scala, come abbiamo potuto ammirare dal reveal trailer. Tachanka, infatti, è in grado di creare rapidamente rotation per il team, demolendo con poche raffiche ben assestate le pareti distruttibili.

Non solo: lo può fare anche a distanza, ovviamente; un vantaggio non indifferente per adattare la strategia nel corso del round. In questo modo i compagni possono risparmiare le sempre preziose utility. In alternativa, nel caso in cui non vi andasse a genio l'idea di avere una mitragliatrice vetusta, potete sempre scegliere di scendere sul campo con il 9×19VSN, la mitraglietta preferita dagli Spetsnaz.



Per quanto riguarda il nuovo gadget di cui abbiamo fatto cenno poco fa, la rielaborazione di Tachanka presenta un lancia granate chiamato Shumikha Launcher. Quest'ultimo non è altro che un lancia granate la cui particolarità è quella di sparare proiettili incendiari che possono esser fatti rimbalzare, creando così delle interessanti geometrie per impedire agli attaccanti - stando bene al sicuro e coperti - di passare nella zona di conflitto presidiata dall'operatore russo.

Le granate esplodono una volta toccato terra, avvolgendo la zona circostante con le fiamme, in grado di impedire agli avversari di proseguire. Ogni granata "brucia" per 5 secondi. Tattica perfetta per limitare i push e negare determinati colli di bottiglia, come le scale o i corridoi. Inoltre, il Launcher può tornare utile in caso di plant, dove è più probabile cogliere in fallo un assembramento di attaccanti...o snidarli.

Quel qualcosa in più...

Tachanka, oltre a flirtare e a bere con la connazionale Finka, possiede le caratteristiche adeguate per adattarsi con le strategie di altri difensori, principalmente quelli deputati all'intel gathering come Valkyrie, Echo e il nuovo arrivato , Sam Zero Fisher in Rainbow Six Siege. Con una buona comunicazione e la possibilità di "pingare" gli avversari, è possibile fornire al Tachanka del gruppo un buon grado di approssimazione per colpire con maggiore precisione.

In assenza di compagni "smart", il combattente delle Spetsnaz può anche arrangiarsi, per così dire, visto che può contare su utility decisamente interessanti. Oltre al filo spinato, infatti, Tatchanka può essere allertato dagli allarmi di prossimità di cui è dotato.

Inoltre, in sinergia con le granate fumogene e lo scudo mobile Vulcan di Goyo (tutte opzioni per potenziare l'entry denial), un team con il Lord in difesa può tenere il controllo della mappa. Infine, a caratterizzare ulteriormente l'operatore russo è la possibilità di auto-rianimarsi una volta a terra, un po' come già può fare Zofia. A nostro avviso questa appare come un'aggiunta superflua nell'economia del rework.



Anche dalla scena esport non sono mancate le frecciatine. Diversi professionisti si sono espressi bocciando la capacità di rianimazione e non solo. Il già poco ottimista Pengu si è detto preoccupato per il nuovo Tachanka su Twitter. Il giocatore dei G2 ha criticato le troppe granate a disposizione dell'operatore e, soprattutto, l'abilità di auto-rianimazione, chiedendo peraltro se per caso è stata messa per scherzo dagli sviluppatori.

Parker "Interro" Mackay, caster molto conosciuto, ha affermato che questa abilità o deve essere data a ogni operatore, oppure tolta a tutti. "Non mi è mai piaciuto", ha dichiarato Interro. "Non ha senso che pochi operatori abbiano un'abilità passiva unica e altri no".



Insomma, pare che Tachanka sia destinato ad esser al centro delle discussioni ancora per un po' di tempo. Vedremo come verrà accolto da tutti i giocatori quando finalmente debutterà sui server live dopo il consueto periodo di prova nel TST.