Rainbow Six Siege: The Grand Larceny, c'era una volta a Base Hereford

"Uno dei due domani sarà morto. Ma chiunque sia quella persona, domani si sveglierà all'inferno".



Come si era vociferato nei giorni scorsi, i ragazzi di Montreal hanno dato il via a un nuovo evento a tempo limitato per il loro tactical shooter, che ci catapulta ancora una volta indietro nel tempo. Dopo il selvaggio West visto l'anno scorso, questa volta il setting ci porta agli anni '20 del Novecento, in pieno proibizionismo, un'epoca perfetta per qualche sana sparatoria fuori dagli schemi tra bande rivali pronte a contendersi un ricco malloppo. Abbiamo provato a lungo la divertente modalità Grand Larceny, e vi proponiamo il reso conto delle nostre avventure.

L'unica regola? Non ci sono regole

Rainbow Six Siege, nonostante il travagliato periodo iniziale, è attualmente una delle IP di maggior successo di Ubisoft degli ultimi anni. Nel corso del tempo il titolo made in Montreal si è espanso a vista d'occhio, ricevendo un supporto più unico che raro: nuovi contenuti a cadenza regolare e costante impegno del team di sviluppo nel sistemare i difetti della produzione, cercando al contempo di rimodellarla a dovere per restare al passo coi tempi e con le esigenze di una community da oltre 55 milioni di giocatori. Non solo: la parallela crescita della componente eSport ha contribuito a trasformare il titolo in una produzione davvero unica nel panorama videoludico.

Ormai da un anno lo shooter tattico Ubisoft ha finalmente sposato la filosofia di ogni "game as a service" che si rispetti. Oltre ai contenuti canonici, come oggetti cosmetici esclusivi e nuove aggiunte al roster, infatti, Rainbow Six Siege ha iniziato a proporre agli appassionati anche i cosiddetti "eventi stagionali". Il nuovo corso è iniziato più o meno un anno fa, con lo speciale Rainbow is Magic, per proseguire con il già citato selvaggio West di Showdown, l'evento di Halloween e, a sorpresa, con una collaborazione con la produzione Netflix più in vista: La Casa de Papel.



Grand Larceny è solo l'ultima trovata dei ragazzi canadesi che, ancora una volta, dimostrano di voler non solo supportare e ravvivare la loro creatura senza porsi alcun limite, ma anche mantenere alto il divertimento per i milioni di appassionati. Con quei già citati 55 milioni di giocatori le difficoltà non sono poche. Il team di sviluppo deve riuscire a destreggiarsi su diversi registri comunicativi, mantenendo sempre vivo l'interesse per il titolo, evitando accuratamente lo scollamento tra lo zoccolo duro di utenti hardcore intransigenti e una potenziale user base più soft e meno interessata a farsi travolgere subito dall'anima competitiva. Gli eventi a tempo limitato, come quello di cui parliamo ora, risponde anche a questa esigenza e il team a quanto pare si sta muovendo nel modo giusto.

Di corsa, verso il malloppo

Il setting, come vi abbiamo anticipato poco fa, ci catapulta direttamente in pieno proibizionismo, periodo storico che tradizionalmente copre il decennio 1920-1930, nato e plasmato dall'enorme pressione esercitata sul Congresso da lobby di fondamentalisti religiosi e gruppi molto influenti di moralisti.

Come sappiamo bene, il limite imposto su alcolici (e non solo) diede il via a un'immediata reazione. Già poche ore dopo l'entrata in vigore della legge venne assaltato un treno e rubato un preziosissimo carico di alcol da centinaia di migliaia di dollari.



L'episodio rappresentò l'inizio dell'epoca d'oro dei gangster. I padrini in quel periodo con speakeasy, contrabbando e altri traffici, si ricoprirono d'oro...e sangue. Documentari, film e serie TV dedicate all'affascinante periodo storico si sprecano. Ora Rainbow Six Siege lo vuole rievocare in modo originale.

La modalità di gioco inserita con questo evento a tempo limitato, Stolen Goods, si differenzia da quanto proposto sino a questo momento. In Merce Rubata non c'è alcun ostaggio da portare in salvo strappandolo dalle grinfie dei terroristi, né sono presenti bombe da disinnescare. Ovviamente, in ossequio al setting scelto, non è presente nemmeno la fase di preparazione con il relativo schieramento di droni, del tutto anacronistici ai primi del ‘900.



Le due squadre rimangono rimangono suddivise in attaccanti e difensori, ma il ritmo del turno è molto più snello e frenetico. Gli obbiettivi sono tre cassaforti, che gli attaccanti devono scassinare prima della fine del tempo. Per i più sanguinari è sempre possibile ignorarle per dare la caccia al team avversario, così da rievocare la strage di San Valentino, in pieno stile gangster.I difensori, chiaramente, devono invece proteggere a tutti i costi il prezioso contenuto delle cassaforti.

La modalità di gioco presenta anche altre particolarità: tutti i partecipanti sono dotati solo di shotgun (ma possono sfruttare l'abilità unica loro disposizione); ciascun giocatore conosce poi sin dall'inizio la posizione di tutte le cassette di sicurezza e le stesse rimangono ben evidenziate per l'intero round. Inoltre, il team di sviluppo ha introdotto una feature che rievoca quel concetto di distruttibilità ambientale che in origine avrebbe dovuto essere presente nella versione originale di Rainbow Six Siege. Praticamente ogni superficie lignea della location (Base Hereford, imbastita ad hoc, con arredi del periodo) può essere completamente distrutta.

Ciò significa che le travi e i sostegni metallici che impediscono ai pavimenti di collassare sotto il piombo degli operatori, in Grand Larceny sono del tutto assenti. Questo dona all'azione un'inedita verticalità allo stage e permette ai giocatori di trovare soluzioni del tutto originali, impensabili sino a questo momento. Con colpi ben assestati è possibile, ad esempio, aprire un varco per passare in un battibaleno da un piano all'altro sorprendendo così gli avversari, oppure tenere sotto controllo le stanze inferiori grazie a nuove e insolite linee di tiro.



Non solo: gli attaccanti possono minare il pavimento sotto a una cassaforte al piano superiore per farla cadere ed evitare di avventurarsi ulteriormente in territorio ostile. Le possibilità sono davvero infinite ed è divertente - tanto da attaccanti che da difensori - distruggere tutto quello che si può in maniera caotica incuranti del tatticismo, che questa volta resta sullo sfondo dell'azione.

Gotta catch 'em all

Rispetto ad alcuni eventi a tempo limitato del passato, il pool di operatori selezionabili è quasi al completo, anche se sono solo dieci quelli pienamente calati nel contesto storico di riferimento. Da un lato troviamo Amaru, Fuze, Gridlock, Hibana e Maverick. Per i difensori, invece, ci sono Echo, Maestro, Kaid, Wamai e Warden.

Esattamente come accaduto in altri eventi a tempo limitato, anche per Grand Larceny i ragazzi di Ubisoft Montreal hanno pensato a non lasciare i giocatori a bocca asciutta. Grand Larceny è giunto con una nuova collezione di trentuno oggetti cosmetici, comprensivi di skin esclusive per i dieci operatori (che tutti potranno ammirare direttamente in game una volta selezionati i succitati Amaru, Fuze, Gridlock, Hibana, Maverick, Echo, Maestro, Kaid, Wamai e Warden).



Un Grand Larceny Alpha pack può essere ottenuto, infine, completando le Sfide evento speciali o acquistando per 300 Crediti R6 o 12.500 di Fama.