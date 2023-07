Rappresentazione LGBTQIA2S+ e videogiochi: un resoconto dopo il mese Pride

Anno 2023, mese di luglio. Un altro mese del Pride si è già concluso, diverse compagnie stanno già rimuovendo le loro bandiere arcobaleno dalle immagini del profilo dei social, altre aspetteranno forse una settimana. È stato un mese molto atipico, ma anche un chiaro specchio dei tempi che corrono, sia a livello sociale sia nell'industria del videogioco: di quest'ultima in particolare voglio parlarvi oggi. In termini di rappresentazione verso la comunità LGBTQIA2S+ negli ultimi anni ci sono stati enormi passi in avanti.



Non parliamo solo di giochi narrativi, come Life is Strange e Tell Me Why (qui la recensione di Tell Me Why), ma anche di grossi e popolari brand sempre più attivi nel cercare di includere e far sentire incluse quante più individualità è possibile. Tale elemento si sta rivelando in particolare sempre più importante nei giochi multiplayer, dove l'elemento sociale è predominante e i membri delle community vogliono interagire tra loro, riconoscersi e condividere esperienze che li facciano sentire parte di una famiglia virtuale.

Chi ha festeggiato il Pride: iniziamo con Overwatch 2...

Come anticipavo in apertura, questo mese del Pride è stato abbastanza atipico: meno clamore generale, un paio di compagnie più attive e interessate, ma soprattutto casi "silenziosi" di inclusività che invece bisogna apprezzare e sostenere più che mai. Partiamo da chi ha dichiarato aperto interesse verso il Pride e chi si è attivato verso tale direzione.

Uno dei giochi più chiacchierati e popolari di questo mese è stato senza dubbio Overwatch 2. Subito dopo l'arrivo di Lifeweaver nel gioco, primo eroe confermato queer sin dal suo debutto (pansessuale), Blizzard si è attivata per cercare di celebrare il mese di giugno con la community LGBTQIA2S+ attraverso diverse modalità. La più importante è senza dubbio quella che ha visto confermare la sessualità di Pharah (Lesbica) e Baptiste (Bisessuale), ora "out of the closet" in compagnia di Tracer, Soldier-76 e il Lifeweaver di cui parlavamo poc'anzi.



Blizzard ha pubblicato delle nuove storie con protagonisti i due eroi, raccontando le loro esperienze, e dando nuovi elementi ai fan per identificarsi con due dei personaggi più amati del cast di Overwatch 2. Gli sviluppatori hanno inoltre addobbato a festa Midtown, con la cittadella impegnata anch'essa nei festeggiamenti del Pride, e aggiunto elementi legati al lore di Tracer e la love story con Emily in Gibraltar.

Per concludere, diversi elementi per personalizzare il proprio profilo giocatore con bandiere legate alle sessualità e identità di genere. C'è stato un grosso impegno a livello di scrittura da parte di Blizzard Entertainment, che si è anche già mostrata interessata a parlare di più rappresentazione LGBTQIA2S+ in arrivo nel prossimo futuro, anticipando la stesura di un eroe o eroina transgender.

...e proseguiamo con Dead By Daylight

Un altro gioco popolare molto attivo durante il mese del Pride è stato senza dubbio Dead by Daylight (qui la recensione di Dead By Daylight). BHVR Interactive si è mossa spesso a favore della comunità LGBTQIA2S+ e il gioco in sé si è dimostrato più volte una sorta di oasi per giocatori queer, con numerosi content creator popolari e ambassador del gioco che sono membri molto attivi della community.



Ci sono parecchi meriti di BHVR nelle attività svolte durante questo mese, ma anche delle criticità che meritano di essere commentate, discusse e analizzate, per dare un corretto feedback non solo agli sviluppatori canadesi, ma anche per toccare dei punti importanti in termini di rappresentazione che possano giovare all'intera industria del videogioco. Partiamo dagli elementi positivi del Pride di Dead by Daylight. "Into The Rainbow" è l'insieme di attività a tema Pride che da 3 anni a questa parte BHVR organizza per celebrare la comunità LGBTQIA2S+.



Di solito questo evento viene celebrato con i Fog Whisperer (NdR: Content Creator ambassador del gioco) queer, nonché con un evento di beneficienza in game che quest'anno ha raccolto più di 20mila dollari: cifre molto positive, sintomo di una community interessata e generosa nel sostenersi reciprocamente. Encomiabili gli sforzi di BHVR nel dare vita ad attività di questo tipo e da premiare l'interesse non solo verso la propria community, ma anche per il sociale.



Quest'anno BHVR non si è limitata a un singolo evento: un secondo live stream con content creator drag queen ha avuto infatti luogo nello stesso mese, con reazioni positive da parte della community. Oltre a questo, sono stati pubblicati amuleti rappresentanti ora tutte le bandiere della comunità LGBTQIA2S+ per personalizzare la cintura dei sopravvissuti e gli uncini dei killer in gioco. Fin qui tutto positivo: vedere le nostre bandiere in gioco ha destato momenti di gioia e perfino commozione in molti di noi (me inclusa). Eppure alcuni elementi comunicativi di BHVR di recente hanno posto dei punti di domanda importanti su cui l'azienda si deve interrogare una volta che il sipario del Pride sarà calato.

Gli elementi di criticità

Primo elemento di criticità importante: la gestione degli amuleti del Pride. Parte della community ancora si interroga sulla decisione dell'azienda nel pubblicare i codici per sbloccare questi contenuti a distanza di ore l'uno dall'altro nel migliore dei casi e, inspiegabilmente, tenere fuori dalla prima ondata di codici le bandiere del Lesbian Pride e del Men Loving Men (Male Gay) Pride. Queste ultime due sono state rese disponibili a distanza di 15 giorni dalle prime bandiere, una scelta molto discutibile che ha fatto sentire esclusa parte dell'utenza a celebrazioni che invece dovrebbero far sentire la community più unita e coesa.

Il motivo identificato dall'intera community di fatto è che la strategia sia stata improntata per la promozione delle live stesse, spingendo l'utenza a connettersi in streaming per ottenere i codici da riscattare che venivano condivisi tra una partita e l'altra. Personalmente ritengo che un codice unico che raccolga tutte le bandiere o, ancor meglio, uno sblocco automatico al primo log-in in game (cosa che avviene con altri giochi) sia una strategia molto più inclusiva e gratificante per la community LGBTQIA2S+, che aspettava da anni di avere elementi cosmetici rappresentativi. Per quanto riguarda gli eventi in sé, quello che personalmente mi ha colpito è l'assenza di rappresentazione in content creator che si identificano come transgender al di fuori della comunità drag queen.



Questo è un problema comunicativo importante: tutt'oggi esiste nel grande pubblico grande confusione tra il mondo drag e le identità transgender, spesso identificate come la stessa realtà. Una varietà di rappresentazione permetterebbe a utenti trans che non si riconoscono nel mondo drag di vedersi, per l'appunto, riconosciuti. Inoltre, così facendo, si darebbe modo ai giocatori di condividere la propria voce ed esperienza, mostrando un lato più completo riguardo ciò che contempla le identità di genere. Un altro problema è quello esposto dalla comunità drag BIPOC: in entrambi gli eventi le drag queen invitate erano principalmente caucasiche, con la sola Elix appartenente alla comunità latina.

Elix, Drag Queen

Un elemento che ha suscitato malumore, soprattutto considerato che Marsha P. Johnson, drag queen americana, è considerata una dei cardini dell'intero movimento Pride nato con i moti di Stonewall. Non invitare ad un simile evento una drag queen content creator come EspeSymone, Twitch partner molto attiva su Dead by Daylight, è una scelta che per quanto mi riguarda è stata incomprensibile. Eventi a parte, come si è mosso Dead by Daylight in termini di rappresentazione durante l'ultimo anno?



Se nel 2022 il mese del Pride ha segnato il coming out di David King, sopravvissuto omosessuale del roster, con una nuova storia interamente dedicata a lui, quest'anno ancora nessun personaggio è stato confermato come queer, elemento che ha suscitato delusione nella community. Non soltanto questo: sin dal suo coming out, David stesso sembra aver avuto qualche problema nel trovare spazio nella pubblicazione di contenuti nel gioco. Il personaggio non ha una nuova skin nello store da più di un anno, ricevendo solo recolor in alcuni Rift stagionali (Battle Pass) e una skin durante l'evento di Natale del 2022.

Una mancanza che ha lasciato l'amaro in bocca nei fan del personaggio, subito dopo la gioia nell'aver scoperto di avere un alter ego digitale con cui identificarsi. Detto ciò, abbiamo avuto forse qualche piccolo indizio sulla possibile appartenenza alla community queer di un paio di membri, come Jane e la Cacciatrice rappresentate in una danza intima in un amuleto pubblicato durante l'evento dell'anniversario. Non sono mancati poi un potenziale interessamento di Mikaela Reid verso Claudette Morel in una storia del tomo e altri elementi che alimentano le discussioni tra i fan. Per farvi qualche esempio, mi riferisco ad alcuni aspetti outfit di Jane, come una bandiera arcobaleno identificata in un pattern di braccialetti da lei indossati in una skin pubblicata pochissimo prima di giugno. Non si tratta comunque di nulla di davvero esplicito, lasciato com'è all'interpretazione dei giocatori. Dead by Daylight rappresenta tantissimo la comunità LGBTQIA2S+, un gioco che attira molti utenti che si sentono in un mondo sì tetro, ma anche dove poter essere se stessi, a contatto tra loro. BHVR Interactive dispone di un tesoro di inclusività e rappresentazione incredibile, ma deve prestare più attenzione all'ambito comunicativo e muoversi in una direzione dove numerosi "competitor" si stanno già dimostrando più sul pezzo da tempo, come lo stesso Overwatch.



Le buone intenzioni e il genuino interesse degli sviluppatori verso la comunità queer di DbD sono reali e percepiti, come quando durante la Trans Awareness Week i canali ufficiali hanno supportato i content creator e la community che ha celebrato la propria identità trans. È però importante mostrare le lacune comunicative per dare un feedback necessario a un'intera industria e non solo al publisher canadese. Si sono fatti passi importanti, ma è giunto il momento di fare quelli decisivi per Dead by Daylight, soprattutto ora che il brand sta diventando enorme, tra universo espanso in altri giochi, fumetti e un film in arrivo.

Due eccellenze della rappresentazione LGBTQIA2S+: Apex Legends e Street Fighter 6

Può sembrare "strano", ma i due giochi che hanno incarnato al meglio lo spirito del Pride sono due titoli che non hanno neanche citato ufficialmente l'evento nei propri contenuti. Il primo caso è molto semplice: Apex Legends. In molti si aspettavano che Respawn Entertainment organizzasse un evento a tema nel proprio gioco, soprattutto visto l'interesse dimostrato sin dagli albori nel creare un cast di personaggi quanto più inclusivo possibile. Giusto lo scorso novembre abbiamo visto il debutto di Catalyst, la terraformer transgender amata dai fan fin dal suo debutto.

In Respawn sono dei campioni di inclusività, abili nel creare personaggi credibili, con le proprie identità e storie in un contesto che li fa apparire naturali e apprezzati dai fan per via delle loro sfaccettature a livello sia estetico che narrativo. Personalmente ho trovato la scelta, seppur "interessante" per via dell'assenza di "grandi celebrazioni", non troppo drammatica: Apex Legends è attiva sul fronte rappresentazione per 365 giorni all'anno, mostrando interesse autentico e concreto nella creazione e moderazione di un ambiente di gioco e community aperto a tutti. Apex Legends celebra le identità LGBTQIA2S+ tutto l'anno, senza grandi clamori, ma con vero e sincero orgoglio: è Pride tutto l'anno, tutti i giorni.



Chi mi ha sorpreso molto in positivo è Street Fighter 6 (qui la recensione di Street Fighter 6). Il gioco è ricco di messaggi inclusivi, la modalità World Tour presenta parecchi personaggi che interagiscono con il giocatore parlando di amore senza confini e identità da rispettare a prescindere dal genere di appartenenza. Inoltre, l'editor del proprio avatar è ricco e distingue identità di genere (pronomi) e corpo di "Tipo A" e "Tipo B". Questi non sono solo elementi di contorno, ma si riflettono sul cast.

Colpisce subito Eternity, personaggio no binary che invita i giocatori nel Battle Hub, un design unico che dispiace solo non appartenga al roster e non sia giocabile direttamente. Un altro membro ufficialmente LGBTQIA2S+, questa volta lottatrice vera e propria, è la nostra italiana Marisa. Non mostra interesse verso l'identità di genere del proprio partner, come conferma nella modalità World Tour, e la si vede in più finali dell'Arcade flirtare in maniera diretta con Zangief, ma anche in momenti teneri con Manon. Ciò apre domande anche sulla ballerina francese, ma in questo specifico caso SF6 è al momento molto meno diretto e ora come ora ci sono solo speculazioni sulla possibile appartenenza al mondo LGBTQIA2S+ di Manon (nonostante un pattern di colori che ricorda molto la bandiera trans per entrambi i suoi cosmetici). Parlando di lottatrici con i capelli rosa, colpisce come Poison sia mancante all'appello in uno Street Fighter così aperto all'inclusività e rappresentazione. Lei, icona della comunità trans dei videogiocatori come poche altre: la si vede in alcuni manifesti in giro per Metro City, in particolare sul treno (con la scritta "Questo è un posto per tutti"), ma non è al momento prevista nel roster, con i primi 3 personaggi DLC già annunciati. Capcom è solita dare lunga vita a ogni episodio di Street Fighter e non stupirebbe vedere Poison tornare magari nei prossimi contenuti scaricabili.