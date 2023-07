Ratchet & Clank Rift Apart: se l'SSD non serve, perché non esce su PS4?

Ratchet & Clank: Rift Apart per PC sta arrivando e non senza polemiche. Il tanto atteso titolo di Insomniac arriverà il 26 luglio 2023 e avrà dei requisiti tecnici relativamente abbordabili, ma ad alimentare il dibattito è stato un aspetto in particolare.



Si parla proprio dell'assenza dell'SSD tra i requisiti di Ratchet & Clank: Rift Apart per PC e che, quindi, potrà essere eseguito anche su unità magnetiche tradizionali in caso di configurazioni non particolarmente aggiornate.Ed è qui che entrano a gamba tesa gli utenti PS4, con il più classico dei "perché a noi no?". Ecco, quindi, perché no.

Ratchet & Clank Rift Apart è un gioco next-gen

È inutile girarci intorno, il gioiello di Insomniac è un gioco next-gen pensato per sfruttare la potenza e le feature di PS5: uno showcase anticipato delle caratteristiche tecnologiche della nona generazione di Sony. Le aziende tech hanno sempre portato avanti politiche di questo tipo e basta guardare, molto banalmente, al mercato smartphone per rendersi conto di come si tratti di operazioni piuttosto comuni.

Parliamo del repentino cambio generazionale, che spesso porta con sé feature esclusive ad appannaggio esclusivo dello smartphone più recente, con buona pace dei predecessori magari perfettamente compatibili lato hardware.



In linea con questo ragionamento, dunque, pur comprendendo lo stato d'animo di chi si sente lasciato indietro, è perfettamente naturale che un gioco come Ratchet & Clank: Rift Apart, titolo di punta e manifesto della next-gen di Sony, sia rimasto entro i confini di PlayStation 5 per tanto tempo e solo ora si affacci su un mercato PC in forte evoluzione tecnica.

No, non è solo questione di SSD

Ok, adesso però passiamo dalla vostra parte, perché se è vero che rendere un gioco esclusivo per una o più piattaforme rientra nella completa discrezionalità di sviluppatori e publisher, annunciare, reiterare e ribadire in maniera più o meno ufficiale che Ratchet & Clank: Rift Apart non sarebbe arrivato su PS4 perché era necessario un SSD non è stata la migliore delle linee comunicative, soprattutto in virtù del recente cambio di rotta.

È chiaro che ai tempi si trattava della risposta più semplice da dare da un punto di vista puramente comunicativo - e, diciamolo, anche in continuità con l'estatica comunicazione di Sony sulle potenzialità delle unità a stato solido di ultima generazione di PlayStation 5 - però comprendiamo che possa sembrare perlomeno poco coerente oggi estendere i requisiti PC anche a configurazioni dotate di HDD. Eppure, evidentemente, lì è possibile garantire il corretto funzionamento anche in questo caso. Su PS4 forse no, per alcune ragioni che riguardano anche NVIDIA, Microsoft e le loro tecnologie. Ma facciamo un passo indietro. Solo qualche giro di orologio fa NVIDIA ha annunciato Portal Prelude RTX, mod realizzata per mettere in luce le potenzialità di RTX Remix, ma anche le tecnologie esclusive delle schede video del team verde alla prova con il Path Tracing, sfruttando laddove possibile il DLSS3 con l'avanzata feature di Frame Generation.



Tra le righe, però, potreste esservi persi un'altra tecnologia supportata da Portal Prelude RTX, altrettanto esclusiva, vale a dire RTX IO, pensata per dialogare con Direct Storage e ottimizzare il processo di decompressione delle texture. Non ultima, proprio la presenza di Direct Storage su Ratchet & Clank: Rift Apart rappresenta una di queste fondamentali ragioni. Le ultime iterazioni della tecnologia Microsoft, infatti, aprono le porte alla decompressione delle texture tramite GPU, eliminando quindi uno dei colli di bottiglia nella comunicazione tra la CPU, la GPU e il suo framebuffer.

Ma qui viene il bello: DirectStorage, nonostante si possa pensare il contrario, non funziona esclusivamente con supporti a stato solido ad alte prestazioni ma può essere sfruttato anche su HDD tradizionali per agevolare i caricamenti delle texture sui giochi più complessi.



Possiamo ipotizzare comunque una sensibile differenza in termini di tempi di caricamento e una maggiore "rilassatezza" nel popup delle texture utilizzando supporti di questo tipo, ma è chiaro che queste tecnologie, magari in combinazione, hanno permesso in qualche modo a Insomniac di poter giocare sulla linea del fuorigioco con i requisiti tecnici e con i compromessi hardware.

Sarà poi la prova sul campo a stabilire se la casa ha avuto ragione nell'osare tanto aprendo le porte agli HDD tradizionali, ma per il momento non possiamo fare altro che limitarci a comprendere le motivazioni dell'esclusione di PS4 dall'equazione e, tutto sommato, ci sembrano ragionevoli. Ultimo aspetto, ma non meno importante, riguarda quegli elementi dell'esperienza, sempre di carattere esclusivo, che passano però dalle funzionalità avanzate del controller DualSense. In effetti, parte della comunicazione dell'azienda si è basata anche su questo nel cercare di spiegare l'esclusione dell'ottava generazione dal lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart. Solo PS5 e PC (con quest'ultimo esclusivamente tramite connessione cablata) possono sfruttare il feedback aptico del nuovo controller Sony e la sua intensità e precisa integrazione fanno parte dei pilastri fondamentali dell'apprezzato gameplay del gioco.



Insomma, per quanto il dibattito spesso tenda a ridursi ai minimi termini per semplificare un messaggio, dietro a una scelta di questo tipo ci sono sempre molte più ragioni. Possiamo poi discutere su quante di queste possano realmente rappresentare un limite tecnico per rendere un gioco cross-platform ma in questo caso specifico pensiamo che, se questa strategia ci ha permesso di godere di quanto visto su PlayStation 5, la scelta di Sony non è affatto da condannare.