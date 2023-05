Realizzare un sogno: nuove idee e tanti videogiochi a Bologna Game Farm

Come ben sanno tutti coloro che hanno approcciato con serietà uno qualunque degli innumerevoli settori culturali, "fare arte" significa saper calare l'intuizione nella realtà, combinando la bellezza delle idee all'osticità della ripetizione, della tecnica pura, a volte anche alla delusione. Sviluppare un videogioco è in tutto e per tutto uno sforzo artistico, un impiego a tempo pieno, ed è proprio per fornire queste solide fondamenta lavorative che è nato il Bologna Game Farm, un progetto che punta a valorizzare il territorio dell'Emilia Romagna attraverso i suoi talentuosi game creator, accompagnandoli dalle fasi embrionali dei loro progetti fino ad un prodotto concreto ed economicamente sostenibile.



Giunto alla sua seconda edizione (dodici mesi fa abbiamo assistito alla presentazione dei primi 4 giochi indipendenti italiani al Bologna Game Farm), il programma ha accolto altri quattro piccoli team, aiutandoli a plasmare i loro sogni fino a dargli la forma più adatta ad affrontare il mercato videoludico.

Immaginare e gestire uno sviluppo

Non è un semplice invito alla creazione, ma un vero percorso formativo votato all'inserimento di nuove professionalità in un settore che non sempre viene raccontato nel modo giusto, nonostante sia ormai arcinoto a tutti e ancora in fortissima espansione: il Bologna Game Farm vuole valorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso un progetto ottenuto in sinergia dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna, in collaborazione con IncrediBOL! e ART-ER S.Cons.p.A, realizzato con l'appoggio di IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association.

L'interesse emiliano verso il mondo dei videogiochi non è affatto casuale, dato che il 18% degli sviluppatori italiani sono presenti proprio su questo territorio. In generale, l'ultimo report di IIDEA fotografa una community videoludica nostrana appassionata di mobile gaming, FIFA e Call of Duty, ma oltre a queste importanti fette d'utenza troviamo appassionati pieni di idee e voglia di fare, ed è proprio a loro che è rivolto un concorso che vuole far crescere l'intero settore nel Bel Paese. L'intenzione, che parte da una realtà regionale, è quella di calare un manipolo di sviluppatori in erba all'interno di vere logiche lavorative e aziendali. Il bando del Bologna Game Farm prevede una soglia di ingresso da non sottovalutare per i suoi partecipanti, perché chiede agli iscritti la presentazione di un prototipo di videogioco già funzionante: deve esserci la prova concreta di uno sforzo importante per sperare di essere selezionati e usufruire della "spinta" promossa da Comune e Regione.



I quattro team vincitori, infatti, oltre ad ottenere 30000 euro a fondo perduto per finanziare le fasi iniziali della loro opera, vengono premiati con un corso di accelerazione che solidifica i gruppi, ridefinendone gli obiettivi per approcciare lo sviluppo attuale e quelli futuri in maniera efficace. Dalle parole di Ivan Venturi, uno dei primi autori di videogiochi in Italia e coordinatore di questo percorso formativo professionale, veniamo a sapere che l'accelerazione viene scandita da tre fasi imprescindibili: si comincia a rimodellare il progetto iniziale dei vincitori, analizzando il gioco anche attraverso lo studio del mercato e passando spesso per un ridimensionamento che potrebbe assumere le forme di vera e propria rivoluzione.

L'opera deve essere sostenibile non solo sul piano economico, ma anche su quello pratico, a misura di un gruppo contenuto e dalle risorse non infinite, a cui viene data l'opportunità di collaborare con figure esterne capaci di colmare alcuni spazi vuoti, come nel caso di musicisti o di programmatori specifici. Una volta definito un progetto plausibile per intenti e commercializzazione, si passa alla produzione di una "vertical slice", e cioè di una piccola porzione del prodotto (la durata varia dai dieci ai venti minuti) finita e perfettamente giocabile.



L'ultima fase è dedicata alla ricerca di un publisher che finanzi la gestazione del titolo, distribuendolo sul mercato una volta conclusi i lavori: le note dolenti del nostro Paese risuonano proprio qui perché, a fronte di una forza lavoro importante e davvero dedicata, i nostri sviluppatori sono costretti a ricercare editori all'estero per vedere i loro sforzi coronati con la pubblicazione. Bologna Game Farm è consapevole della problematica e accompagna i team alle fiere di settore più importanti, tra gli stand tedeschi della Gamescom e nei saloni della GDC di San Francisco, enormi raduni che si trasformano in ghiotte occasioni per chi è in grado di presentare un progetto videoludico definito fin nei minimi dettagli.

Strategia in un mondo sommerso

A dare il via al valzer delle presentazioni ci hanno pensato i ragazzi di Giant Cog Studio, che con il loro FarAfter ci hanno calato in un mondo post-apocalittico in cui una misteriosa inondazione ha sommerso quasi l'intero pianeta, costringendo i sopravvissuti ad accamparsi su città-zattere disperse nell'immenso blu della nuova Terra.

Il protagonista dell'avventura è Suggo, un esploratore del "vecchio mondo" che diventa il protagonista di un RPG dalla componente tattica profonda, mossa da un sistema di combattimento a turni classico che viene insaporito dalla formula roguelite del titolo. L'estetica in pixel art di questo gioco dall'impatto visivo retrò porta su schermo i quattro dungeon che compongono la modalità principale. Ciascuna di queste aree è formata in maniera casuale da un numero di stanze che sono invece predeterminate: l'utente ha a disposizione un team da tre membri, selezionabili all'inizio della partita da un roster che comprenderà fino a dieci personaggi (rinvenuti durante le ricognizioni nei dungeon). La squadra dovrà quindi esplorare le rovine dimenticate facendosi strada tra mostruosità di ogni tipo, collezionando materiali indispensabili al potenziamento delle armi e delle corazze, nonché della città che funziona da hub centrale.



Dopo ogni sconfitta, infatti, i protagonisti perdono i progressi nel territorio, ma possono riorganizzare la loro avanzata usufruendo delle risorse trovate nel corso delle partite, sbloccando nuove abilità o semplicemente acquistando equipaggiamento dalle statistiche migliori, oppure investendo nell'hub per avere accesso ad altri tipi di negozi ed edifici.

FarAfter nasconde così un'anima gestionale che accompagna il giocatore in un'esperienza che punta ad un grado di sfida stimolante ma non troppo aggressivo, con una linea narrativa incline alla descrizione di un mondo più che al racconto di una vera e propria storia: attraverso il ritrovamento dei documenti e ascoltando le conversazioni con i diversi NPC che appariranno in città e nei dungeon, sarà possibile cominciare a capire cosa è successo al tramonto del vecchio mondo, facendosi un'idea concreta delle azioni che hanno causato una devastazione non esattamente irrealistica.

Carte e corruzione

Sono ancora turni e strategia a guidare il gioco del secondo team vincitore del concorso, ma stavolta tocca alle carte dominare l'intero battle system perché con Handmancers i ragazzi di NonStudio si sono rivolti ad un genere dalla popolarità in ascesa. Dopo gli strepitosi successi di Slay the Spire e Inscryption, chi può dire che non sarà proprio questa assurda trasposizione di Carta, Sasso e Forbici a dominare la futura chiacchiera mediatica.

Tre popoli di guerrieri giungono ad un complicato armistizio dopo aver accettato il loro generale bilanciamento in battaglia, ma vengono piegati da una forza oscura conosciuta come Corruzione, che riesce sempre a prevalere su tutti. Il giocatore muove quindi i primi passi scegliendo il proprio segno di appartenenza, che comporrà le carte iniziali di un mazzo in divenire, capace di ampliarsi a ogni veloce duello. L'estrema rapidità degli scontri, che compongono una campagna di circa 40-60 minuti, è votata ad accalappiare quell'ampia fetta di utenza che non ha molto tempo a disposizione per il proprio hobby preferito. Detto ciò, a ogni partita conclusa il livello delle carte ottenibili aumenta e cominciano a comparire effetti secondari sempre più importanti per decidere l'esito dei match. Se nelle prime fasi sarà infatti sufficiente vincere i segni con le carte giuste, l'entrata in scena di Veleno, Fuoco, Corruzione e simili approfondiranno non poco le strategie delle battaglie, invogliando il giocatore a creare un deck competitivo per affrontare le sfide casuali che intermezzano dialoghi contestuali sempre nuovi e dal piglio metanarrativo.

Ritrovare se stessi perdendosi

Kodama Studio cambia totalmente registro quando prende la parola per presentare Ryoko, un videogioco che punta a fornire un'esperienza riprendendo temi molto vicini a ciascuno di noi.

Tra enigmi ambientali e una narrazione che è soltanto visiva, questo platformer in 2.5D ci accompagna nell'avventura di una ragazza comune (la Ryoko del titolo) che, proprio come tutti gli altri abitanti del suo villaggio, veglia su delle rocce considerate importanti dalla Divinità Nera. Nessuno conosce realmente il motivo di questo "lavoro", ma tutti continuano a svolgere l'attività perché ormai è diventata una consuetudine: un giorno, per puro caso, Ryoko riscopre la propria versione spiritica attraversando un Portale Torii, spezzando un vincolo di cupa quotidianità e lanciandosi alla ricerca di una Divinità Bianca di cui si era persa ogni traccia. Il gioco coglie l'impressione artistica delle stampe di legno giapponesi di Hiroshige per coinvolgere l'utente in un'avventura dai forti connotati zen, in cui la semplicità degli enigmi aiuta a catalizzare l'attenzione sulla riscoperta di se stessi, lontani da quelle noiose banalità che troppo spesso consideriamo imprescindibili.



Saltando tra la sua forma umana, lenta e pesante, e quella spirituale, veloce e leggiadra, Ryoko risolve i puzzle che incontra lungo il cammino verso la memoria personale e collettiva, aprendo uno spiraglio su una trama che - a detta della sua creatrice - lascerà ampie libertà di interpretazione agli utenti, soprattutto nelle battute finali (che arrivano dopo qualche ora di gioco): ognuno sarà libero di capire o fraintendere ciò che vuole in un'opera decisamente ispirata al periodo pandemico appena trascorso, tra solitudine e messa in discussione dei "valori" precedenti.

Un pressure test mostruoso

A chiudere la giornata dedicata alla quaterna di vincitori del Bologna Game Farm ci hanno pensato gli sviluppatori di Studio Pizza che, fedeli al nome del loro team, hanno presentato un titolo mostruoso e... squisito.

Pranzo è il protagonista di un dungeon crawler veloce, ma dalla propensione gestionale che si manifesta attraverso l'arte culinaria di una locanda in cui accogliere i propri ospiti: un Cult of the Lamb con meno riferimenti satanici e più prelibatezze da cucinare, Monster Chef ci invita non solo a sgominare le bande di nemici presenti in un'area in costante evoluzione, ma anche a sfruttare le loro carcasse per trasformarle negli ingredienti dei futuri manicaretti. La frenetica fase di battaglia anticipa così il lavoro da svolgere ai fornelli, mescolando i componenti a seconda dei loro sapori caratteristici - Acre, Dolce, Amaro, Salato e Aspro - per dare forma ad un piatto da servire ai clienti che affolleranno la locanda, dandoci così modo di ampliarla e di sbloccare potenti armi e nuovi incantesimi con cui "cuocere" gli avversari prima di farli a fette. Lo stile visivo estremamente vivace coinvolge i personaggi così come le ambientazioni, con un campo di caccia che si modificherà in base alle stagioni per colori e fauna presente, mentre la platea di avventori si accresce a dismisura: dopo aver soddisfatto elfi, nani, orchi ed altre creature impossibili - ciascuna coi propri gusti - saranno addirittura i Re a varcare la soglia del locale, costringendo Pranzo a scovare gli ingredienti di lusso combattendo contro mostruosità sempre più pericolose.