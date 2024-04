Red Dead Online: il multiplayer di RDR2 è morto? Resterete sorpresi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro Stadia

Il 7 luglio del 2022, tramite un post sul suo blog ufficiale, Rockstar Games annunciò che il mondo di Red Dead Online non avrebbe accolto ulteriori espansioni, di fatto dando il via ad un processo di obsolescenza. Visto l'enorme successo di GTA Online e l'intensificarsi dei lavori su GTA 6 (l'anteprima di GTA 6 è a portata di click), lo studio fece intendere che la controparte multigiocatore di Red Dead Redemption 2 non era più valevole delle risorse necessarie alla continuazione del supporto contenutistico inizialmente programmato (leggete qui il nostro speciale sull'attenzione ai dettagli in Red Dead Redemption 2). Insomma, quell'estate il gioco è sostanzialmente morto. Ma è davvero così? Con questa domanda in mente, di recente siamo tornati ad esplorare i grandi spazi digitali del titolo per verificare lo stato delle cose, e ciò che abbiamo visto ci ha alquanto sorpreso.

Prima di entrare nel vivo del discorso, però, ripercorriamo assieme le principali tappe del percorso esistenziale di Red Dead Online.

Una triste storia di frontiera

Il 27 novembre del 2018, a circa un mese dalla pubblicazione di Red Dead Redemption 2, la versione beta di RDO fece il suo esordio di fronte ad un manipolo ancora contenuto di cowboy digitali, ovvero tutti quelli che avevano acquistato l'edizione speciale del gioco. L'idea era quella di mettere progressivamente alla prova la stabilità dell'esperienza, che in tempi relativamente breve aprì le sue porte a tutti gli acquirenti del titolo di Rockstar.

Malgrado un ridotto bagaglio contenutistico e più di qualche disequilibrio ludico, soprattutto in relazione all'economia in-game, RDO venne accolto con una buona dose di entusiasmo: la proposta appariva come una naturale estensione di Red Dead Redemption 2, nella cornice di un mondo western che si presentava come uno stimolante crogiolo di gameplay emergente e attività più strutturate. A maggio del 2019, RDO uscì ufficialmente dalla fase beta, e per l'occasione l'assortimento ludico venne ampliato con nuove missioni storia, attività free roam, eventi dinamici e un minigioco di poker, bloccato in alcuni paesi a causa delle restrizioni locali sul gioco d'azzardo. A settembre dello stesso anno arriva il primo "major update" del gioco: Professioni di Frontiera introduce tre percorsi di progressione secondari legati a specifiche attività e missioni, che arricchiscono l'offerta e gettano le basi per un'ulteriore diversificazione dell'esperienza. Tre mesi dopo, DLC Distillatori aggiunge una nuova professione e consolida le fondamenta di un ecosistema banditesco più strutturato, sulla falsariga delle imprese criminali già presenti nel "cugino" GTA Online.

Dopo aver completato una serie di cinque missioni, l'aggiornamento permetteva infatti di acquistare una proprietà ed avviare un commercio più o meno fiorente di liquore illegale, utile a farcire il materasso dei novelli contrabbandieri con qualche dollaro in più. L'espansione segna un picco di utenti attivi mentre, tra migliorie, eventi speciali e pacchetti aggiuntivi, l'evoluzione di RDO sembra muoversi sui giusti binari. A luglio del 2020, l'esordio della nuova professione Naturalista - con annessi incarichi esclusivi - consolida questa impressione e, sebbene la frequenza dei grandi aggiornamenti sia diminuita, Rockstar continua ad ampliare l'offerta con nuove missioni storia, ricompense, eventi tematici e attività per i ruoli già disponibili.

A dicembre dell'anno successivo RDO diventa accessibile tramite un applicativo acquistabile separatamente e viene pubblicata un'espansione dedicata al ruolo del Cacciatore di taglie, mentre a febbraio arrivano anche nuove missioni da svolgere in solitaria, assieme alla promessa di altre destinate ad approdare più avanti. Arriviamo quindi all'estate del 2021, quando i giocatori tornano ad affollare i server (segnando un nuovo picco) per accogliere Blood Money, ovvero l'ultimo "major update" di RDO. L'ultimo in tutti i sensi. L'aggiornamento ruota attorno all'organizzazione criminale del manigoldo Guido Martelli, e delizia gli utenti con una buona gamma di malefatte più articolate in parte assimilabili ai "colpi" di GTA. Un richiamo a dir poco suggestivo, che pare rispondere alle richieste avanzate dalla community negli ultimi due anni e dare nuovo slancio a RDO. D'altronde i tempi sono coerenti con il percorso già intrapreso con GTA Online, che aveva impiegato un paio d'anni a prendere il volo grazie al DLC "spartiacque" Heists. Malgrado la congiuntura favorevole, è facile immaginare che già a questo punto i dirigenti di Rockstar avessero cominciato ad interrogarsi sia sulla redditività a lungo termine di RDO, sia sulla sua sostenibilità in relazione agli altri progetti in corso. In termini più ampi, è plausibile che i quesiti riguardassero anche i margini di ampliamento di una proposta con limiti più rigidi rispetto a quelli di GTA Online, riconducibili anche alla cornice storica del gioco e alle sue specificità ludonarrative. Per quanto stimolante sia l'idea di un crossover con Ritorno al Futuro - Parte III, il mondo di Red Dead Online non si prestava granché bene all'inserimento di supplementi "esotici" come macchine volanti et similia, cose che a Los Santos avevano fatto faville per il bilancio delle microtransazioni.

Questo col beneplacito di una community più ampia e trasversale, che ragionevolmente non aveva percepito RDO come un nuovo parco giochi valevole di tempo e denaro, se non altro su base continuativa. Dopo un anno decisamente scarico di contenuti di rilievo, a luglio del 2022 arriva infine la conferma ufficiale: Red Dead Online non avrebbe accolto nessun nuovo grande aggiornamento, e da quel momento in poi gli sviluppatori si sarebbero limitati a pubblicare contenuti secondari, e riproporre ciclicamente bonus ed eventi stagionali.

47, morto che parla

A quasi due anni dal funerale di RDO, tenutosi sui server del gioco nella cornice di un evento organizzato dagli utenti, è quindi opportuno chiedersi: vale ancora la pena di dare forma ad uno scalcinato furfante e lanciarsi tra le maglie del comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2? Inaspettatamente la nostra risposta è un sonoro "sì", almeno per quanto riguarda la versione PC del gioco.

Negli ultimi giorni siamo infatti tornati ad esplorare le vallate tra Ambarino e New Austin, e abbiamo constatato come il mondo di Red Dead Online sia ancora il rifugio - magari occasionale - di una comunità piuttosto attiva. Durante le nostre sortite non abbiamo registrato particolari difficoltà nell'accedere alle varie modalità disponibili, né siamo incappati in problemi di stabilità riconducibili ad una scarsa manutenzione. In buona sostanza tutto sembra funzionare a dovere, e non è certo un'impresa ritrovarsi spalla a spalla con un collega pistolero, o quantomeno sulla traiettoria dei suoi proiettili.

Detto questo, è chiaro che se avete già consumato tutti i contenuti presenti in RDO, la sua attrattiva dipende unicamente dalla vostra voglia di affrontare le modalità competitive, assecondare il richiamo del roleplay di frontiera o più semplicemente lasciarvi cullare dal fascino di uno scenario a dir poco straordinario, reso ancor più vivido dalle interazioni fortuite con altri giocatori. A tal proposito, lo stato di "non morte" di Red Dead Online sembra aver smagrito notevolmente le fila degli utenti più molesti, favorendo un clima tendenzialmente più sereno rispetto a quello che c'era un paio di anni fa. Per tale ragione, questo potrebbe anche essere un momento sorprendentemente propizio per sperimentare il multiplayer di RDR2 per la prima volta, e contestualmente scoprire perché tanti giocatori sono rimasti amareggiati dall'interruzione del supporto post lancio.

Su queste note, vale la pena di ribadire che RDO è disponibile anche come acquisito "stand alone" al prezzo di una decina di euro: una cifra più che giustificata dal novero dei contenuti disponibili. Sì, a nostro avviso Red Dead Redemption 2 resta un'aggiunta quasi imprescindibile alla collezione di qualsiasi giocatore, ma anche la sua costola multiplayer ha meriti da tenere in considerazione: storie da scoprire, attività cui dedicare ore ed ore, nonché un mosaico di aneddoti legati all'imprevedibilità "emergente" della proposta.



Va da sé che questo tesoretto di attività è destinato ad esaurirsi col tempo, soprattutto in virtù della conclamata stasi del bagaglio contenutistico, eppure c'è ancora materiale a sufficienza per qualche stuzzicante cavalcata sulla linea scarlatta di un tramonto mozzafiato. Già che ne stiamo parlando, vi segnaliamo che fino alla fine del mese sono disponibili bonus consistenti (guadagni e punti esperienza) per un gran numero di incarichi e modalità, ed è inoltre possibile utilizzare gratuitamente il viaggio rapido. Vi è venuta voglia di schiaffi, fagioli e pallottole?