Red Dead Redemption 2: Arthur Morgan disegnato da Carmine Di Giandomenico

La nostra cover del mese non poteva che essere dedicata a Red Dead Redemption 2. Un mastodonte del mercato videoludico che, per l'occasione, è stato "ritratto" da un gigante del panorama fumettistico italiano contemporaneo. Carmine Di Giandomenico è presente sulle scene nostrane da più di un decennio e la sua matita, tanto precisa e dettagliata quanto veloce, ha percorso egregiamente le vignette delle principali major del fumetto americano (e non solo). Portano la sua firma, infatti, alcune apprezzabili run della Marvel Comics con dei capitoli alternativi dedicati a Captain America e Wolverine, così come sua è la splendida miniserie intitolata Battlin' Jack Murdock, incentrata sull'iconica figura del padre di Daredevil. La sua consacrazione è avvenuta di recente in DC Comics, con la quale collabora per dar vita alle fulminee gesta di Flash: il binomio col velocista scarlatto Di Giandomenico lo sente sulla sua pelle: l'artista detiene del resto record produttivi inusuali per il settore.

La sua incredibile velocità "ha più volte salvato la serie Orfani" (su stessa ammissione di Roberto Recchioni durante un panel con C.B. Cebulski della Marvel a Lucca Comics & Games 2018): un talento che, insomma, gli varrebbe l'appellativo di "matita più veloce del West".



Chi se non lui, insomma, per rappresentare un protagonista come Arthur Morgan, eroe solitario dell'epopea western videoludica più gloriosa di sempre? Nel volto dipinto da Carmine Di Giandomenico si riconoscono alcuni tratti essenziali che i fan hanno imparato a riconoscere nell'artista: i lineamenti duri e marcati tipici dell'autore ben si adattano al volto scavato del protagonista di Red Dead Redemption 2. Il western è anche un gioco di sguardi intensi, che scrutano l'orizzonte e gli avversari durante un duello a mezzogiorno: occhi che Carmine dipinge con tratto sottile e dettagliato, un'occhiata penetrante che ci dà quasi l'impressione di essere le prossime vittime di Arthur.

I nostri ringraziamenti, come sempre, vanno a Cup of Pino, che con il suo supporto ha permesso la nascita di questa collaborazione. Restate inoltre con gli occhi sempre vigili sulle nostre pagine, perché nei prossimi giorni potrebbe arrivare qualche bellissima sorpresa...

La matita più veloce del West

Per l'immagine in alta definizione cliccate qui.