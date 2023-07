Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2: uno dei migliori antieroi di sempre

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro Stadia

Per il secondo appuntamento con BIOGRAFIE, la nostra rubrica dedicata ai personaggi iconici del mondo videoludico, abbiamo dato spazio a una figura che non ha nulla da invidiare al Joel Miller di The Last of Us. Proprio come il contrabbandiere del Texas, Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 è un antieroe memorabile, un uomo che - dopo aver votato la sua vita alla gang di Dutch Van Der Linde - ha intrapreso un percorso di redenzione per giungere alla propria fine con dignità e lasciare un segno nei cuori di coloro che considerava la propria famiglia.



Nel capolavoro di Rockstar Games è possibile fare di Morgan una vera canaglia fino al suo ultimo respiro, ne siamo ben consapevoli, ma è chiaro che per esporre i motivi che hanno spinto milioni di giocatori ad amarlo ci siamo rifatti agli eventi connessi al suo viaggio con l'onore alto. D'altra parte la mirabile costruzione narrativa di Red Dead Redemption 2 riesce a invogliare l'utente a sposare questa condotta, quasi al punto da far sembrare innaturale l'idea di restare sul sentiero del male.

L'uomo

Arthur era un giovane come tanti nel Nord America di metà ‘800, un figlio di nessuno con un padre criminale e un futuro già segnato. La sua vita prese una piega inaspettata quando, ancora ragazzino, si imbatté in Hosea Matthews e Dutch Van Der Linde, due uomini ben presto tramutatisi in figure paterne. Condivisi i loro ideali - quelli di fuorilegge non disposti ad accettare i compromessi della "civilizzazione" - Arthur ha imparato a leggere, scrivere e, ovviamente, a cacciare e a usare le armi, talenti necessari per sopravvivere in un mondo feroce e impietoso.

Per dar seguito alle loro convinzioni, i componenti del gruppo erano soliti ridistribuire tra i poveri i proventi delle loro malefatte ma, è chiaro, si trattava pur sempre di criminali. Lo stesso Morgan ha pagato a caro prezzo la vita che conduceva, prima con la fine dell'amore con Mary, voluto fortemente dal padre della ragazza, e alcuni anni dopo con qualcosa di assai più traumatico. Arthur infatti ha perduto il figlio Isaac, nato da una relazione con una donna ben conscia della vita che conduceva. D'altronde Morgan non ha mai avuto la stoffa del padre di famiglia, ma ha sempre cercato di badare alle esigenze della giovane e del piccolo, andando a visitarli di tanto in tanto e dando loro del denaro. Un giorno però, giunto sull'uscio di casa, Arthur non trovò ad attenderlo né il bimbo, né la madre, ma solo una coppia di croci. I due erano stati uccisi da dei rapinatori per pochi spicci, e il cowboy non ha mai davvero fatto i conti con questa immane tragedia.



Red Dead Redemption 2 ha inscenato con rara perizia tutte le sfaccettature del suo protagonista principale, un uomo determinato a non uccidere se non necessario, ma comunque pronto a farlo in ogni momento. L'avventura nel selvaggio West ci ha però mostrato anche il meglio di Morgan, il suo lato più caritatevole e protettivo nei confronti dei membri della gang.



Parliamo del resto di colui che ha cresciuto John e che si è occupato del suo figlioletto Jack e di sua madre Abigail anche quando Marston ha finito con l'abbandonare (seppur temporaneamente) la "famiglia" di Dutch.

Il fuorilegge

L'epopea di Rockstar Games si apre con la fuga della banda da Blackwater, a causa di un colpo andato terribilmente storto. Per rifugiarsi tra le montagne la gang affronta una bufera in piena regola, senza il becco di un quattrino e la morte che bussa alla sua porta. Il morale del gruppo è a terra ed è già qui che la figura di Arthur inizia a spiccare.

Dopo aver salvato una donna di nome Sadie Adler assieme ai compagni, il protagonista ha evitato una fine prematura a un John Marston ferito dai lupi, per poi liberare Sean MacGuire dalle grinfie della Pinkerton. Ha fatto da angelo custode a Tilly Jackson, rapita dalla gang di Foreman, e ha salvato Karen da colui che voleva abusare di lei, mostrando una volta di più il suo attaccamento a quella insolita famiglia che lo aveva accolto anni prima.



Le premure di Morgan per i suoi non ingannino: non è un buono e non esita a macchiarsi di atti violenti per scopi ben meno nobili di quelli descritti sopra. Il suo è un capo esigente, un padre putativo che Arthur ha sempre cercato di accontentare, anche quando era in disaccordo con lui o quando la sua fedeltà, in modo più o meno diretto, è stata messa in dubbio.

Guidato dall'intento di garantire ai suoi pace e indipendenza, Van Der Linde comincia a muovere ingranaggi e pedine per mettere in atto il suo grande piano, che però - col passare del tempo e il susseguirsi degli eventi - assume contorni via via più fumosi. La condizione psichica di Dutch, sempre meno lucido e accecato dalla paranoia, favorisce ulteriormente le serpi che siedono alla sua tavola, individui loschi come Micah Bell che riescono ad allontanarlo perfino da Arthur e Hosea Matthews.



Tra varie faide e rapine perpetrate in nome del "piano" di Van Der Linde, Morgan rischia la vita di continuo, si macchia di innumerevoli omicidi e assiste, impotente, alla morte dei suoi compagni. Quando Dutch decide di rapinare e ingannare la famiglia dei Gray e quella dei Braithwaite, innesca una serie di eventi che portano alla scomparsa del povero Sean e al rapimento di Jack Marston. Il rapporto tra John e Arthur torna a fortificarsi quando il piccolo viene tolto alla custodia di Angelo Bronte, un potente criminale di Saint Denis, ma Morgan non perde quel velo di apprensione che ormai lo assale.

Subito un tradimento da parte di Bronte, Dutch decide di fare qualcosa che il suo vecchio sé avrebbe evitato: vendicarsi. Getta l'italiano in pasto agli alligatori, lasciando sconcertati Arthur e Marston. Il punto di non ritorno però arriva al colpo fallito alla banca di Saint Denis: Hosea Matthews era il solo individuo capace di impedire a Dutch di abbandonarsi del tutto alla follia, l'ultimo collegamento tra il feroce assassino Van Der Linde e l'uomo che era stato.

Quando il vecchio cade a terra, colpito a morte da Milton della Pinkerton, Arthur si lascia andare a un'imprecazione, ma Dutch non può fare altro che bisbigliare il nome "Hosea": in quel momento, qualcosa in lui si rompe per sempre. Dopo il naufragio a Guarma, Morgan vede Dutch uccidere una vecchietta perché temeva potesse tradirli. Poco dopo, il suo braccio destro esclama: "strangolerai me la prossima volta?". La distanza tra il protagonista e il suo capo è palese e non fa che aumentare quando Van Der Linde si rifiuta di andare a salvare John Marston motivando il tutto con palesi scuse. Morgan non può far altro che stringersi attorno ai suoi per cercare di liberare il suo protetto, ma ha anche altro a cui pensare. Peggiorate nel tempo, le sue condizioni di salute si fanno sempre più serie, finché non arriva la diagnosi: la tubercolosi sta lentamente strappando la vita al cowboy, e il suo tempo è ormai agli sgoccioli.

Il redento

"Tutti i proiettili che mi hanno sparato contro, tutti gli scontri, ed è stato picchiare quel patetico ometto di Downes a uccidermi. Ha implorato pietà, io ho picchiato il bastardo ed è morto. Adesso sto morendo anche io. Così va il mondo."



In queste parole scritte da Arthur troviamo tutta la sua desolazione, ma anche il cuore del suo peccato, il prezzo da pagare riservatogli dal destino per le spregevoli azioni compiute. La tubercolosi infatti gli è stata mischiata da un debitore malato, pestato dal fuorilegge tempo addietro per volere di Leopold Strauss, un membro della gang di Dutch. Eppure la scoperta della malattia non è solo il momento del dolore per Morgan, ma anche quello della consapevolezza.

L'uomo passa l'ultima porzione della sua vita a fare del bene, e noi con lui, ed è probabilmente anche per questo che chi ha vissuto la sua storia non lo dimenticherà mai. Il cowboy non si è limitato ad aiutare i membri del suo gruppo, ormai allo sbando, o a salvare John e la famiglia Marston, donando loro la possibilità di sperare in un futuro migliore.



Ha aperto il suo lato più umano a dei perfetti sconosciuti, spingendo una povera vedova a riprendere in mano la propria vita, cacciando Strauss dalla banda per porre fine alle sue impietose riscossioni e perfino cercando di riparare ai tanti errori commessi. Senza pretendere perdono, ha dato una mano e donato denaro a coloro cui aveva rovinato l'esistenza, strappato dei poveracci alla schiavitù, e - come con il gruppo di Pioggia che Cade - sposato cause che non gli appartenevano.



Questi suoi comportamenti hanno portato le persone che incontrava a vederlo diversamente, non come un individuo feroce e senza cuore, ma come un buono, qualcuno di cui potersi fidare. "Io sto morendo, sorella". Quando Arthur si apre con la suora, alla stazione, in una scena straziante in cui parla di sé come mai prima d'ora e in cui le confessa di temere la morte, non fa che ricevere elogi dalla donna, che quasi lo considera come una prova dell'esistenza stessa di Dio.



Arthur Morgan muore come ha vissuto, lottando fino all'ultimo. E prima di spirare, quando la calda luce dell'alba illumina il suo volto, forse non immagina che quelli a cui è stato vicino non lo dimenticheranno mai. John comincia una nuova vita e si propone ad Abigail con l'anello datogli dal cowboy e destinato in origine a Mary (la donna si reca anche in visita alla tomba di Arthur).

Nel tempo libero, il secondo protagonista dell'avventura può recarsi da coloro che Arthur aveva aiutato, per sentire dalla loro viva voce quanto fosse speciale. E infine, al culmine del lungo epilogo di Red Dead Redemption 2, Marston non esita due volte a montare in sella al suo cavallo e rischiare la vita, al fianco di Charles e Sadie Adler, per uccidere Micah Bell e vendicare suo fratello. Dopo una lunga e memorabile sparatoria, mentre ci stiamo confrontando con Micah e Dutch, vediamo accadere qualcosa di inaspettato. La barriera di diffidenza di Van Der Linde nei suoi confronti vacilla quando John fa il nome di Arthur, che il suo ex capo aveva abbandonato in punto di morte. Poco dopo, coi suoi ultimi barlumi di sanità mentale, Dutch fa fuoco sul suo socio Micah Bell e lascia la zona.



Ad ogni modo, durante ogni singolo passo che abbiamo compiuto nei panni di Marston, gli addetti ai lavori sono riusciti a farci avvertire la presenza di Arthur Morgan e la grandezza dei suoi sacrifici.

Come direbbe un certo soldato leggendario, l'importante non è il tempo che abbiamo a disposizione in questa vita, ma il modo in cui lo impieghiamo: il fuorilegge redento di Rockstar Games ce lo ha dimostrato.