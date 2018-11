Red Dead Redemption 2: Arthur Morgan nella variant cover di Andrea Guardino

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Una settimana fa vi abbiamo proposto sulle nostre pagine un ritratto in esclusiva dell'eccezionale Carmine di Giandomenico, che proponeva una sua personale interpretazione di Arthur Morgan, il protagonista del capolavoro targato Rockstar Games. In quell'occasione, però, vi avevamo promesso l'arrivo di alcune novità: ed infatti ecco giungere una nuova variant cover nata dalla matita del sempre bravissimo Andrea Guardino, illustratore che per Everyeye.it ha già pubblicato la copertina del mese dedicata a Sea of Thieves e colorato meravigliosamente il disegno di Marvel's Spider-Man ad opera del maestro Goran Parlov.

La Variant Cover di Andrea Guardino

Andrea Guardino ci presenta un Morgan più barbuto e nerboruto, che ricorda alla lontana l'iconografia dei western all'italiana: una cover che non sfigurerebbe di certo neppure come versione ufficiale della confezione retail di Red Dead Redemption 2, non trovate?