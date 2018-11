Red Dead Redemption 2 Easter Egg: tutti i segreti del gioco Rockstar

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

L'ambientazione western di Red Dead Redemption 2 è ricca di attività, missioni e personaggi singolari, ma anche di sorprese inaspettate e incontri inattesi. Come da tradizione per i titoli open world di Rockstar, esplorando la mappa si possono scovare eventi segreti e fenomeni misteriosi. In questo articolo abbiamo raccolto tutti gli Easter Egg scoperti finora nel gioco, spiegandovi come e dove rintracciarli. Anche se eviteremo di fare inutili spoiler sugli sviluppi della trama principale, gli argomenti trattati potrebbero contenere spoiler su alcuni avvenimenti secondari e sul mondo di gioco stesso. Se non volete rovinarvi nessuna sorpresa e preferite scoprire tutto da voi, vi invitiamo a proseguire nella lettura con la dovuta cautela.

Treno Fantasma

Diregetevi verso il Lemoyne, nella zona sud-orientale della mappa, fino a raggiungere il binario che attraversa la regione. A nord-ovest di Mattock Pond troverete un cartello con scritto "Lemoyne". Recatevi sul luogo in sella al vostro cavallo alle 03:00 di notte: aggirandovi da quelle parti potreste avvistare un treno fantasma. Se al sorgere del sole il treno non sarà ancora passato, andate a dormire e riprovate la stessa procedura il giorno successivo.

Calderone delle streghe

Parlando di luoghi tetri e inquietanti, il Calderone delle streghe può essere raggiunto in una zona remota a nord dell'East Grizzlies. All'interno troverete diversi oggetti raccoglibili, in particolare tonici, ma anche uno strano liquido che ribolle in un pentolone. Bevetelo a vostro rischio e pericolo...

UFO

Proprio come in Grand Theft Auto 5, anche in Red Dead Redemption 2 è possibile avvistare un UFO nel cuore della notte. Per attivare questo evento dovrete recarvi nelle Heartlands e raggiungere un capanno di caccia abbandonato.

Al suo interno troverete un documento che parla di visitatori alieni provenienti dallo spazio profondo. Per assistere all'inquietante fenomeno non vi resta che tornare al capanno alle 02:00 (orario del mondo di gioco) in una notte con la mezza luna.

Fantasma di Agnes Dowd

Durante le vostre esplorazioni potrete imbattervi nello spettro parlante di una donna, con tutte le inquietanti implicazioni del caso. Il fantasma di Agnes può essere avvistato nella palude del Bayou, dal Capitolo 2 in poi, tra le 21:00 e le 03:00 (orario del mondo di gioco). Ci sono sei possibili fasi, ognuna caratterizzata da dialoghi diversi. Potete passare alla fase successiva solo facendole di nuovo visita 48 ore di gioco dopo l'incontro precedente.

Casa della meteora

Entrando in una capanna appena a ovest della Cascata Brandywine assisterete a una scena macabra. Oltre a essere un punto di interesse sulla mappa, questa struttura ospita un meteorite che potete raccogliere e aggiungere al vostro inventario (l'oggetto riduce del 10% gli effetti dell'esposizione al caldo). Se vi trovate nei pressi della casa nel cuore della notte (intorno alle 02:00), dirigetevi nel campo direttamente a ovest dell'edificio e guardate in alto: potreste scorgere una pioggia di meteore nel cielo.

Libro della giungla

Ad un certo punto dell'avventura sarà possibile imbattersi in un gigantesco pitone "consigliere", chiaro riferimento a Kaa, il personaggio del Libro della Giungla che agisce come consigliare di Mowgli.

Per trovarlo dirigetevi verso la strada che si trova sotto la lettera "O" di Lemoyne sulla mappa. Una volta giunti a destinazione, localizzate l'albero in cui si trova appeso il serpente.

Cadavere dello schiavo

Poco a sud-ovest di Shady Belle, sulla riva del fiume, potete trovare il cadavere di uno schiavo. Frugate il cadavere per raccogliere una lettera che vi aiuterà a comprendere la storia che ha condotto l'uomo verso il suo triste destino. Ricordate che danneggiando il corpo in qualsiasi modo perderete il vostro Onore.

Adoratore del sole

Dopo aver completato la storia principale, l'Adoratore del sole potrà essere incontrato 12 volte in diverse zone dello stato del New Austin, con almeno tre giorni di gioco di distacco. Le fasi si svolgono nelle seguenti aree: le prime tre a Hennigan's Stead, quella successiva a Cholla Springs, altre cinque nel Rio Bravo, una a Gaptooth Ridge e le ultime due di nuovo nel Rio Bravo.

Gigante

A nord di O'Creagh's Run potrete imbattervi in un Gigante. Prima di incontrarlo dovrete aver studiato almeno 30 specie di animali differenti. Una volta fatto, raggiungete la riva ovest del fiume a est della Riserva indiana di Wapiti, in un giorno in cui ci sia bel tempo (tra le 08:00 e le 20:00). Giunti a destinazione noterete uno stormo di uccelli sul fiume che volerà via.

Seguiteli a cavallo per arrivare alla tana del Gigante. Potete avere due diverse conversazioni con questo personaggio, la seconda almeno tre giorni di gioco dopo la prima.

Viaggiatore morto

Poco a est di Armadillo si trova un vecchio accampamento circondato da cactus, in cui giace il cadavere di un viaggiatore. Dal corpo dell'uomo potete recuperare una lettera e, nelle vicinanze, anche diversi oggetti collezionabili da aggiungere al vostro inventario. Sotto la tenda c'è anche una cassetta di sicurezza che contiene una bottiglia di Radice di valeriana.

Casa dell'alchimista

Un alchimista vive in una piccola casa a nord-est di Tumbleweed, nei pressi della ferrovia. Avvicinandovi all'edificio, lo vedrete inghiottito da una grande esplosione. Sul lato est della struttura bruciata troverete una cassetta di sicurezza contenente cartucce ad alta velocità e l'oggetto Note: Palle singole esplosive.

Treno deragliato

Un treno deragliato giace in fondo al crepaccio poco a est del Passo Granite. Il vagone giallo contiene diversi oggetti preziosi chiusi in un baule. Il vagone bloccato in posizione verticale contro la parete rocciosa, in cui potete entrare solo dall'alto, contiene altri oggetti collezionabili di valore inclusi due lingotti d'oro.

Mutante

Un inquietante abominio può essere incontrato in una casa diroccata a ovest di Van Horn. Salite attraverso la finestra aperta al secondo piano (sopra il portico) per entrare in questo laboratorio apparentemente abbandonato. All'interno vedrete una strana creatura mutante appesa al muro, il cui aspetto sembra ricordare il ManBearPig di South Park. Questo incontro conta come uno dei Punti di Interesse che Arthur può annotare sul proprio Diario, indispensabile per raggiungre il 100% nel Compendio.

Robot

Non solo fenomeni paranormali e creature bizzarre. In Red Dead Redemption 2 c'è spazio anche per gli androidi.

Dopo aver completato la missione di uno sconosciuto "Un giovane allegro e intelligente II", un robot comparirà su una cima montuosa nei pressi di Colter. La lanterna elettrica ottenuta nella missione brillerà di luce arancione quando viene puntata in direzione dell'automa.

Aereo schiantato

Non solo visitatori alieni e oggetti volanti non identificati. A Big Valley, West Elizabeth, potrete imbattervi nei resti di un aereo schiantato. Per trovare il relativo punto d'interesse viaggiate leggermente a sud-ovest della Stilt Shack, nell'angolo nord occidentale di West Elizabeth. Scendete dal sentiero e attraversate il fiume per vedere i resti dell'aereo disseminati tra gli alberi.

Rituale pagano

Sempre a Big Valley, nei pressi di West Elizabeth, troverete il punto di interesse di un rituale pagano. Per trovarlo dirigetevi a nord-ovest della diga di Owanjila, non lontano dal confine occidentale della mappa. Vale anche la pena notare che è possibile rimuovere e indossare la maschera che indossa la vittima sacrificata. A nord di questa posizione, inoltre, è possibile ammirare un obelisco situato sulla cima di una collina.

Vampiro

Restando sul macabro, in Red Dead Redemption 2 è possibile imbattersi anche in un vampiro. Per trovarlo bisogna recarsi a Saint Denis, la città principale del mondo di gioco, e analizzare una serie di scritte e messaggi inquietanti con riferimenti al sangue e alla morte.

Una volta messi insieme tutti gli indizzi si sbloccherà un nuovo punto di interesse sulla mappa: recandoci sul luogo potremo assistere a una scena raccapricciante.

Tomba vichinga

Per trovare la tomba vichinga dirigetevi a nord-ovest di Annesburg. Mentre attraversate il fiume di Roanoke Valley, continuate a viaggiare verso ovest fino a immettervi sulla strada principale. Da queste parti noterete una vecchia tomba affossata nel terreno, appena fuori dal sentiero. Oltre a scoprire il relativo punto d'interesse della tomba, con l'occasione potrete raccogliere anche un elmo vichingo e un vecchio pettine nascosto dietro una pila di teschi.

Relitto

Un relitto giace nel mezzo dell'isola più grande a ovest di Clemens Point. Entrate al suo interno per trovare una bottiglia di Rum dei pirati invecchiato in una cassetta di sicurezza, e per raccogliere un Tricorno sul lato opposto della parete crollata. L'isola è anche l'habitat di molte specie endemiche di Guarma, come l'Iguana comune, utili a completare il Comendio al 100%.

Casa degli Hobbit

Rockstar ha deciso di omaggiare anche J. R. R. Tolkien, il celebre autore del Signore degli Anelli, inserendo nella mappa di Red Dead Redemption 2 una piccola casa interrata che ricorda le abitazioni degli Hobbit. Potete trovarla tra la riserva indiana dei Wapiti e Fort Wallace, più precisamente tra le castate Donner e la stazione di Bacchus all'inizio dell'omonimo ponte.

Ossa di Mammut

Giocando una delle missioni secondarie disponibili, i giocatori di Red Dead Redemption 2 si saranno già imbattuti nelle Ossa di Dinosauro. Continuando a parlare di animali esistinti, nelle Grizzlies West, ad Ambarino, si possono rinvenire i resti di un Mammut. Li troverete in mezzo alla neve, in ottimo stato di conservazione.

Volto scolpito nella montagna

Per trovare il volto scolpito nella montagna dirigetevi verso la strada che si trova sotto la scritta Grizzlies East sulla mappa. Una volta immessi su questo sentiero, dirigetevi verso la grande montagna che si trova a sud della "A".

Facendovi strada verso la montagna, a un certo punto vi ritroverete in un vicolo cieco. A questo punto imboccate il piccolo sentiero e girate a sinistra, percorrendolo man mano che diventa più stretto. Girando l'angolo troverete un'impalcatura: adesso non vi rimane che salire la scala.

Monaco

A Fort Wallace, dalle parti di Grizzlies East, si può avvistare un monaco intento a meditare. Per raggiungere il relativo punte d'interesse dirigitevi verso la cima della montagna che si trova sotto la "R" di "Grizzly" sulla mappa. Una volta raggiunta la cima della montagna, uscite dal sentiero e dirigetevi a sud verso la sporgenza rocciosa. Il monaco è seduto sul bordo del rilievo montuoso.