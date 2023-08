Red Dead Redemption eccolo su PS4 e Switch: il valore di un capolavoro

Sin dall'annuncio, il porting per console PlayStation e Nintendo Switch di Red Dead Redemption ha destato scalpore. Chi sognava una versione rimasterizzata o un rifacimento integrale del gioco, magari con le soluzioni tecnologiche del suo sequel, si è sentito quasi tradito, soprattutto quando ha scoperto il prezzo del biglietto di 49,99 euro.



Abbiamo provato questa versione del classico di Rockstar Games e, a questo punto, crediamo sia più utile soffermarsi su di essa, invece di spendere parole su ciò che avrebbe potuto essere o di abbandonarsi esclusivamente all'impeto dell'indignazione. Partendo dalla questione del prezzo, vogliamo riflettere sul valore odierno di Red Dead Redemption, non mancando di prendere in esame la piacevolezza dell'esperienza sulle macchine di Sony e Nintendo.

Ok, il prezzo è... giusto?

Cominciamo il discorso da quello che forse è l'elemento più spinoso dell'intera faccenda: il costo del porting per PS4 e Switch. Strauss Zelnick, il CEO di Take Two, lo ha definito "commercialmente corretto", anche per la presenza nel pacchetto del titolo standalone Terrore dall'Oltretomba, l'avventura a tema sovrannaturale nel mondo di Red Dead Redemption.



Su Microsoft Store è possibile acquistare il gioco a 29,99 euro, cifra che però non comprende l'espansione basata sugli zombie che abbiamo appena menzionato. I possessori di Xbox possono comunque accedere all'esperienza a un prezzo ben più contenuto rispetto a quello richiesto su PlayStation. E questo è un dato di fatto.



Conclusa la doverosa premessa, dobbiamo però tenere a mente una cosa: in termini di retrocompatibilità, le console di Sony e di Microsoft non viaggiano sui medesimi binari, soprattutto per quanto concerne le produzioni dell'era PS3 e Xbox 360. In un mondo ideale, basterebbe prendere i giochi PlayStation 3 - dalle collection HD delle trilogie PS2, fino a Killzone 2 - e inserirli nelle nostre PS5, così da poterli rivivere con tanto di migliorie visive e prestazionali al seguito.

La realtà invece è ben diversa. Purtroppo, verrebbe da aggiungere, poiché l'emulazione dei prodotti PS3 resta al momento soltanto un miraggio. L'unica soluzione praticabile in tal senso è quella di abbonarsi al PlayStation Plus Premium e di sfruttare le sue funzionalità di "gaming on demand". Considerando la situazione, ecco che il porting ad hoc di un titolo di questa caratura assume un'importanza da non sottovalutare (dopo ci soffermeremo meglio su questo punto). Per quanto concerne Switch, siamo di fronte al primo vero debutto di Red Dead Redemption sulle console del colosso di Kyoto, che in futuro potrebbero ospitarne anche il sequel. Il ritorno-arrivo di questo capolavoro giustifica da solo l'esborso di 50 euro? No, o almeno non per forza. Questo perché il valore di questa operazione cambia da utente a utente; un discorso che in realtà vale anche per le produzioni nuove di zecca. Un appassionato che sognava un remake/remaster a firma Rockstar di Red Dead Redemption è giusto che non lo compri adesso.



D'altra parte gli è stato proposto un prodotto che difficilmente può essere definito "ambizioso", e a un costo tutt'altro che irrisorio. I giocatori possono dunque decidere liberamente se accogliere la proposta di Take Two o manifestare un lecito dissenso aspettando un calo di prezzo, o ignorando del tutto il riapprodo della produzione sul mercato. Il gioco resta lì, e il fatto che sia disponibile, in fondo, è ciò che conta maggiormente.



Siamo nella generazione che ha dato il via alla vendita dei videogiochi a 80 euro, eppure l'utente ha sempre la possibilità di rinviare l'appuntamento con un titolo, per farlo suo a una cifra che per mille motivi diversi può ritenere congrua.



Lo stato di salute di un'esperienza al day one, il peso soggettivo assegnabile a un prodotto, l'affezione nei confronti di una serie o di uno specifico genere, l'uscita in simultanea di più giochi e la necessità di dover contenere le spese: sono tantissime le ragioni che di continuo ci spingono a un acquisto immediato o ad attendere l'arrivo degli sconti. In definitiva si potrebbe dibattere a lungo sull'effettivo valore di questa operazione, ma non su quello intrinseco di un'opera come Red Dead Redemption.



In tal senso, il solo fatto che decine di milioni di giocatori potranno accedervi più facilmente d'ora in avanti è un qualcosa che non possiamo fare a meno di accogliere con gioia.

Che piaccia o no, ben venga il porting

Inutile ripeterci sulle ragioni per cui riteniamo Red Dead Redemption un capolavoro senza tempo (per approfondire, qui il nostro speciale su Red Dead Redemption). Benché sia stato superato in complessità dal suo sequel - uscito otto anni più tardi - il titolo del 2010 regala un'avventura nel selvaggio West che resta indimenticabile, vuoi per la scrittura dei personaggi, vuoi per la bellezza del suo mondo - dalla moderna Blackwater alla polverosa Armadillo - o per le avvincenti sparatorie al centro dell'offerta ludica.



Se a ciò aggiungiamo le tematiche alla base del racconto e la sua immutata efficacia, sono chiari i motivi per cui riteniamo che i meriti dell'opera di Rockstar San Diego non siano stati "ridimensionati" dai 13 anni trascorsi dal suo debutto. Ancora una volta, comprendiamo la posizione di chi sperava in qualcosa di più, magari in un gameplay rinnovato o in una trama rivista, così da far percepire il peso dell'operato di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 (qui lo speciale biografie su Arthur di Red Dead Redemption 2).



Eppure, a ben pensarci, già poter affrontare il classico dopo aver portato a termine il suo prequel narrativo potrebbe costituire, almeno per qualcuno, l'occasione per rivivere il viaggio con un'altra consapevolezza. Bill Williamson, Javier Escuella, Dutch Van Der Linde: la prima volta che siamo partiti per stanarli nei panni di John Marston questi tre individui non rappresentavano nulla.

Erano dei nomi, delle scuse per saperne di più sul passato del nostro cowboy e per continuare la sua memorabile indagine. Poi però è giunto il tempo di Arthur Morgan, e abbiamo vissuto assieme ai tre malviventi, condividendo con loro - e lo stesso Marston - avventure d'ogni sorta. Cosa più importante di tutte, abbiamo avuto modo di assistere alla caduta di Dutch in un abisso di follia, causata da eventi traumatici che hanno coinvolto l'intera gang. Nel ripercorrere gli eventi di Red Dead Redemption, abbiamo realmente compreso quale fosse il peso dell'incarico imposto a John, semplicemente perché nel 2018 ci è stato dato modo di scoprire i suoi trascorsi in prima persona. La preservazione dei classici del gaming ha un'importanza sconfinata, soprattutto per tutti quelli che - anche solo per ragioni anagrafiche - non hanno avuto modo di giocarli al momento dell'immissione sul mercato. Per mettere la cosa in prospettiva, un neomaggiorenne possessore di PlayStation 4 non aveva che cinque anni al day one di Red Dead Redemption, e adesso ha la possibilità di recuperarlo comodamente e di chiudere il ciclo cominciato con Arthur. Al netto delle differenze di vedute, già questo è un motivo che giustifica pienamente l'esistenza di questo porting.

Red Dead Redemption: come gira su Switch, PS4 e PS5?

La risoluzione di Red Dead Redemption cambia a seconda della piattaforma presa in esame. L'edizione per Switch è quella con l'immagine un po' più sporca, complice anche l'aliasing visibile su elementi della scena come i rami degli alberi e le superfici degli edifici.



Oltre ai buoni risultati di PS4, la vetta più alta in termini di pulizia e definizione si raggiunge in retrocompatibilità su PlayStation 5, dove il gioco offre il colpo d'occhio più gradevole. In merito ai caricamenti, sempre prendendo in considerazione i due estremi del segmento, il tempo che separa la prima schermata di salvataggio dall'inizio dell'avventura sull'ibrida di Nintendo ammonta a circa 12 secondi, che diventano 8 sull'ammiraglia di Sony.



Il titolo di Rockstar Games viaggia a 30 fps stabili, con la fluidità dell'azione che non ha mai mostrato particolari segni di cedimento. Trattandosi di un porting, la presentazione visiva lascia trasparire il peso degli anni, su alcuni fronti in particolare. Ci riferiamo ad esempio al comparto texture, o ai volti dei personaggi, che durante i primi piani non possono nascondere l'appartenenza alla settima generazione di console.



Detto questo, il modello di John è ancora piacevole a vedersi, tra i piccoli dettagli del suo cinturone e la cura con cui sono stati realizzati i vestiti del cowboy. In ambito grafico, Red Dead Redemption è comunque invecchiato molto meglio di tanti altri giochi del suo tempo e in gran parte lo deve a quella che resta una direzione artistica sopraffina.



Le sue ambientazioni sono affascinanti, dalle aree desertiche disseminate di cactus, fino alle zone montane e ai centri abitati più moderni, e il sapiente uso della palette cromatica riesce a impreziosirle tutte.



A chiudere il cerchio troviamo un sistema d'illuminazione non certo moderno, ma di efficacia inalterata a qualsiasi ora del giorno e della notte, nonché un accompagnamento sonoro di grande spessore (al pari della performance dell'intero cast).