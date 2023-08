Oltre Red Dead Redemption: i giochi Rockstar da rivedere... non a 50 euro

Red Dead Redemption è al galoppo verso PlayStation 4 e Nintendo Switch, con un porting realizzato da Double Eleven sotto la supervisione di Rockstar Games. Non parliamo certamente della più ambiziosa delle operazioni, come abbiamo già esposto nel nostro speciale sul ritorno di Red Dead Redemption, ma se non altro i possessori di piattaforme Sony e Nintendo potranno ora unirsi agli utenti Xbox, e accedere più facilmente a un capolavoro del gaming moderno.



A questo punto, vorremmo che altri due titoli della "grande R" appartenenti alla settima generazione di console tornassero su PS4 e Switch (su Xbox sono già giocabili), perché è giusto che un numero più ampio di giocatori possa scoprirli... magari non a 50 euro. Stiamo parlando di sua maestà GTA IV e di Max Payne 3, che - complici le soluzioni tecnologiche che portano in dote - non sembrano affatto avere più di dieci anni sul groppone, come stiamo per vedere.

I porting che vorremmo...

Oltre chiaramente alla dimensione PC, la retrocompatibilità su console Xbox apre una finestra importante sul passato del gaming secondo Rockstar. Infatti, mentre diversi titoli sono stati riproposti in versione aggiornata, pensiamo a LA Noire Remastered (qui la recensione di LA Noire Remastered), a Grand Theft Auto V e a GTA The Trilogy, altri non sarebbero più giocabili sulle moderne console verdecrociate senza la retrocompatibilità, proprio a cominciare da Max Payne 3 e dall'epopea criminale di Niko Bellic.



Su PS4 e PS5 al momento è impossibile recuperare i due prodotti (non sono neanche sul catalogo in streaming) e, esattamente come nel caso di Metal Gear Solid 4, pensare che non ci si possa divertire con GTA IV sulle recenti macchine di Sony è veramente assurdo. Per quanto concerne Switch, sull'ibrida del colosso di Kyoto ha già fatto il suo debutto GTA The Trilogy. Un porting del quarto capitolo potrebbe serenamente precedere l'arrivo del suo successore (magari tramite un'operazione più ambiziosa destinata alla prossima console Nintendo), ma questa al momento non resta che un'ipotesi.

... ma perché?

Per dar vita ai suoi titoli dell'era moderna (quella cominciata proprio con la generazione PlayStation 3), Rockstar Games si è avvalsa del suo motore proprietario, il Rockstar Advanced Game Engine o RAGE. È grazie a esso che la leggendaria software house ha confezionato esperienze memorabili, tanto per le storie che raccontavano, quanto per l'incredibile cura riposta nell'impatto scenico di ciascuna di queste produzioni.



Da anni ormai il popolo videogiocante si è abituato a questa "attenzione al dettaglio" riscontrabile nelle iterazioni della serie GTA e Red Dead Redemption, a questo livello di cura che quasi sembra non conoscere compromessi. Per quanto concerne la quarta iterazione di Grand Theft Auto, Dan Houser e i suoi volevano che il gioco risultasse pienamente "next-gen" agli occhi degli appassionati, un discorso questo che non si limitava al solo comparto grafico. Per rendersi conto di quanto GTA IV fosse diverso, e "avanzato", rispetto ai congeneri, bastava rubare un'auto e attirare l'attenzione della polizia.



Impattare contro una superficie, un altro veicolo, o provocare un ribaltamento della vettura, significava assistere a uno spettacolo "non scriptato", alla deformazione realistica e in tempo reale del proprio mezzo e degli altri interessati. Questa attenzione alla gestione della fisica coinvolgeva ogni aspetto della produzione, si pensi a quando Niko schizzava fuori dal parabrezza se il suo bolide andava a sbattere a forte velocità dove non doveva.

In altre parole, ecco che una semplice sparatoria contro un paio di malintenzionati o un inseguimento a una singola stella si trasformavano in potenziali momenti memorabili, complice anche l'eccellente realizzazione di una Liberty City più viva che mai. Se a ciò aggiungiamo una storia criminale dai toni maturi, le due ottime espansioni narrative e un protagonista ben lontano da qualsiasi ispirazione cinematografica, i motivi per cui Rockstar dovrebbe pensare al ritorno di GTA IV sono evidenti, anche in virtù delle pesanti differenze tematiche e ludiche tra il capolavoro del 2008 e il suo altrettanto incredibile successore. Vista la natura lineare dell'avventura, con Max Payne 3 Rockstar ha profuso tutta la cura possibile nel cuore pulsante dell'intera esperienza: le sue sparatorie al cardiopalma. Le movenze pesanti dell'ex poliziotto dal passato traumatico ben si amalgamavano a un sistema di shooting a dir poco sopraffino, e non solo per i comportamenti convincenti di ogni singolo strumento di morte. Le dipartite dei nemici infatti si trasformavano in macabri tripudi di violenza, con le sequenze al rallentatore che mostravano con grande chiarezza i proiettili che li attraversavano e i danni che arrecavano loro.



Ambientazioni con diversi elementi distruttibili, dalle colonne, fino agli elementi d'arredo e ai vetri, accoglievano scontri a fuoco credibili, anche per le differenti strategie adottate da coloro che volevano mettere i bastoni tra le ruote a Max. Inoltre, mentre i normali criminali si tuffavano in battaglia senza particolari preparazioni, le forze speciali avevano armi particolarmente efficaci e protezioni d'ogni sorta.



Il gioco vantava delle location splendidamente confezionate e piene di carattere, dal New Jersey alle favelas di San Paolo, i teatri di una trama appassionante, tra missioni ad alto rischio, tradimenti e tanta violenza. A chiudere il cerchio, l'indimenticabile colonna sonora firmata dagli Health, che in ogni momento sapeva impreziosire l'azione a schermo, soprattutto nelle incredibili fasi finali dell'avventura.



Insomma, i motivi per cui Rockstar dovrebbe rendere più agevole il recupero di Max Payne 3 non mancano di certo, soprattutto se a un prezzo interessante per il pubblico. Tra le altre cose, Remedy ha siglato un accordo con la Grande R per realizzare il remake di Max Payne 1 e 2 in una singola soluzione, quindi crediamo fermamente che un possibile porting del terzo episodio sia un'ipotesi da non scartare assolutamente.