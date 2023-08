Red Dead Redemption su PS4 e Switch non è un remake: che senso ha?

Il primo e indimenticabile Red Dead Redemption tornerà a breve, adesso è ufficiale, ma in una forma che in molti non si aspettavano. Non si tratta infatti di una versione con particolari avanzamenti tecnologici ma di un porting firmato da Double Eleven sotto l'attenta supervisione di Rockstar Games, pensato per colmare un gap importante e permettere di rivivere o di scoprire un'avventura iconica, che tra l'altro è il "sequel narrativo" di Red Dead Redemption 2. Oltre a raccogliere le informazioni ufficiali in merito al progetto, ci siamo soffermati sulle ragioni che giustificano la sua esistenza, perché sì, scavalcando il muro del disappunto iniziale è facile trovarne di valide.

Marston cavalca ancora...

C'è stato un tempo in cui abbiamo sognato il remake di Red Dead Redemption con le soluzioni tecnologiche del secondo capitolo, con tanto di interventi alla sceneggiatura volti a far percepire il "peso" degli eventi magistralmente narrati da Rockstar nel 2018. Gli anni sono passati - con una pandemia globale di mezzo - e la macchina produttiva della "Grande R" ci è sembrata sempre più focalizzata sulla gestazione del sesto capitolo di GTA.

Vista l'imponenza di questo progetto cardine, in termini di risorse sia economiche, sia umane, pensare al collettivo impegnato anche sul complesso rifacimento dell'epopea western ci è parso sempre meno probabile e l'annuncio odierno ci ha dato ragione. Possiamo comprendere l'amaro in bocca di chi sperava in "qualcosa di più", magari anche in un solo upgrade grafico. Anche questo secondo tipo di operazione però - visto l'affidamento a un team esterno - avrebbe comportato delle incognite circa la sua piena riuscita, si pensi anche al solo ambito artistico.



In definitiva, il fatto che Rockstar abbia deciso di imboccare la strada del porting per il ritorno di John Marston può non far piacere ma al contempo non lo riteniamo affatto incomprensibile. Ma che cosa sappiamo in merito alla produzione? In primis, il western videoludico del 2010 arriverà il 17 agosto 2023 su Nintendo Switch e PS4 nel solo formato digitale, al prezzo di 49,99 dollari, e chiaramente sarà giocabile in retrocompatibilità su PlayStation 5 (le edizioni fisiche verranno rese disponibili dal 13 ottobre).

Inoltre includerà tutti i contenuti single player addizionali, tra cui Terrore dall'Oltretomba, l'amata espansione a tema sovrannaturale che nessun fan del titolo ha mai dimenticato (ne abbiamo parlato nel nostro speciale su Red Dead Redemption), tra non morti, Cavalli dell'Apocalisse e folli armi.

Riempire un vuoto

Red Dead Redemption 2 ha venduto più di 53 milioni di copie, mentre il suo predecessore dovrebbe trovarsi a quota 23 milioni (un dato quest'ultimo risalente alla fine del 2021). Già con questi numeri emerge un dato molto importante: i giocatori che hanno portato a termine il ciclo di John Marston dovrebbero essere meno della metà di quelli che lo hanno cominciato, nell'epilogo del secondo episodio.

Che sia per motivi anagrafici o di tardo avvicinamento alla saga, recuperare Red Dead Redemption non è stata la cosa più agevole del mondo fino ad oggi, almeno per una consistente fetta di pubblico. Gli utenti Xbox, come sappiamo, hanno beneficiato delle gioie della retrocompatibilità per gustarsi l'avventura a risoluzione più elevata e performance stabili, ma per tutti gli altri la situazione non era altrettanto rosea. Per quanto concerne il mondo Sony, fino agli ultimi mesi del 2022 gli abbonati di livello Premium al PlayStation Plus hanno potuto accedere a RDR via streaming, una soluzione questa certamente praticabile ma non ottimale, perché legata alla rotazione del catalogo, al pagamento di una cifra mensile e alla qualità della connessione di ciascun utente. Visti gli oltre 117 milioni di console vendute, di possessori di PS4 desiderosi di recuperare il capolavoro del 2010 potrebbero essercene a bizzeffe. Grazie al suo approdo "tradizionale" sulle più recenti macchine Sony, chiunque potrà acquistare e godersi la caccia a Dutch Van Der Linde senza intoppi. Trattandosi di un porting, non sappiamo se questa edizione godrà di qualche beneficio in termini di risoluzione o prestazioni, ma una cosa è certa.



Si tratta di uno dei più luminosi prodotti della prima era "RAGE-Euphoria", un periodo in cui Rockstar Games ha immesso sul mercato una sfilza di opere tecnologicamente avanzate, soprattutto sui fronti di cura della messinscena e gestione della fisica (qualcuno ha detto GTA IV e Max Payne 3?). In parole povere, Red Dead Redemption non è il classico titolo action adventure con tredici anni sulle spalle. Dalle galoppate nei canyon, passando per le emozionanti sparatorie, fino alle battute di caccia, parliamo di un'esperienza ancora moderna per molti aspetti e assolutamente piacevole da giocare, che gli amanti delle grandi avventure videoludiche non dovrebbero lasciarsi sfuggire.

Come dicevamo inoltre, si parla sempre della conclusione dell'epopea di Marston, che lo porta a mettersi sulle tracce dei suoi vecchi compagni e a viaggiare fino in Messico per tentare di preservare la vita che si era faticosamente costruito assieme a Jack e ad Abigail. Resta poi il caso di Nintendo, le cui piattaforme non avevano mai accolto Red Dead Redemption prima d'ora.



Il fatto che Rockstar abbia deciso di far giungere anche su Switch il porting del gioco ha completamente senso, e non solo per l'immensa base installata della console (parliamo di oltre 125 milioni di unità distribuite al 31 marzo). Questo avvicinamento dei fan della grande N alla saga western infatti potrebbe essere soltanto il primo passo di un'operazione più ampia. È assai probabile del resto che nel 2024 assisteremo al debutto della prossima piattaforma del colosso di Kyoto, una abbastanza potente da poter ospitare una versione apposita di Red Dead Redemption 2.

Ebbene, soprattutto se a seguito del lancio di Grand Theft Auto VI, l'arrivo di Arthur Morgan su PS5, Xbox e nuova macchina di Nintendo potrebbe essere una ipotesi da tenere in seria considerazione (qui lo speciale BIOGRAFIE su Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2). In definitiva, anche se non tornerà nella sua forma più ambiziosa possibile, Red Dead Redemption si prepara ancora una volta ad affollare i nostri schermi e già questo è un motivo per cui star contenti. Moltiplicare i punti d'accesso ai titoli che hanno scritto pagine così importanti della storia del medium è di certo uno dei modi più efficaci per preservarla.