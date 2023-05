Redfall, futuro di Xbox, esclusive e console war: l'onestà di Phil Spencer

L'Xbox Games Showcase sarà un appuntamento comunicativo molto importante: Microsoft infatti deve rassicurare la propria utenza circa il debutto di titoli di primo piano, come Forza Motorsport e Senua's Saga: Hellblade II, ma anche offrire una visuale più concreta sulle produzioni in piena fase di sviluppo, che andranno a rimpolpare l'offerta first party nel 2024. Tutto ciò anche per voltare pagina nel migliore dei modi a seguito dell'uscita di Redfall che - come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Redfall - non si è rivelato essere il nuovo passo evolutivo delle esperienze a marchio Arkane.



Dando prova di serietà e trasparenza, Phil Spencer ha parlato approfonditamente dei trascorsi del gioco in un'intervista, in cui si è soffermato sullo stato della competizione con gli altri platform holder, e non solo. Ha anche dato spazio al ruolo della percezione del pubblico e della produzione di grandi giochi nel modificare gli equilibri di mercato, con dichiarazioni che hanno fatto discutere. Oltre a riportare i punti salienti toccati dal CEO di Microsoft Gaming, abbiamo colto l'occasione per riflettere sulle sue parole, così come sull'operato di Xbox degli ultimi mesi e sulla questione Redfall.

Da Redfall al mercato console: la trasparenza di Spencer

Ai microfoni di Kinda Funny abbiamo trovato un Phil Spencer genuinamente deluso e arrabbiato con sé stesso, consapevole di quanto il lancio problematico di Redfall abbia assestato un colpo non da poco alla fiducia della community in verde, a seguito peraltro di un 2022 non soddisfacente in termini di giochi first party di peso.

Xbox ha ancora molto da imparare sul fronte comunicativo, Phil ne è convinto, ed è stato infatti lui a tirare in ballo l'assenza dei 60 fps su console nell'avventura a tema vampiri, annunciata quando ormai l'utenza si aspettava uno sparatutto fluido, in linea col materiale ufficiale mostrato. Gli sviluppatori stanno lavorando duramente per raddoppiare il frame rate e, più in generale, per migliorare l'esperienza ludica di Redfall (Spencer ha fatto l'esempio di Sea of Thieves per sottolineare i buoni propositi di Arkane Austin).



Al contempo il dirigente ha affermato che non avrebbe potuto contrastare le aspirazioni creative del collettivo, anche se questo era impegnato in un progetto differente da quelli che aveva realizzato in precedenza. È con la dovuta libertà creativa, del resto, che Rare ha dato vita a Sea of Thieves, che Obsidian ha lanciato Grounded e che Tango Gameworks ci ha regalato Hi-Fi Rush. Esempi virtuosi a parte, la divisione necessita di un gran catalogo di titoli "di bandiera", anche per impreziosire adeguatamente l'offerta di Game Pass.

Nel caso di Redfall, ad ogni modo, la compagnia non aveva previsto questo tipo di risultato, e anche le "mock review" che aveva commissionato (si tratta di recensioni firmate da aziende apposite che simulano la ricezione del prodotto da parte della stampa) sembravano darle ragione. L'errore chiaramente c'è stato e ma per Spencer un rinvio di alcuni mesi non avrebbe modificato gli esiti del lancio. Al netto degli intoppi in fatto di streaming delle texture, e dei bug dell'IA, secondo il CEO di Microsoft Gaming, Redfall non ha realizzato la visione creativa di Arkane Austin. In sostanza, il problema si trovava a monte e allo stato attuale delle cose si poteva far poco per risolverlo. Ribadita la piena fiducia nella bravura del collettivo e nel suo avvenire, Phil crede che Microsoft non sia riuscita a far capire agli sviluppatori che cosa avrebbe comportato il diventare un team interno, soprattutto in relazione alle aspettative della community. Quando uno studio delle terze parti entra in famiglia, l'utenza pretende che il suo gioco possa mettere in luce la potenza della piattaforma di riferimento, nonché una qualità produttiva paragonabile, ad esempio, a quella di un'altra rinomata esclusiva della concorrenza.



Stando alle parole del numero uno di Xbox, la compagnia si è unita tempestivamente ai lavori su Starfield, proprio per assicurare l'arrivo di un'esperienza di qualità sulla console verdecrociata. Uomini di The Coalition e di Rare (per via della loro esperienza nell'uso di Unreal Engine) stanno offrendo supporto ad Arkane Austin per migliorare le prestazioni di Redfall, ma questa cosa doveva essere fatta prima. In relazione all'imminente appuntamento estivo - con annesso show interamente dedicato a Starfield - Spencer si è detto sinceramente entusiasta, e non solo perché ci verranno mostrati prodotti già annunciati e sorprese inedite.

Nel prossimo futuro infatti Microsoft dovrebbe riuscire a tenere fede alla promessa di "lanceremo un grande gioco al trimestre". L'ultimo argomento toccato da Spencer riguarda la posizione sul mercato di Xbox e la sua competizione con le due big del settore: Sony e Nintendo. Con Xbox One, il colosso di Redmond ha perso la generazione più importante di tutte per il dirigente, perché è stata quella in cui gli utenti hanno iniziato a costruire le proprie librerie digitali, una pratica questa che ha finito col fidelizzarli a un ecosistema specifico. Per Spencer, nell'attuale game industry, l'inizio di una generazione non è più un foglio bianco, un periodo in cui qualsiasi attore può strappare la supremazia a quello che l'aveva avuta al tempo della console precedente.



"Non c'è un mondo in cui Starfield è un 11 su 10 e le persone iniziano a vendere le proprie PS5", ha dichiarato. Confezionare grandi esperienze in esclusiva, in soldoni, non basterebbe più a modificare gli equilibri del mercato. Infine, il numero uno del team in verde ha ribadito l'importanza di non seguire la strada tracciata da altri, ma di spingere sui capisaldi di Microsoft, come Game Pass, xCloud e il suo modo di intendere e realizzare i giochi.

Il ruolo dei grandi giochi

Dobbiamo molto a Phil Spencer. È lui infatti uno dei maggiori artefici della rinascita della divisione Xbox e, come ogni buon capitano, è il primo a "metterci la faccia" quando vengono commessi degli errori. All'insegna di trasparenza e franchezza, il suo intervento a Kinda Funny è stato molto interessante, perché ha messo in luce degli argomenti di cui, secondo il parere di chi scrive, non si parla sempre a sufficienza. Si pensi alla percezione degli appassionati quando un team o una compagnia vengono acquisiti, con le loro produzioni che magari passano dal formato multipiattaforma all'esclusività (almeno in ambito console).

Siccome Bethesda è entrata in famiglia Microsoft, l'attenzione dei giocatori Xbox nei confronti di Redfall non ha fatto che crescere: visto l'arrivo di Deathloop in esclusiva temporale su PS5, si trattava del primo gioco targato Arkane Studios diretto al solo ecosistema del colosso di Redmond. A matrimonio avvenuto - e lo ha svelato il Director dell'avventura a tema vampiri - la compagnia ha ordinato la cancellazione dell'edizione PlayStation, un fatto questo che quando è arrivato alle orecchie del pubblico ne ha ulteriormente condizionato le aspettative.



Phil lo ha ammesso senza troppi patemi: l'anno scorso non è stato soddisfacente per i fan di Xbox e ha rappresentato una brusca inversione di tendenza, dopo un 2021 più che solido in cui Microsoft si è confermata primo publisher su Metacritic. A gennaio i ragazzi di Tango Gameworks ci hanno genuinamente sorpresi con Hi-Fi Rush (qui la recensione su Hi-Fi Rush), un gioiellino che con la sua brillantezza è riuscito a far dimenticare il "silenzio assordante" della compagnia ai Game Awards 2022, che pure aveva inevitabilmente scontentato il pubblico.

Anche per questo il debutto problematico di Redfall ha posto il freno a questo nuovo ciclo d'entusiasmo, che ci auguriamo possa riprendere grazie allo showcase di giugno e alle uscite dei big come Starfield e Forza Motorsport. A proposito di grandi giochi, vogliamo soffermarci sul punto del discorso di Spencer che meno ci ha convinto. Il dirigente sembra sottostimare, almeno in parte, il potere dei titoli maggiori di attrarre nuovi utenti e di accrescere la cosiddetta "brand awareness" (la notorietà, il prestigio del brand). La major non ha ancora mostrato alla platea di videogiocatori il vero peso delle sue acquisizioni, che nei prossimi anni le permetteranno di offrire (anche al day one su Game Pass), Indiana Jones, i nuovi Doom e Wolfenstein, e il prossimo The Elder Scrolls, per fare qualche nome. Con questo tipo di prodotti nel catalogo del servizio, e in generale disponibili soltanto su Xbox e PC, pensare a un'utenza hardcore disinteressata all'offerta Microsoft sarebbe difficile. Per il sottoscritto, inoltre, il team in verde non è ancora riuscito a mostrare i muscoli (in modo consistente) di Xbox Series X, venduta al debutto - e giustamente - come la "più potente console mai costruita", ma purtroppo con poche produzioni in grado di metterne in mostra le reali capacità (qui la recensione di Flight Simulator).

In conclusione, pur ritenendo assolutamente fondate le considerazioni di Spencer sulle difficoltà dell'era Xbox One, riteniamo che il colosso del gaming abbia tutte le carte in regola per conquistare ulteriori porzioni del pubblico console, purché riesca a imboccare nuovamente il sentiero della concretezza.