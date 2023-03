Redfall è un gioco dal dna Arkane: storia, gameplay e multiplayer co-op

In occasione della nostra prova di Redfall, Bethesda e Microsoft ci hanno dato l'opportunità di scambiare due chiacchiere con Ricardo Bare, Creative Director presso Arkane Studios. Lo sviluppatore ci ha parlato, in particolare, delle sfide e dei rischi che un gioco come Redfall ha comportato per la compagnia francese, tra un'ambientazione che annovera esponenti di grande spessore nella cultura pop e una formula di gameplay divisa tra single player e modalità cooperativa. Senza ulteriori indugi, ecco che cosa ci ha raccontato.

Open world e co-op tra scommesse e rischi

Everyeye.it: Tanto per cominciare vorremmo parlare delle sfide che avete dovuto affrontare nel concepire un gioco open world, una novità per Arkane Studios.



Ricardo Bare: Ogni volta che realizziamo un gioco cerchiamo di alzare l'asticella rispetto al titolo che lo ha preceduto. Prima di tutto vogliamo realizzare un worldbuilding che sia davvero forte, e solo successivamente pensiamo a come sviluppare le meccaniche di gameplay e adattarle al mondo che abbiamo creato. Il primo punto per noi è stata la sfida più cruciale, perché ci siamo ritrovati a fare qualcosa di diverso rispetto a Prey o Dishonored, che erano più piccoli e ci hanno permesso di concentrarci meglio sui dettagli dell'ambientazione.

Qui invece avevamo un intero grande open world, quindi tutto ciò che abbiamo fatto in passato doveva essere tradotto in scala più grande. In secondo luogo credo che la co-op come feature di supporto sia stata l'altra grande sfida di Redfall, e forse qualcuno potrebbe dire che è stata la più ardua in assoluto! Perché vedi, non si tratta di una modalità a parte o di un contenuto separato, ma della stessa avventura principale, nel corso della quale un giocatore può invitarne altri tre, che possono andare in qualunque direzione e interagire con questo mondo. Tutto ciò, a livello di scripting, è piuttosto impegnativo.



Everyeye.it: Detto ciò, puoi dirci quanto durerà la Campagna, e più in generale l'intera avventura?



Ricardo Bare: Sempre una risposta difficile da dare, specialmente per un titolo di Arkane Studios, che presuppone tanti approcci e modi di giocare diversi. Io, ad esempio, conosco bene il prodotto e ho impiegato circa 20 ore per portare a termine soltanto la storia.

Ma dedicandosi al completismo, ultimando tutte le missioni secondarie e via dicendo, il gioco probabilmente può durare anche 40 ore! È uno spettro abbastanza ampio, che nel mezzo lascia tanta libertà e scelta agli utenti, come potrai intuire.



Everyeye.it: La mappa che ci avete fatto provare oggi è abbastanza contenuta, ma non sarà l'unica del gioco. È corretto?



Ricardo Bare: Esatto. Nella parte iniziale esplorerete una mappa più piccola, che vi introduce piano piano alla storia e alle meccaniche principali di gameplay. Successivamente, in un momento più avanzato del racconto, avrete accesso a una seconda area più grande della prima! Questa zona, inoltre, sarà anche più impegnativa: la sezione iniziale è governata principalmente da un solo boss, mentre la successiva è sotto il dominio di tre potenti generali, i quali peraltro si contendono il controllo di tutto il territorio.



Everyeye.it: Avete ribadito che Redfall sarà anzitutto un gioco in singolo. Dunque quanto sarà importante la storia, e quanto peso avrà la dimensione cooperativa?



Ricardo Bare: non abbiamo concepito Redfall per essere più appagante in questa o quella modalità, ma abbiamo cercato di svilupparlo in modo che entrambe le opzioni possano completarsi l'un l'altra. La scelta sta al giocatore insomma, se godersi l'avventura in solitaria o se divertirsi con gli amici, ma in nessuno dei due casi l'esperienza verrà smorzata.

Per quanto riguarda la storia, come sapete Arkane lavora in modo particolare sulla narrativa, lasciando che sia l'ambientazione a raccontare piuttosto che svilupparla attraverso dei punti chiave o svolte particolari. Come nei nostri precedenti lavori, la trama si farà strada davanti ai giocatori attraverso l'esplorazione. Più vi addentrerete nelle ambientazioni di Redfall, più scoprirete sulla lore e sulla storia in generale.

Eroi e vampiri, tra divertimento e cultura pop

Everyeye.it: I quattro eroi protagonisti sembrano ben caratterizzati e molto diversi tra loro, per abilità e stile di lotta. Puoi raccontarci che tipo di scelte avete fatto durante il processo creativo?



Ricardo Bare: Sicuramente il primo cruccio è stato quello di realizzare un party di eroi divertenti e soprattutto capaci di bilanciarsi a vicenda durante le sessioni cooperative. E abbiamo fatto in modo che le loro rispettive abilità potessero essere d'aiuto a tutta la squadra. Per farti un esempio, una dei protagonisti può evocare un ascensore che la proietta in aria.

Ebbene, anche gli altri utenti potranno utilizzare questa sorta di trampolino per compiere balzi portentosi e sfruttare il vantaggio dell'altezza per colpire i nemici. Oppure il potere dell'invisibilità di Jakob cela alla vista l'intero team per un certo periodo di tempo. Poi ovviamente, a livello creativo, abbiamo cercato di renderli il più "fighi" possibile!



Everyeye.it: Un'ultima domanda: Arkane Studios si è distinta negli anni per aver dato vita ad ambientazioni e mitologie uniche, sperimentando molto con i generi più disparati, dallo steampunk alla fantascienza. Cosa vi ha spinti stavolta sull'immaginario dei Vampiri e soprattutto quali sono state le vostre fonti di ispirazione?



Ricardo Bare: Siamo sempre stati molto affascinati dai vampiri. Sono fighi, ma anche molto popolari. Se guardiamo indietro, ogni generazione esistente nel mondo dell'intrattenimento, anche attraverso media molto diversi, non soltanto ha sfruttato questo immaginario, ma lo ha reinventato, raccontando la propria versione di come potrebbero essere i vampiri. Al tempo stesso oggi non è facile fare qualcosa di nuovo con queste creature, con tutta la simbologia e le metafore che essi comportano.

La storia ci ha dato vampiri romantici, religiosi, mostruosi. L'idea di realizzare i nostri ci stimolava non poco. In questa sfida, per noi, subentrava anche la necessità di rendere lo scenario in tutto e per tutto un protagonista del gioco. In passato abbiamo creato mondi completamente nuovi, invece stavolta abbiamo pensato: facciamo qualcosa di diverso, prendiamo il già conosciuto e mettiamoci del nostro.