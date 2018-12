Regali di Natale 2018: Xbox console, giochi e accessori da regalare

Si avvicina il Natale 2018 ed è il momento giusto per iniziare a pensare ai regali. Di seguito vi proponiamo alcuni doni che potrebbero risultare particolarmente graditi ai possessori di Xbox One oppure a chi vuole entrare nel mondo Microsoft: bundle Xbox One S e Xbox One X, controller e i migliori giochi per Xbox in vendita su Amazon a prezzo scontato con consegna garantita in tempo per le festività. Negli ultimi mesi la console Microsoft ha ottenuto buoni risultati di vendita e un buon apprezzamento generale da parte del pubblico, merito di una lineup variegata che include titoli first party molto apprezzati come Sea of Thieves, Forza Horizon 4 e State of Decay 2, oltre a giochi di terze parti, senza dimenticare il servizio Xbox Game Pass (ora in offerta a un euro per il primo mese di abbonamento) che vi permetterà di accedere ad un catalogo di oltre 100 giochi comprese le esclusive Xbox disponibili al day one.

Console, Bundle e Accessori

Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 + 14GG Xbox Live Gold + 1 Mese Gamepass 499 euro

Un pacchetto tra i più ricchi in assoluto per tutti coloro che desiderano fare il "salto" passando da Xbox One /Xbox One S a Xbox One X. Questo bundle include una console di colore nero con hard disk da 1 Terabyte, controller Wireless dello stesso colore, cavo HDMI, cavo di alimentazione, una copia digitale di Forza Horizon 4, Forza Horizon 7 in digital download (versione completa), 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE Gold e un mese di abbonamento a Xbox Game Pass, tutto al prezzo di 399.99 euro su Amazon.



Xbox One S 1TB + 2nd Controller Wireless + 3 Mesi Gamepass 299 euro

Venduto in esclusiva da Amazon al prezzo di 299 euro, questo bundle ufficiali Xbox One S include una console di colore bianco con hard disk da 1 Terabyte, due controller dello stesso colore, cavo HDMI, cavo di alimentazione, tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass e 14 giorni di prova gratis a Xbox LIVE Gold, per iniziare subito a divertirsi senza troppe preoccupazioni.



Xbox Elite Controller a 143 euro

Nonostante il prezzo non sia mai stato particolarmente contenuto il controller Xbox Elite viene considerato universalmente uno dei migliori "Pro Pad" in circolazione. Interamente programmabile e personalizzabile in ogni aspetto, il controller Elite viene venduto con un set di quattro levette posteriori, sei levette analogiche (due standard, due bombate e due alte) e un set di croci direzionali (standard e sfaccettate). La confezione include anche una custodia morbida per il trasporto, cavo USB e due batterie AA per alimentare il joypad.



Controller Xbox varie colorazioni da 49.99 euro

Un secondo controller sarà sicuramente un regalo gradito: il joypad ufficiale Xbox di Microsoft è disponibile in tantissime colorazioni, dal bianco al nero, passando per azzurro e rosso, senza dimenticare le Limited Edition come quella dedicata a Minecraft e l'accattivante "White Sport Special Edition", una delle nuove colorazioni della stagione natalizia.



Giochi

Red Dead Redemption 2 a 59.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni: capace di vendere oltre 17 milioni di copie in meno di un mese, Red Dead Redemption 2 è diventato rapidamente un vero fenomeno di massa, arrivando a conquistare intere generazioni di giocatori, dai più piccoli agli adulti. Il gioco Western di Rockstar si è recentemente arricchito della modalità multiplayer Red Dead Online, accessibile a tutti i possessori di RDR2. Un regalo assolutamente consigliato.



FIFA 19 a 57.99 euro

Altro titolo imperdibile, perfetto per le sfide con amici e parenti durante le festività natalizie e le fredde serate invernali che precedono l'arrivo della festa più amata dell'anno. Su Amazon.it è disponibile la Standard Edition al prezzo di 57.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio di 12 euro sul costo di listino.



Forza Horizon 4 a 46.99 euro

Sfreccia per le verdi campagne inglesi con Forza Horizon 4, nuovo episodio della serie racing targata Playground Games. Forza Horizon 4 è stato accolto come uno dei migliori racing arcade di sempre, un titolo irrinunciabile per qualsiasi possessore di Xbox One.



Assassin's Creed Odyssey Limited Edition a 59.99 euro

La Limited Edition di Assassin's Creed Odyssey, disponibile in esclusiva su Amazon, include oltre al gioco completo anche i DLC Araldo del Crepuscolo con 5 pezzi speciali per l'armatura e una nuova arma esclusiva. Il modo migliore per affrontare le sfide del nuovo episodio della serie Ubisoft.



Spyro Reignited Trilogy a 39.82 euro

Per i fan di Spyro e gli amanti dei vecchi platform 3D a 32 bit, la Reignited Trilogy offre tantissime ore di divertimento ad un costo contenuto. La raccolta include le versioni rimasterizzate di Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spuro 3 Year of the Dragon, originariamente usciti su PSOne tra il 1998 e il 2000.



Call of Duty Black Ops 4 a 63.95 euro

La Amazon Edition di Call of Duty Black Ops 4 include una Calling Card, ovvero una skin esclusiva per la propria PlayerCard, ed è in vendita allo stesso prezzo dell'edizione standard (69.99 euro), ora in offerta a 63,95 euro. Il nuovo episodio di Call of Duty ha riscosso un notevole successo grazie in particolar modo alla presenza della modalità multiplayer Blackout, una delle più grandi novità di questa edizione, che vede però la mancanza della campagna single player per la prima volta in assoluto nella storia della serie Activision.



