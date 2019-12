Regali di Natale 2019 per PC Gamer: hardware, accessori e periferiche

Il Natale è ormai alle porte e i giorni utili per organizzarsi con i regali stanno finendo: se posta in questi termini, la corsa sfrenata al dono perfetto assume toni quasi apocalittici, specie per chi si appresta a guardare alla frastagliata offerta commerciale di fine anno dedicata agli appassionati di videogiochi su PC.

Ogni buon cultore di esperienze interattive da vivere rigorosamente con l'ausilio del proprio computer da gioco, d'altronde, sa che le esigenze di questa particolare utenza videoludica sono estremamente variegate e vanno ben al di là dei semplicistici discorsi sul numero di LED che addobbano a festa le tastiere e i mouse più sgargianti, da qui le possibili difficoltà incontrate nella scelta del regalo perfetto da fare a se stessi e al proprio amico o familiare.



Con questa consapevolezza, proviamo allora a fare una rapida carrellata degli sconti e delle iniziative promozionali più interessanti sugli accessori e sulle periferiche PC gaming che ci si prospettano nel corso di queste festività natalizie.

Periferiche e accessori PC Gaming

Hard Disk - SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB

Sembrerà strano, ma sono ancora in molti a non conoscere i reali benefici apportati dal passaggio da un hard disk meccanico a un disco rigido a stato solido. Dal sensibile aumento nella velocità di lettura e scrittura dei dati ai tempi di risposta più rapidi nel caricamento delle applicazioni, un buon hard disk SSD è il toccasana ideale di qualsiasi configurazione da PC gaming degna di essere definita come tale.

La soluzione proposta su Amazon da SanDisk a 62,99 euro comprende un disco dalla capienza di 500 GB che presenta una resistenza e affidabilità superiore alla media degli altri HD a stato solido: il minore consumo energetico garantito dalla tecnologia 3D NAND ne fa poi una scelta perfetta sia in ambito puramente gaming che produttivo, soprattutto se utilizzato come disco primario.



Tastiera - Logitech G413

Il passaggio da una tastiera a membrana ad una meccanica può riservare delle sgradite sorprese, specie se si decide di guardare esclusivamente al risparmio che sembra garantito da soluzioni di marche semisconosciute.

La tastiera meccanica G413 della Logitech, venduta su Amazon a 55,99 euro, è una delle migliori soluzioni "entry level" per qualità costruttiva, funzionalità, longevità e personalizzazione. Oltre al layout italiano QWERTY, la tastiera presenta dei tasti retroilluminati (con switch meccanici Romer-G Tactile) con modalità basiche ma di sicuro impatto, un telaio in lega di alluminio e delle funzioni customizzabili.



Mouse - Corsair Dark Core RGB SE

Per chi ama gli eSport e i titoli multiplayer come gli sparatutto competitivi o i battle royale simulativi, un buon mouse è il migliore alleato di chi cerca di primeggiare sugli avversari. Il Corsair Dark Core RGB SE è uno dei mouse più apprezzati, sia per la sua versatilità di utilizzo che per l'indubbia qualità costruttiva.

Il dispositivo ad alte prestazioni proposto da Corsair comprende una ricarica wireless, un design di dimensioni generose che risponde alle esigenze degli appassionati di PC gaming occidentali, un sensore ottico a 16.000 DPI, delle impugnature laterali intercambiabili, nove pulsanti programmabili e la retroilluminazione LED. Nel momento in cui scriviamo, si trova Amazon a 109,90 euro.



Monitor - Acer SA230Abi

Al medesimo prezzo del mouse Corsair Dark Core RGS SE troviamo, sempre su Amazon e sempre a 109,90 euro, il FreeSync SA230Abi della Acer, un monitor da 23 pollici con display IPS Full-HD (1920x1080 pixel) in formato 16:9.

Tra le caratteristiche che rendono questo monitor la scelta ideale di chi desidera giocare su PC al massimo livello di dettaglio e senza rincorrere la chimera del 4K, troviamo un altissimo contrasto di 100M:1 con luminosità di 250 cd/m2, un tempo di risposta di 4ms, una frequenza di 75Hz e una doppia connettività VGA e HDMI.



Controller - Trust GXT 545

Da sempre considerati tra i regali videoludici più gettonati, i controller sono un argomento altamente dibattuto tra i cultori del PC gaming: senza gettarci nel ginepraio delle polemiche legate all'utilizzo di pad provenienti dall'universo delle console, andiamo sul sicuro evidenziando l'offerta del Trust GXT 545.



Il controller del noto produttore europeo di periferiche videoludiche, disponibile su Amazon a 29,49 euro, vanta un rapporto qualità/prezzo invidiabile nella sua categoria di appartenenza: oltre ai 13 pulsanti, alle 2 levette analogiche al D-pad, presenta un rivestimento in gomma che ne migliora il grip, una portata wireless di 10 metri e la funzione di ricarica tramite USB (il cavo è presente nella confezione e non va comprato a parte).



Cuffie - Razer Electra V2 USB

In vendita su Amazon a 45 euro, le cuffie Razer Electra V2 USB promettono di amplificare (letteralmente!) l'esperienza videoludica degli utenti attraverso un suono equilibrato e dei driver audio personalizzati da 40mm che danno profondità ai bassi senza inficiare sulla qualità degli alti.

A dispetto di un prezzo budget, la nuova periferica della linea Razer ha un'alta qualità costruttiva rappresentata dal telaio in alluminio, dal microfono rimovibile, dalla retroilluminazione dei padiglioni auricolari attraverso il software Razer Synapse, delle imbottiture in similpelle e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, un suono surround virtuale 7.1.



Casse - Altoparlanti Logitech Z200

Una buona idea regalo per videogiocatori su PC potrebbe essere rappresentata dagli altoparlanti Logitech Z200, delle casse acquistabili su Amazon al prezzo di 23,09 euro.

Pur senza avere la connessione Bluetooth, le Z200 sono comunque compatibili con PC, smartphone, tablet e lettori MP3. L'ampia versatilità di questi altoparlanti viene poi garantita da un cavo lungo quasi due metri e dalla presenza dei controlli frontali per il volume, l'accensione e lo spegnimento, la presa per le cuffie e l'ingresso ausiliario. C'è persino spazio per una rotellina, integrata nel corpo in plastica della cassa destra, che consente di impostare i toni e di regolare i bassi!



Poltrona - IntimaTe WM Heart

Nella postazione ideale di ogni appassionato che sogna di diventare un pro player su PC non può di certo mancare una poltrona gaming che sappia unire il comfort e l'elegante praticità delle sedie ergonomiche alla beata ignoranza del design e dei colori sgargianti delle poltrone gaming più aggressive. La sedia WM Heart di IntimaTe (78,89 euro) sembra conciliare in maniera brillante a entrambe le esigenze, senza per questo obbligarci ad accendere un mutuo.

Dal giocatore della domenica al pro player più incallito, nessun saprebbe resistere al richiamo di una sedia da ufficio che, ad un prezzo simile, è in grado di offrire uno schienale alto, dei materiali di alta qualità in cuoio PU facile da pulire, la possibilità di regolare l'altezza e l'inclinazione, dei proteggi-gomiti imbottiti e una pletora di cuscini su cui affondare tra una maratona e l'altra a PUBG (chi vi scrive preferisce gli strategici 4X, ma i gusti son gusti).

Gadget per streamer

La popolarità delle piattaforme in streaming come Twitch o Mixer è in rapida ascesa, e con essa la tendenza degli appassionati di videogiochi ad abbandonare il ruolo di semplici spettatori per entrare a far parte del mirabolante circo digitale dei creatori di contenuti. Potevamo quindi dimenticarci di aggiungere al nostro approfondimento anche una sezione dedicata espressamente ai migliori gadget per streamer da regalare a Natale?



Tra gli accessori e gli oggetti bramati da qualsiasi utente che desidera diventare uno streamer, o che vuole semplicemente distinguersi dalla massa producendo dei filmati di qualità senza spendere una fortuna, vi segnaliamo i pannelli fonoassorbenti Super Dash (79,99 euro), una confezione con 48 piastrelle piramidali isolanti in doppia colorazione nera e grigia che, con la giusta illuminazione, saprebbero trasformare in un set fantascientifico anche l'angolo più buio e umido di una cantina.

Di particolare interesse è poi lo sfondo fotografico verde di tre metri per lato di Craphy (29,99 euro), in tessuto pieghevole che consente di "escludere" lo streamer (o qualsiasi oggetto posto tra lo sfondo e la fotocamera) per effettuare riprese professionali.

Sempre in tema di regali per giocatori PC appassionati di streaming, tra i doni natalizi più indicati (e quindi graditi) di questo fine 2019 potrebbero esserci la webcam Aukey 1080 Full HD con microfono stereo e funzionalità di registrazione (21,69 euro) e il microfono professionale USB Trust GXT 252 Emita, comprensivo di treppiede (89,49 euro).