Regali Natale 2019: sconti console PS4, offerte giochi e accessori

Al Natale mancano ancora due settimane, ma è già ora di occuparsi dei regali! Che stiate pensando di farne uno a voi stessi oppure agli amici e ai parenti più cari, è giunto il momento di guardarsi intorno alla ricerca del dono perfetto al miglior prezzo possibile. Le festività che stanno per arrivare hanno un sapore speciale, dal momento che saranno le ultime per le attuali console di Sony e Microsoft. L'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett del prossimo anno mescolerà totalmente le carte in tavola, ma il vantaggio di trovarsi al termine di una generazione è dato dalla vasta scelta a disposizione. Ci sono così tanti bundle e giochi in vendita, che è letteralmente impossibile non trovare un regalo su misura. Scegliere, però, è davvero difficile. Lo sappiamo bene, e dopo avervi proposto la guida ai regali di Natale Xbox One, quest'oggi facciamo altrettanto per PlayStation 4 e il suo vasto ecosistema.

Sconti PlayStation 4 e PS4 PRO

PS4 1TB con Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War e The Last of Us Remastered

Se state pensando di entrare per la prima volta nel mondo PlayStation o invitare una persona speciale a farlo, allora questo è il bundle che fa per voi. Non esiste, a nostro parere, un pacchetto dal rapporto costo/qualità dei contenuti migliore di questo.

A 229,99 euro, il prezzo proposto in esclusiva da GameStop per un periodo limitato, vi portate a casa una PlayStation 4 da 1TB, nella quale possono trovar posto un bel po' di acquisti digitali, e tre delle migliori esclusive di casa Sony: The Last of Us Remastered, versione potenziata del capolavoro Naughty Dog uscito in era PS3, Horizon Zero Dawn: The Complete Edition, che oltre al fantastico gioco di Guerrilla include anche l'espansione The Frozen Wilds, e God of War, che ha sancito l'approdo di Kratos nelle gelide lande del nord.



PS4 1TB con FIFA 20/Call of Duty Modern Warfare

Se invece volete unirvi fin da subito ai vostri amici nei giochi più popolari del momento, allora ci sono altri due bundle che potrebbero fare al caso vostro. Sempre a 229,99 euro, un prezzo offerto solo ed esclusivamente presso i negozi della catena GameStop, potete acquistare una PlayStation 4 1TB con FIFA 20 oppure con Call of Duty Modern Warfare. Avrete modo di recuperare le esclusive di casa Sony in un secondo momento grazie ai costi stracciati della collana PlayStation Hits.



In alternativa, sempre da GameStop potete trovare PS4 500 GB a 199.98 euro, varie configurazioni disponibili, offerta valida fino al 24 dicembre.



PlayStation 4 Pro 1TB con Fortnite

Chi cerca una qualità grafica superiore, invece, farebbe meglio a indirizzare la propria attenzione verso PlayStation 4 Pro, console mid-generation di Sony con supporto al 4K. Anche in questo caso l'offerta più invitante è disponibile presso i punti vendita di GameStop, dove PS4 Pro 1TB in colorazione nera viene proposta a soli 269,99 euro in bundle con un voucher per riscattare il pacchetto Neo Versa di Fortnite.

A nostro parere, il prezzo del bundle è talmente concorrenziale da risultare appetitoso anche per chi non è minimamente interessato al battle royale di Epic Games.

DualShock 4

A chi sta cercando un secondo controller, consigliamo caldamente il bundle proposto in esclusiva da Amazon.it, che offre al prezzo di 59,99 euro un Dualshock 4, un voucher per il pacchetto Neo Versa di Fortnite e, soprattutto, una ricarica per il portafoglio del PSN da 20 euro, spendibili per qualsiasi articolo presente nel PlayStation Store.

Sconti Giochi PlayStation 4

Collana PlayStation Hits

Se avete già una PlayStation 4 in casa e state cercando un modo per giocare tanto e spendere poco, allora dovreste seriamente prendere in considerazione la collana PlayStation Hits, che include alcuni dei migliori giochi usciti su PlayStation 4. Stiamo parlando di esclusive d'alto livello come God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Bloodborne, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Uncharted: L'Eredità Perduta, Gran Turismo Sport e Bloodborne.

Già normalmente proposti ad un prezzo davvero basso, in occasione delle festività natalizie potete trovare questi giochi in sconto a soli 14,99 euro presso tutti i principali rivenditori nazionali, tra cui GameStop, Mediaworld, Unieuro ed Euronics.



Days Gone

Prima grande esclusiva PlayStation 4 ad arrivare sul mercato in questo ricchissimo 2019, Days Gone non ha tradito le nostre aspettative. Eccellente open world a base di zombie, il titolo di Sony Bend offre un comparto tecnico valido, un protagonista carismatico e tanta azione. Fronteggiare un'orda gigantesca e inferocita di infetti è un'esperienza che qualsiasi giocatore in possesso di PlayStation 4 dovrebbe provare.

Essendo uscito da pochi mesi, Days Gone non ha ancora subito una diminuzione di prezzo consistente, ma merita tutti i 39,99 euro richiesti in questo periodo da rivenditori come Unieuro, GameStop, Euronics e Mediaworld.



Death Stranding

L'uscita di un gioco di Hideo Kojima rappresenta da sempre un evento imperdibile per l'intero mondo videoludico, e possiamo affermare con una certa sicurezza che il game designer giapponese ha colpito nel segno anche questa volta. Non ci dilungheremo molto sulle incredibili qualità dell'esperienza - per quello c'è la nostra approfondita recensione di Death Stranding -in questa sede ci limitiamo a consigliarvene caldamente l'acquisto.

Al momento, il prezzo migliore può essere trovato da Unieuro, dove Death Stranding può essere comprato a soli 39,99 euro. Niente male per un gioco di tale caratura uscito da poco più di un mese.



Marvel's Spider-Man

I più attenti di voi ricorderanno che Marvel's Spider-Man figurava già tra i nostri consigli per i regali di Natale 2018, ma non potevamo non riproporlo anche adesso. L'eccellente esclusiva con protagonista l'amichevole ragnetto di quartiere, pur non essendo ancora entrata a far parte della collana PlayStation Hits, può essere trovata a prezzi davvero invitanti: su Amazon.it, ad esempio, è proposta a soli 19,98 euro: non lasciatevi sfuggire l'esclusiva PS4 più venduta di sempre negli USA.



Multipiattaforma

PlayStation 4 non significa solo esclusive: sulla console di Sony sono disponibili alcuni dei migliori giochi del 2019, compresi i candidati al premio Gioco dell'Anno ai Game Awards. Impossibile non consigliarvi di acquistare titoli come Resident Evil 2 Remake a 27,99 euro, Borderlands 3 a 39,99 euro, Sekiro: Shadows Die Twice a 47,99 euro, The Outer Worlds a 39,99 euro, Metro Exodus a 19,98 euro e Kingdom Hearts 3 a 24,99 euro



PlayStation VR Offerte

PlayStation VR Mega Pack V2

PlayStation 4 non è solamente la console più venduta della generazione, ma anche la porta d'accesso più economica al mondo della Realtà Virtuale. A soli 229,98 euro potete comprare presso GameStop, Unieuro, Euronics e Mediaworld il PlayStation VR Mega Pack V2, che oltre al visore e alla PlayStation Camera include anche cinque imperdibili titoli in VR, ovvero PlayStation VR Worlds, Resident Evil 7, Skyrim, Astro Bot Rescue Mission, Everybody's Golf VR. Non c'è modo migliore per scoprire le meraviglie della Realtà Virtuale.



In alternativa è anche possibile trovare il bundle PlayStation VR con PS VR Worlds a 199,00 euro su Amazon.it.



Giochi PlayStation VR

Se avete già un visore in casa, allora le festività natalizie potrebbero rappresentare un'ottima occasione per espandere la vostra collezione. I primi due giochi che ci sentiamo di consigliarvi sono l'eccellente platform 3D Astro Bot: Rescue Mission e l'action hollywoodiano Blood & Truth, due esclusive PS VR reperibili al momento su PlayStation Store, rispettivamente, a 14,99 euro e 19,99 euro. Agli appassionati dell'horror consigliamo Resident Evil 7 a 19,99 euro, mentre a quelli dell'esplorazione spaziale No Man's Sky Beyond a 27,50 euro. Pensando al futuro, Marvel's Iron Man VR ci sembra piuttosto promettente e può già essere preordinato a 37,99 euro su Amazon.it.

Agli amanti degli shooter suggeriamo di acquistare il PlayStation VR Aim Controller, disponibile da GameStop a 59,98 euro in bundle con Firewall Zero Hour o Farpoint. Questo sistema di controllo può esse sfruttato anche in giochi come Borderlands 2 VR, DOOM VFR (a 29,99 euro su Amazon.it) e in una modalità dedicata del già citato Blood & Truth.