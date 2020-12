Regali di Natale 2020: Nintendo Switch, migliori offerte console e giochi

Mentre Sony e Microsoft dettano il passo delle generazioni, Nintendo prosegue per la sua strada interamente a supporto dell'ecosistema Switch, che ad oltre tre anni dalla sua nascita è più vivo che mai. Le console della famiglia, Nintendo Switch e la sua variante portatile, Lite, continuano a vendere milioni e milioni di unità. Con PlayStation 4 e Xbox One ormai a fine ciclo vitale, e PlayStation 5 e Xbox Series X letteralmente introvabili, regalare una Nintendo Switch a Natale sembra essere la mossa più azzeccata in assoluto. Per fortuna i principali rivenditori nazionali offrono un'ampia varietà di sconti in grado di andare incontro alle esigenze di tutti quanti: sia di coloro che intendono acquistare una Switch per la prima volta, sia di quelli che stanno cercando un nuovo titolo da giocare sotto l'albero.

Gli sconti sulle console

Si dà il caso che il volantone natalizio di GameStop preveda un bel po' di offerte sulle console, acquistabili in sconto secondo varie formule. Ad esempio, è possibile portarsi a casa una Nintendo Switch a 299,98 euro (anziché 329,98 euro) oppure una Nintendo Switch Lite a 199,98 euro (invece di 219,98 euro) acquistando contestualmente un videogioco per Switch dal prezzo minimo di 59,98 euro. Come sempre, GameStopZing offre anche l'opportunità di risparmiare ulteriormente portando in negozio le proprie console usate, purché funzionanti e complete di tutti gli accessori usciti dalla confezione originale.

Per quanto riguarda l'ibrida, degna di nota anche la promozione preparata da Unieuro per il suo volantino I Natalissimi. Fino al 24 dicembre potete acquistare Nintendo Switch a 349 euro in abbinata con un gioco a scelta tra Super Mario 3D-All Stars, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Super Mario Party, New Super Mario Bros. U Deluxe, Pikmin Deluxe, Paper Mario: The Origami King e Hyrule Warriors: L'Era della Calamità.



Altre soluzioni potenzialmente interessanti sono offerte da GameStop. Spiccano, ad esempio, Nintendo Switch in bundle con Ring Fit Adventure a 389,98 euro e soprattutto Nintendo Switch in edizione speciale Animal Crossing: New Horizons a 379,98 euro, caratterizzata da una colorazione unica per tutti i componenti, Joy-Con compresi. Nella confezione, ovviamente, c'è anche una copia del gioco campione d'incassi del 2020.

Torniamo di nuovo da Nintendo Switch Lite per segnalarvi che è offerta a 199,99 euro anche sui siti di altre catene e rivenditori, come ad esempio su Amazon.it, Unieuro e MediaWorld. Da GameStop è inoltre possibile acquistarla anche in bundle a 269,98 euro con Animal Crossing: New Horizons e 3 mesi di Nintendo Switch Online.

I migliori affari sui videogiochi

Se voi e i vostri cari avete già una Switch in casa, allora il Natale rappresenta senza dubbio l'occasione perfetta per regalare (o regalarsi) un nuovo gioco per allargare ulteriormente la propria libreria. Sarete quindi felici di sapere che c'è davvero l'imbarazzo della scelta, poiché sono disponibili degli sconti presso tutti i principali rivenditori, anche sui titoli di recente uscita.

I grandi giochi del 2020

Se non sapete cosa mettere sotto l'albero, vi consigliamo di valutare prima di tutto Super Mario 3D All-Stars, per un semplice motivo: oltre ad includere le versioni originali e riadattate di tre capolavori del genere platform - Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy - verrà ritirato dal mercato fisico a marzo 2021. Approfittate ora che è in sconto a 49,99 euro su Amazon.it e da Mediaworld e Unieuro. Un altro gioco che non potete non acquistare, a meno che non l'abbiate già fatto, è Animal Crossing: New Horizons, un'esperienza leggera e assuefacente adatta a tutte le età. Anch'esso può essere comprato a 49,99 euro su Amazon.it, oltre che da MediaWorld e Unieuro.



In generale, sono moltissimi i giochi per Nintendo Switch acquistabili in sconto a 49,99 euro presso i rivenditori sopra menzionati. Tra le altre grandi esclusive del 2020 citiamo anche Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, Pikmin 3 Deluxe e Paper Mario: The Origami King, ma c'è spazio anche per grandi giochi come Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Party e Luigi's Mansion 3, che non passano mai di moda. Se adorate divertirvi in gruppo in compagnia coi vostri cari, inoltre, non lasciatevi scappare Just Dance 2021!

Vi salutiamo con un'ultima promozione targata GameStopZing e tutta dedicata ai Pokémon. Fino al 30 dicembre è possibile acquistare Pokémon Spada o Pokémon Scudo in bundle con il Pass Espansioni, che include L'Isola Solitaria dell'Armatura e Le Terre Innevate della Corona, al prezzo di 69,98 euro. Aggiungendo solamente 5 euro potete portarvi a casa anche una custodia Hori a tema Pokémon!