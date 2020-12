Regali di Natale 2020: Xbox One e Series X, giochi e accessori Microsoft

Avete già scelto i regali da mettere sotto l'albero di Natale? Le festività di quest'anno saranno per sempre ricordate come quelle che hanno visto l'arrivo di una nuova generazione di console, anche se la gioia è stata smorzata dai seri problemi di approvvigionamento che stanno impedendo a molti giocatori di acquistare le nuove macchine. Difficoltà che sta riscontrando anche Microsoft con le sue, fiammanti Xbox Series X e Xbox Series S, davvero difficili da reperire presso tutti i principali rivenditori nazionali. Nel redigere questo speciale sui regali di Natale a tema Xbox non abbiamo potuto non prendere atto di questa situazione critica. Per fortuna le offerte sui giochi non mancano affatto.

È arrivata una nuova generazione, ma...

Non potremmo non cominciare senza consigliare l'acquisto di una delle nuove console: Xbox Series X, venduta a 499,99 euro, è la macchina di nuova generazione più potente in assoluto (sulla carta lo è più di PlayStation 5), mentre Xbox Series S, con la sua componentistica ridimensionata, a soli 299,99 euro offre un'esperienza next-gen entry level per andare incontro agli utenti meno esigenti che giocano solo in digitale, magari tramite Xbox Game Pass.

Come dicevamo, tuttavia, le due console sono davvero difficili da trovare. Nel momento in cui vi scriviamo risultano indisponibili su Amazon.it e anche presso catene come GameStop, Unieuro, Mediaworld ed Euronics. L'unico ad avere delle Xbox Series X disponibili è Monclick, ma potrebbero terminare da un momento all'altro. Potreste tentare la fortuna recandovi nel vostro negozietto di fiducia, ma non ci sono garanzie al momento. Sarà nostra premura avvisarvi tra queste pagine quando Xbox Series X ed S torneranno disponibili presso le principali catene.



Se proprio non riuscite ad aspettare, potreste prendere in considerazione l'acquisto di una delle console della passata generazione, disponibili in sconto nel Volantone natalizio di GameStopZing. Xbox One S può essere acquistata a 249,98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Tom Clancy's The Division 2, Forza Horizon 4 (con l'espansione LEGO Speed Champions inclusa) e Gears 5 (completo di tutti gli episodi precedenti della saga). Xbox One X è invece proposta a 379,98 euro con un gioco a scelta tra Tom Clancy's The Division 2, Gears 5 (ed episodi precedenti) e Star Wars Jedi Fallen Order.



Ai collezionisti consigliamo invece Xbox One X Hyperspace Edition a 379,98 euro, una versione speciale della console esclusiva di GameStopZing con una copia di Gears 5 all'interno. Se non trovate le offerte online, provate in uno dei negozi della catena, dove potrete anche trovare informazioni sulla rateizzazione degli acquisti e su altre opportunità di risparmio grazie all'usato.



Giochi, giochi e ancora giochi

Se non siete mai stati abbonati a Xbox Game Pass, allora la prima cosa che dovete fare è approfittare dell'offerta preparata da Microsoft per il suo servizio di punta: per un periodo di tempo limitato, è possibile acquistare i primi tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate a solo 1 euro, Normalmente proposta a 12,99 euro al mese, la sottoscrizione a Ultimate è la più completa in assoluto: oltre all'intero catalogo di giochi per PC e console (questo mese è arrivata roba del calibro di DOOM Eternal, Control e Dragon Quest 11 S) e le esclusive Xbox fin dal day-one, offre anche i vantaggi di Xbox Live Gold (multiplayer online e Games with Gold mensili), l'intera selezione di EA Play e la possibilità di giocare sul telefono o tablet Android via cloud.



Se volete giocare in mobilità, oppure semplicemente vi serve (o volete regalare) un pad, allora vi consigliamo di acquistare il nuovo controller per Xbox Series X|S, disponibile nelle colorazioni Carbon Black, Shock Blue e Robot White. Attualmente è davvero difficile trovarlo in offerta - GameStopZing lo vende a 60,98 euro mentre Amazon.it a 59,99 euro - ma le numerose novità rispetto al modello precedente (le impugnature antiscivolo, il pulsante Condividi e la croce direzionale ibrida) lo rendono un acquisto estremamente consigliato per tutti. È compatibile con Xbox One S|X, Xbox Series S|X, PC Windows 10, tablet e telefoni. Da GameStopZing potete pagarlo 19,99 euro portando in negozio il vostro vecchio controller Xbox One.

Se gli abbonamenti digitali non fanno per voi, oppure vi serve qualcosa di tangibile da regalare ad un vostro caro, allora potete approfittare dei numerosi sconti sui giochi Xbox One e Xbox Series X|S di GameStopZing: tra questi ci sono Gears 5 a 29,98 euro, State of Decay 2 Ultimate Edition a 4,98 euro, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) a 9,98 euro, Bleeding Edge a 14,98 euro, Halo Wars 2 a 4,98 euro, Recore a 19,98 euro, Quantum Break a 19,98 euro e Crackdown 3 a 14,98 euro. Degno di nota è proprio Gears 5, poiché oltre ad essere una delle migliori esclusive del catalogo Xbox, ha anche ricevuto un aggiornamento grafico per Xbox Series X|S (per dovere di completezza ricordiamo che è pure disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console).



Il 2020 non verrà certamente ricordato come il miglior anno per le esclusive di casa Microsoft, ma non sono certamente mancati dei nuovi, grandi giochi, specialmente di terze parti, che meritano di essere messi sotto l'albero di Natale. Tra i più recenti segnaliamo Watch Dogs Legion a 39,99 euro, FIFA 21 a 56,29 euro, Assassin's Creed Valhalla Limited Edition di Amazon a 69,99 euro, Marvel's Avengers Deluxe Edition a 53,99 euro, Ori and the Will of the Wisps a 18,89 euro, Crash Bandicoot 4: It's About Time a 50,99 euro e Call of Duty Black Ops Cold War a 72,40 euro. Tutti i giochi sopra menzionati (ad eccezione di Crash) sono ottimizzati per Xbox Series X|S.



Andando a ritroso nel tempo si possono invece trovare ghiotti sconti sui giochi usciti nei mesi e negli anni scorsi. Spiccano, ad esempio, Red Dead Redemption 2 a 30,00 euro, Assassin's Creed Odyssey a 20,99 euro, Crash Team Racing: Nitro-Fueled a 28,99 euro e The Division 2 Esclusiva Amazon a 14,99 euro. Date un'occhiata anche ai listini di Euronics, Unieuro e MediaWorld, potreste trovare qualche sconto sui giochi di catalogo di vostro interesse.

Vi salutiamo con un altro paio di consigli. Sul Microsoft Store potete acquistare la versione digitale stand-alone di Red Dead Online a soli 4,99 euro, un prezzo promozionale che rimarrà disponibile fino al 21 febbraio (dopodiché salirà a 19,99 euro). Infine, non possiamo non invitarvi all'acquisto di Cyberpunk 2077, a nostro parere un regalo di Natale perfetto, ancor di più se acquistato nella Day-One Limited Edition di Amazon.it, che offre anche l'esclusiva Steelbook di "Tiger Claws" in aggiunta a tutti gli oggetti offerti da CD Projekt RED - le cartoline di Night City, il compendio sul mondo di gioco, la mappa di Night City, gli adesivi ed oggetti digitali come la colonna sonora e un fumetto.