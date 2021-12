Regali di Natale: i migliori videogiochi per bambini

Il Natale è certamente un momento di festa collettivo, ma è innegabile: coloro che si guardano attorno con lo sguardo più entusiasta sono i più piccoli! E tra alberi addobbati, panettoni, frutta candita, presepi e celebrazioni in compagnia, la curiosità per ciò che Babbo Natale potrà portare in dono è ormai già alle stelle. Non è però detto che tutti gli adulti abbiano già fatto i compiti, consegnando in ampio anticipo le letterine di bambini e bambine. Per i "grandi" che avrebbero piacere di regalare un'esperienza videoludica ai piccoli che hanno accanto, Everyeye arriva dunque in soccorso, proponendo una rassegna di produzioni capaci di intrattenere piacevolmente i giovanissimi.



Nello specifico, ci siamo concentrati su di una fascia d'età sino ai dieci anni circa, selezionando titoli che - per tematiche, atmosfere, livello di difficoltà, messaggio - possano risultare adatte e accattivanti per i videogiocatori in erba (e non solo!). Alcuni dei titoli che troverete in questa lista sono pensati per questa specifica fascia di pubblico, mentre altri sono fruibili ad ogni età. L'invito, ad ogni modo, è quello di cercare di approfittare delle festività invernali per partire insieme all'avventura: tra le nostre proposte non mancano le esperienze cooperative! Augurandovi di poter raggiungere in tempo la slitta di Babbo Natale per - eventualmente - aggiornare le letterine (chissà, magari al giorno d'oggi al Polo Nord si accettano anche e-mail?), dalla Redazione di Everyeye inviamo i migliori auguri di felice Natale.

Video-giocare: le migliori esperienze ibride

Diamo il via alla nostra carrellata natalizia partendo da alcune esperienze originali, che si collocano a metà strada tra giocattolo e videogioco. Una particolare nicchia di mercato nella quale Nintendo ha molto investito nel corso degli ultimi anni, proponendo prodotti stimolanti e di qualità.



Nintendo Labo

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Piattaforma: Nintendo Switch

Tra questi ultimi spicca sicuramente il mondo di Nintendo Labo, che fonde tecnologia videoludica...e cartone! Come funziona? Per prima cosa, ai giocatori attende una simpatica sessione di fai-da-te guidato, tramite la quale costruiranno - tramite sagome di cartone, elastici e ingegnose soluzioni made in Nintendo - una vera e propria periferica per Nintendo Switch.

Che si tratti di un pianoforte, una canna da pesca, un set di volante e pedali o di una sorprendente armatura da robot, l'esperienza rappresenta un'ottima occasione per mettere insieme all'opera genitori e figli. Spazio anche alla creatività, con la possibilità di personalizzare l'estetica della propria costruzione, con, nastri, adesivi, pennarelli e altro ancora.



Una volta completato l'assemblaggio (lo schermo di Nintendo Switch vi guiderà nell'operazione passo dopo passo, con pratiche istruzioni), è tempo di passare al videogioco vero e proprio! Ognuno dei modelli di Nintendo Labo (Kit Robot, Kit Veicoli, Kit Assortito, Kit VR) include infatti esperienze da vivere utilizzando le proprie creazioni all'interno di un videogioco.

Collocando i controller della console in appositi alloggi, l'armatura di cartone può ad esempio essere indossata per vestire i panni di un grosso robottone, mentre i set dedicati ai veicoli consentono di esplorare un mondo virtuale alla guida di una quattro ruote, un aereo e un sottomarino. A completare il tutto, troviamo infine la sezione Garage, una funzionalità volta ad offrire un'esperienza creativa ed istruttiva. Tramite Nintendo Switch, i giocatori possono scoprire tutti i retroscena legati al funzionamento di Nintendo Labo, apprendendone le meccaniche e i segreti. I più grandicelli possono persino approfittarne per imparare le basi della programmazione, spiegate in maniera divertente e molto semplificata. E fidatevi: grazie ad un approccio molto concreto, Nintendo Labo permette anche di dar vita a esperienze personalizzate altamente sofisticate.



Mario Kart Live: Home Circuit

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Piattaforma: Nintendo Switch

Restiamo in casa Nintendo per un'esperienza di video-gioco altrettanto creativa. Sfruttando la forza di una serie come Mario Kart, il colosso di Kyoto ha deciso di spostare i circuiti del Regno dei Funghi direttamente nei salotti dei videogiocatori, grazie agli strumenti offerti dalla Realtà Aumentata. Mario Kart Live: Home Circuit consente infatti di comandare direttamente dalla propria Nintendo Switch un reale modellino di kart, pronto a sfrecciare per casa.

Il veicolo in miniatura è attrezzato con una telecamera che trasmette l'azione direttamente allo schermo della console, dove il sistema di controlli ricalca quello tradizionale della serie Nintendo. Il kit della produzione include ovviamente strumenti tramite i quali delimitare i confini del proprio circuito, tra curve e linee di partenza. Questi ultimi saranno letti dal software, che provvederà a ricostruire la pista in tempo reale su Nintendo Switch.



Si tratta di un'ottima soluzione per vivere Mario Kart in una nuova incarnazione, sfruttando mobili, arredamento, peluche, scatole di scarpe e tutto ciò che vi può venire in mente per dar vita a una pista casalinga memorabile. Volete raddoppiare il divertimento? Due veicoli vi consentiranno di organizzare sfide all'ultima curva: oltre al kart di Mario, segnaliamo infatti che è disponibile anche una quattro ruote dedicata a Luigi. Mario Kart Home Circuit costa 89.99 euro su Amazon.



Giochi e Videogiochi LEGO

Sviluppatore: Traveller's Tales

Publisher: Warner Bros Games

Genere: Avventura / Azione

In questa categoria, abbiamo deciso di includere anche le esperienze videoludiche proposte dal colosso danese dei mattoncini. Da un lato, restando fedeli al concetto di esperienza ibrida, possiamo segnalare i molteplici modelli della serie LEGO Super Mario. Questi ultimi associano infatti la tradizionale esperienza LEGO con una rinnovata interattività legata alle IP Nintendo. Le opzioni tra le quali scegliere sono moltissime e variano per prezzo, dimensioni e complessità, tra lo Starter Pack de le Avventure di Mario e il Veliero Volante di Bowser.

Dall'altra parte, troviamo invece i moltissimi videogiochi LEGO, dedicati ad un'amplissima selezione di universi narrativi. Tra i tanti, possiamo ad esempio segnalare LEGO Harry Potter Collection, che ripropone l'intera avventura dei maghetti dipinti dalla penna di J.K. Rowling, The LEGO Movie 2, che riporta in scena i personaggi visti nella pellicola d'animazione, o, ancora, LEGO DC Super Villains, dedicato ai più famosi avversari di Batman (quest'ultimo, lo segnaliamo, è peraltro disponibile gratis con PlayStation Plus a dicembre 2021). Questi ultimi sono ad ogni modo solo degli esempi dei titoli più riusciti all'interno di un catalogo molto vasto, che include avventure dedicate a Star Wars, Jurassic Park, Gli Incredibili, Il Signore degli Anelli e moltissimi altri ancora.

Piccoli personaggi per piccoli giocatori

In questa sezione, puntiamo ad accendere i riflettori su produzioni dai nomi meno roboanti rispetto alle grandi serie AAA, ma che risultano ugualmente perfette per un pubblico di videogiocatori in erba. I piccoli grandi protagonisti di queste storie digitali spaziano tra gli immortali Puffi a SpongeBob, passando per strane creature di carta, volpi e pupazzi di lana. Buona lettura!



Snipperclips Plus - Diamoci un Taglio!

Sviluppatore: SFB Games

Publisher: Nintendo

Genere: Puzzle

Piattaforma: Nintendo Switch

Piccola produzione che propone una interessante selezione di puzzle da risolvere all'interno di un mondo di carta. I nostri protagonisti sono Snip e Clip, due semplici forme che hanno il potere di...ritagliarsi a vicenda! Con questo espediente, Snipperclips mette in scena rompicapi intelligenti e divertenti, via via più articolati, ma mai eccessivamente complessi. A seconda dell'età del piccolo giocatore, l'esperienza può essere fruita in maniera autonoma o con qualche piccolo aiuto.

Sempre apprezzata per produzioni fruibili anche dai più piccoli, Snipperclips supporta una modalità multigiocatore molto ben implementata e studiata per un massimo di quattro persone. Nella versione "Plus", Snipperclips include anche i contenuti aggiuntivi pubblicati in fase post lancio tramite DLC.



SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Sviluppatore: Purple Lamp

Publisher: THQ Nordic

Genere: Platform

Piattaforma: PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), PC, Google Stadia, Nintendo Switch, Amazon Luna, Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S)

Esordito in origine nel 2003, Spongebob Squarepants è tornato sul mercato nel corso del 2020 in versione "Rehydrated". Un'operazione che si colloca a metà strada tra remastered e remake, molto ben gestita e capace di offrire nuova linfa vitale alla produzione. Assolutamente perfetta per i più piccoli, quest'ultima mette in scena le avventure della spugna di mare più celebre al mondo. Accanto a SpongeBob, troviamo al centro della scena anche i personaggi di Patrick e Sandy, pronti a difendere le profondità del mare dalla minaccia del malvagio Plankton.

Platform accessibile, divertente e coloratissimo, SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated accompagna i giocatori in un'avventura 3D ampiamente godibile. Anche in questo caso, segnaliamo la possibilità di giocare in compagnia, grazie ad un comparto multiplayer per due giocatori, sia in locale sia online.



I Puffi: Missione Vilfoglia

Sviluppatore: OSome Studio

Publisher: Microids

Genere: Action / Platform

Piattaforme:

E dai mari di SpongeBob passiamo ai lussureggianti boschi dei Puffi, mai così luminosi come nel nuovo I Puffi: Missione Vilfoglia. Action Platform dedicati ai celebri personaggi, il titolo pone i giocatori nei panni di Puffetta, Forzuto, Quattrocchi e Cuoco. A disturbare la quiete del villaggio guidato da Grande Puffo è ancora una volta il famigerato Gargamella, che questa volta è riuscito a mettere le mani sulla Vilfoglia, una malvagia pianta in grado di corrompere la foresta. Ai quattro protagonisti blu non resta dunque altro da fare che imbarcarsi in una nuova avventura, alla ricerca degli ingredienti adatti alla preparazione di un antidoto.

Il gioco si sviluppa attraverso cinque scenari in tre dimensioni, in un platform ricco d'azione e divertimento. L'esperienza risulta adatta ai piccoli giocatori che amano i Puffi, ma anche ai giovanissimi che ancora devono fare la conoscenza con i personaggi di Peyo.



New Super Lucky's Tale

Sviluppatore: Playful

Publisher: Playful

Genere: Platform

Piattaforma: PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), PC, Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), Google Stadia, Nintendo Switch, Amazon Luna e incluso nel catalogo Xbox Game Pass

Nuovo inizio per la serie che vede protagonista la piccola volpe, New Super Lucky's Tale si propone come un vero e proprio reboot del coloratissimo mondo platform. Fedele ai toni e all'estetica cartoonesca dell'originale, con questo titolo il team di Playful confeziona però un'esperienza più rifinita e curata, arricchita anche da un rinnovato comparto narrativo. Platform ampiamente accessibile e rivolto in primis ai piccoli giocatori, New Super Lucky's Tale vede il protagonista determinato a salvare il suo mondo dalla coccolosa minaccia rappresentata dalla Cucciolata, una sorta di gang criminale intenzionata a impossessarsi di un libro dai grandi poteri magici.

Con un gameplay rivisto e perfezionato rispetto al titolo originale, questo variopinto rifacimento è perfetto per i giovanissimi che desiderano affacciarsi al mondo del videogioco. Il livello di difficoltà è infatti qui decisamente appropriato al target di riferimento.



Unravel / Unravel 2

Sviluppatore: Coldwood Studios

Publisher: Electronic Arts

Genere: Platform

Piattaforma: (inclusi nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate)

Yarny è un piccolo pupazzo composto da un gomitolo di lana. Nonostante il suo rosso sgargiante, il giocattolo sembra essere andato smarrito: separato dalla famiglia, il minuto protagonista è pronto per un'avventura eccezionale, in un platform di qualità che stimola ingegno e astuzia. Divertente ed emozionante, Unravel propone una sfida che sfrutta in maniera ottima la peculiare natura del protagonista, che può utilizzare parte della lana che lo compone per superare gli ostacoli disseminati lungo il suo cammino. I giocatori si ritrovano così a superare pozzanghere dondolando su liane composte di fili di lana, o ad utilizzare gli stessi per creare provvidenziali ponti. Balzando tra girasoli e aquiloni attraversando giardini, Yarny scoprirà la toccante storia della sua famiglia umana.

Con Unravel 2, ritorna la formula ludica ed estetica che ha determinato il successo del suo predecessore, aggiungendovi un utile comparto multiplayer, che consente di avventurarsi in due tra gli scenari del platform, grazie ad una modalità cooperativa per due giocatori.



Disney Classic Games Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Digital Eclipse

Genere: Platform / Avventura

Piattaforma: PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), PC, Nintendo Switch, Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S)



Se i piccoli destinatari del regalo a cui state pensando sono degli amanti dei film Disney, allora questa raccolta potrebbe essere un'ottima idea. Al suo interno, Disney Classic Games Collection propone una versione aggiornata dei tradizionali platform pubblicati negli anni Novanta e dedicati ad Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla. Produzioni dal sapore nostalgico, ma ancora oggi in grado di offrire notevole divertimento.

Rispetto agli originali, inoltre, i tre titoli sono stati notevolmente semplificati, grazie all'introduzione di nuove funzionalità. Ad esempio, è possibile riavvolgere il tempo per ritentare un passaggio errato, mentre i salvataggi consentono di riprendere la partita in qualunque momento. Infine, è persino possibile impostare una sorta di avanzamento automatico, così da visionare l'evolversi del gioco senza la necessità di superare i passaggi eventualmente troppo complessi.

Videogiocatori in erba e AAA

Per concludere la nostra rassegna di consigli natalizi, dedichiamo un ultimo spazio a quelle produzioni di stampo AAA che si adattano perfettamente ad un pubblico di piccoli videogiocatori. Non ci dilungheremo eccessivamente sulle caratteristiche di ciascun gioco, per il semplice fatto che parliamo di titoli ampiamente conosciuti e in merito ai quali potete trovare moltissime informazioni sulle nostre pagine, a cominciare dalle recensioni, che provvederemo a segnalare a corredo di ogni proposta. Cominciamo!



New Pokémon Snap

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Nintendo

Genere: Avventura

Piattaforma:Nintendo Switch

I piccoli giocatori affascinanti dall'universo dei Pokémon, ma ancora troppo giovani per afferrare lo zaino e partire all'avventura come Allenatori, possono iniziare a familiarizzare con il Pokédex grazie a New Pokémon Snap. Esperienza dalla natura semplice e dal comparto grafico suggestivo, il titolo accompagna alla scoperta della regione di Lentil, dove le creature Game Freak vivono libere in una natura lussureggiante.

L'obiettivo del gioco è quello di fotografare ognuno dei 200 Pokémon presenti in-game, cercando di immortalarli nella posa più particolare. Venusaur che si tuffano in un piccolo stagno, Pikachu che giocano o Magikarp che compiono balzi fuori dall'acqua sono solo alcuni piccoli esempi delle scene che attendono in New Pokémon Snap. Sullo sfondo, troviamo anche alcuni misteri da risolvere, per un'esperienza stimolante, ma anche molto rilassante. New Pokemon Snap è in vendita su Amazon.



Battletoads

Sviluppatore: DLala Studios

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Picchiaduro

Piattaforma: Xbox One, PC, (incluso nel catalogo Xbox Game Pass)

Con una stuzzicante estetica in 2.5D, colori sgargianti e rane mutanti dalla personalità carismatica, Battletoads si struttura in un simpatico picchiaduro a scorrimento. Con gli immancabili occhiali da sole, i tre protagonisti Rash, Zitz e Pimple ritornano in azione in un ispirato reboot della serie Rare, affidata questa volta da Microsoft alla mani di DLaLa Studios. Con uno stile cartoonesco e un gameplay frizzante e variegato, il recente Battletoads ha inaugurato una nuova stagione per l'IP.

Rispetto agli altri suggerimenti riportati, Battletoads è tra le produzioni che con più probabilità potrebbe portare i giovanissimi a chiamare in causa i genitori. Ma non temete: nel caso, potrete impugnare il controller grazie alla modalità cooperativa sino a tre giocatori, disponibile solo e soltanto in locale.



Captain Toad Treasure Tracker

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere Puzzle / Platform

Piattaforma: Nintendo Switch

Un corvo dispettoso ha rapito la piccola Toadette: con l'obiettivo di aiutare la sua amica, il piccolo Toad si trasorma in un coraggioso esploratore, pronto ad affrontare un mondo di cubiche avventure. Captain Toad: Treasure Tracker vede dunque protagonista il buffo fungo amico del buon Mario, in un puzzle platform ricco di simpatiche sorprese. Ogni livello si struttura in una sorta di diorama di forma cubica, all'interno del quale si sviluppa un microcosmo di tesori nascosti, enigmi (mai troppo complessi) e buffe trovate.

Rispetto all'originale proposto su Wii U, la versione Nintendo Switch di Captain Toad: Treasure Tracker propone alcune interessanti migliorie, tra le quali spicca la nuova possibilità di affrontare l'avventura in due giocatori.



Sackboy Una Grande Avventura

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Platform

Piattaforma: PlayStation 4, PlayStation 5

Il piccolo personaggio di pezza diventato celebre con la serie LittleBigPlanet ha esordito in un platform che lo vede assoluto protagonista. Con questa esclusiva PlayStation, Sackboy si avventura attraverso un platform scanzonato e tradizionale, per prestare soccorso agli sfortunati abitanti del Villaggio di Bandolo. Tutti i residenti, ovviamente anch'essi pupazzi di pezza, sono infatti stati rapiti dal malvagio Vex, che non può che avere in serbo un diabolico piano di conquista per il mondo creato da Sumo Digital.

Segnaliamo la presenza di un comparto multiplayer sino ad un massimo di 4 giocatori, comprensivo anche di alcune opzioni cooperative. In alcuni specifici livelli, infatti, Sackboy: Una Grande Avventura può essere affrontato in compagnia. Sackboy Una Grande Avventura è disponibile su Amazon.



Spyro Reignited Trilogy

Sviluppatore: Toys For Bob

Publisher: Activision

Genere: Platform / Avventura

Piattaforma: PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), PC, Nintendo Switch, Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S)

Anche in questo caso, proponiamo ai videogiocatori più giovani un gradevole tuffo nel passato, reso possibile da un'operazione di rifacimento di alto livello. Con Spyro: Reignited Trilogy, i tre titoli Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! e Spyro: Year of the Dragon trovano nuova vita grazie ad un remake che rivoluziona il comparto tecnico e grafico, attualizzando le avventure dell'amato draghetto viola.

Lontanissimo dai livelli di difficoltà proposti, ad esempio, dall'ultimo Crash Bandicoot 4: It's About Time, la trilogia di Spyro è perfetta per i piccoli giocatori, che potranno scoprire per la prima volta un grande classico del medium videoludico. Spyro Reignited Trilogy costa 23.99 euro su Amazon.



Yoshi's Crafted World

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Platform

Piattaforma: Nintendo Switch

Il verde dinosauro di casa Nintendo entra in azione in una deliziosa avventura platform, carica di colori e ingegnose soluzioni estetiche e ludiche. Il tema dominante di Yoshi's Crafted World non è altri che la carta: ogni elemento del mondo digitale è infatti plasmato da cartoncini e altri oggetti di uso quotidiano. Carico di sorprese nascoste, il titolo stimola la curiosità e invoglia all'esplorazione i giocatori, chiamati a vestire i panni d Yoshi e a ritrovare le preziose gemme dei desideri.

A differenza delle avventure di Super Mario o - ancor di più - di Donkey Kong, questo platform con protagonista Yoshi propone un livello di difficoltà decisamente più basso, perfettamente adatto ad intrattenere anche i giovanissimi.