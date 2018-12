Regali di Natale Nerd: Funko Pop, gadget, abbigliamento, libri e artbook

Siete a corto di idee per i regali di Natale? Tra console, giochi e accessori il catalogo videoludico è sempre ricco di spunti, come del resto vi abbiamo già detto nei nostri consigli per gli acquisti a tema PlayStation, Xbox e Nintendo. Ad ogni modo non è così scontato orientarsi sui videogiochi: magari avete già fatto il pieno durante il Black Friday e non sapreste nemmeno cosa acquistare, oppure siete così pieni di arretrati che preferite accorciare il backlog invece di allungarlo. Se volete restare in ambito nerd/geek e preferite optare per qualcosa di alternativo e originale, ecco alcune idee regalo che spaziano dai giochi da tavolo alle statuette Funko Pop, passando per i gadget, i libri e le illustrazioni.

Funko Pop

Iniziamo con il segnalare qualche statuetta Funko Pop, le simpatiche action figures in vinile dedicate ai personaggi più famosi dei videogiochi, del cinema di intrattenimento e dei fumetti. Su Amazon è possibile acquistare quella di Kratos (22 euro), il protagonista di God of War, ma se preferite i super eori della Marvel potete optare per quella di Spider-Man (15,90 euro).

Restando in ambito videogiochi, tra le eroine al femminile è impossibile non segnalare la statuetta di Lara Croft (proposta a 16,50 euro), ma occhio anche alla Funko Pop di Crash Bandicoot (disponibile a 14,99 euro). Se invece avete un amico appassionato di anime e manga, probabilmente potrebbe apprezzare l'action figure di Monkey D. Luffy di One Piece, acquistabile al prezzo di 18,90 euro.

Abbigliamento e Accessori

In tema di abbigliamento e accessori per l'uso quotidiano la selezione è davvero vastissima. Iniziamo citando l'orologio da polso Game Boy, idea regalo dal prezzo abbordabile (19.99 euro) che riproduce nel dettaglio la prima console portatile Nintendo, la cassa riprende il design del Game Boy originale, con tanto di tasti A, B, Start, Select, D-Pad e display a toni di grigio con visualizzazione dell'orario e della data.

Altro regalo interessante sono senza dubbio i cappellini di baseball, da GameStop ne trovate una vastissima selezione dedicati a Pokemon, Super Mario, Zelda, al brand PlayStation, Overwatch, Minecraft ed a film e serie TV come Deadpool, Batman, Avengers, Captain America, Star Wars, Black Panther, Rick & Morty, Harry Potter e tanti altri ancora.



Per i nostalgici, il sito giusto è 80's Tees dedicato alla vendita di abbigliamento e merchandising basato su film, serie TV e cartoon anni '80. Felpe, magliette, cappellini e altri gadget a tema Transformers, G.I. Joe, Tartarughe Ninja, Karate Kid, Robocop, Goonies, Ritorno al Futuro, Star Wars, Top Gun, Alien, Lo Squalo, Voltron, Ghostbusters, He-Man and the Masters of the Universe, e DuckTales, solamente per citarne alcuni. Non manca inoltre una selezione di maglioni natalizi vintage...



Infine, segnaliamo la vasta selezione di felpe videogiochi in vendita da GameStop, tradizionali o con cappuccio, con loghi e grafiche delle serie più famose, da Super Mario a Zelda, passando per Fallout, Overwatch, Skyrim,, God of War, Fortnite, Red Dead Redemption 2, senza dimenticare le felpe con gli ormai iconici loghi di PlayStation.

Giochi di società

Le feste natalizie sono anche una buona occasione per sedersi attorno a un tavolo e giocare a un board game. Allora perché non regalare un gioco da tavolo o di società? Tra quelli più interessanti segnaliamo due edizioni del Monopoly dedicate all'universo Nintendo: la Super Mario Bros Collector's Edition, proposta a 54 euro, e la nuova linea Monopoly Gamer a tema Mario Kart (acquistabile a 45,95 euro). Se invece preferite un gioco di carte dai toni cupi e tetri, vi consigliamo di dare un'occhiata a quello di Bloodborne, proposto al prezzo di 40,38 euro su Amazon.

E cosa ne dite di un bel set di scacchi dedicato a The Legend of Zelda (disponibile a 60,87 euro)? Gli amanti della strategia possono optare per il Risiko di Il Trono di Spade, proposto al prezzo di 70 euro. E come non citare il Monopoly di The Legend of Zelda? Lo trovate da GameStop al prezzo di 39,99 euro.

Libri e Artbook

Con i libri e le illustrazioni non si sbaglia mai, soprattutto se conosciamo i gusti della persona a cui è destinato il regalo. Gli amanti del fantasy non dovrebbero lasciarsi sfuggire The Art of Lord of the Ring (28,22 euro), volume che raccoglie oltre 200 schizzi, disegni, dipinti e mappe realizzate da J.R.R. Tolkien in persona.

Se invece volete appendere qualcosa in camera, perché non optare per una collezione di poster a tema Star Wars (acquistabile a 12,59 euro)? Tornando in ambito videoludico, segnaliamo l'art book di Horizon Zero Dawn (28,55 euro) e il compenidum del mondo di The Witcher (disponibile a 24,03 euro). Chiudiamo con The Movie Art of Syd Mead: Visual Futurist (33,31 euro), libro che raccoglie le illustrazioni di Syd Mead che hanno influenzato il cinema sci-fi, dando vita ad alcuni degli immaginari più celebri come quello di Blade Runner.

Gadget e collezionabili

Passando ai gadget a tema nerd/geek c'è davvero da sbizzarrirsi. Da GameStop trovate ad esempio le lampade della serie Pixel Pals, riproduzioni in Pixel Art di celebri personaggi di videogiochi, film e serie TV: dalle Tartarughe Ninja a Super Mario, passando per Skyrim, Halo, Street Fighter, Supereroi DC Comics, The Legend of Zelda, Fallout, Mega Man e tanti altri soggetti con prezzi a partire da 9,99 euro.



Volete trascorrere una serata a casa con gli amici a guardare un film? Magari facendo una maratona di Star Wars? Allora non resta che regalarvi (o regalare) la macchina per popcorn a forma di Morte Nera (la trovate su Amazon a 60 euro).

Se poi vi va di bere qualcosa in compagnia sfoderando un certo stile, perché non procurasi una bella tazza a forma di Poke Ball (acquistabile a 17,25 euro)? E vi ricordate dei vecchi floppy disk da 1,44 MB che si usavano negli anni novanta per archiviare dati e documenti? Se siete dei nostalgici e vi piace l'idea di vederli di nuovo in giro per casa, potete usarli come sottobicchieri acquistando un set da 8 floppy adibiti proprio a questo utilizzo (disponibili in diverse colorazioni al prezzo di 17,93 euro). Se invece siete alla ricerca di una lampada per illuminare la vostra stanza o il soggiorno, ce n'è una molto originale a forma di fantasmino di Pac-Man in grado di cambiare colore a ritmo di musica (la trovate a 26,40 euro). A proposito di oggetti da esposizione, i fan di Ritorno al Futuro non possono lasciarsi sfuggire il modellino in scala 1:24 della mitica De Lorean, acquistabile su Amazon al prezzo invitante di 24,88 euro.

C'è una chicca anche per gli amanti di Harry Potter: un set da collezione dedicato al Quidditch con tanto di boccino e poster, proposto al prezzo di 19,04 euro. Nella lista non può mancare il droide interattivo di Star Wars a forma di Sphero BB-8 (99,90 euro), comandabile a distanza con il proprio tablet o smartphone. Chiudiamo in bellezza con il Guanto dell'Infinito di Thanos elettronico (95 euro), perfetto per chi ha apprezzato Avengers Infinity War.

Rockstar Warehouse: RDR2

Rockstar Warehouse è lo shop online di Rockstar Games, la sezione dedicata a Red Dead Redemption 2 in particolare è davvero ben nutrita e include centinaia di prodotti dedicati a uno dei giochi più acclamati di sempre: stampe, poster, magliette, accendini, posacenere a forma di barili, candele che ricordano i candelotti di dinamite, cappelli, borse, spille e cover in pelle per smartphone.

Unico neo, i prezzi non sono propriamente economici, inoltre noi europei dobbiamo aggiungere al totale le spese di consegna (negli Stati Uniti la spedizione è gratuita) ed eventuali dazi doganali. La consegna nel nostro paese richiede mediamente dieci giorni lavorativi, dunque affrettatevi se volete essere sicuri di poter consegnare i vostri regali di Natale in tempo.