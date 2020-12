Regali Natale Nerd: idee giochi da tavolo, LEGO, Funko Pop, libri e gadget

A corto di idee per i regali di Natale? State cercando qualcosa di diverso dal solito per lasciare di stucco i vostri cari? Esistono tantissimi modi per far felice un appassionato di videogiochi, e non tutti hanno a che fare con l'acquisto di un titolo nuovo di zecca. Il nostro medium preferito ha ispirato e continua ad ispirare una quantità industriale di gadget di qualsiasi genere, da capi d'abbigliamento a set di costruzione, passando per statuine e tantissimi altri oggetti nerd e geek da sfoggiare, da portare con sé o semplicemente da ammirare per il puro gusto di farlo. Se non sapete da dove cominciare, non temete: siamo qui per questo. Ecco a voi i nostri consigli!

Funko Pop!

Raramente si sbaglia con un Funko Pop! Se i vostri cari sono dei collezionisti ed amano abbellire le proprie mensole e vetrinette con le statuine dei propri eroi preferiti, allora un Pop! della Funko potrebbe rivelarsi un regalo azzeccato. Per gli appassionati di Sony GameStop propone un set nuovo di zecca con alcuni degli eroi PlayStation più famosi in assoluto, offerti a 19,99 euro l'uno: ci sono Joel di The Last of Us, Kratos di God of War, il Cacciatore di Bloodborne, Jin Sakai di Ghost of Tsushima, Sam Porter Bridges di Death Stranding e il dinamico duo Ratchet & Clank. Giocatore verdecrociato? Niente paura, c'è un'intera squadriglia di Spartan appartenente ad un nuovo set di Halo Infinite, l'esclusiva più attesa per Xbox Series X: oltre all'immancabile Master Chief (15,98 euro), ci sono anche Mark VII con il Fucile Commando (15,98 euro), Mark VII con il Fucile Commando Deco (15,98 euro) e Mark VII con il Fucile Commando Black (19,98 euro), un'esclusiva assoluta di GameStop.



Avete comprato una copia di Cyberpunk 2077 e state cercando un gadget da allegarle per rendere il regalo ancora più unico? C'è pure il set dedicato al nuovo blockbuster di CD Projekt RED, composto da Johnny Silverhand, Johnny Silverhand con pistole, V femmina, V maschio e V maschio che si illumina, venduti a 15,98 euro l'uno. Se invece volete discostarvi dal mondo dei videogiochi, potete prendere in considerazione il set speciale di Funko Pop! DC a tema natalizio, che include Scrooge Batman, Santa Joker, Harley Quinn con l'Aiutante, Superman con maglione, Rudolph Flash e Wonder Woman con il Lazo a forma di stringa di luci. Li trovate a 15,98 euro cadauno a questo indirizzo.

A proposito di Funko Pop!: il Volantone natalizio di GameStopZing permette di risparmiare il 50% sull'acquisto di un seconda statuina. La disponibilità, tuttavia, varia da negozio a negozio, per cui se ne avete la possibilità vi consigliamo di recarvi al vostro punto vendita di fiducia per scoprire la selezione di Funko Pop! che rientrano nella promozione.

Le figure di Ellie e Master Chief

Se amate le statuine, ma non prediligete quelle della Funko, allora abbiamo altre due proposte per voi, una per i fan Xbox, l'altra per gli appassionati del marchio PlayStation. Ai primi consigliamo la stupenda figure di Master Chief di Halo Infinite, realizzata in PVC e alta 26 centimetri. È venduta in esclusiva da GameStop al prezzo di 59,98 euro. Ai secondi, invece, proponiamo la figure di Ellie con l'arco di The Last of Us Part 2. Scolpita dagli artisti di Naughty Dog e dipinta da Gentle Giant Studios, è alta 20 cm ed è venduta al prezzo di 59,99 euro.





LEGO Super Mario

Tra le novità più intriganti e di maggior successo di questo 2020, LEGO Super Mario ha saputo unire il meglio di due mondi - da un lato quello dei mattoncini danesi, dall'altro il variopinto universo dell'idraulico italiano - creando un prodotto fresco e originale, il regalo di Natale perfetto per tutti gli appassionati. Lo Starter Pack Avventure di Mario, composto da ben 231 pezzi e venduto a 59,99 euro, permette di costruire il percorso di base che va dal tubo di partenza fino all'asta del traguardo, sul quale può muoversi il personaggio di LEGO Mario. Tramite gli schermi LCD e gli altoparlanti, il baffuto eroe può reagire con più di 100 espressioni espressioni. A sbarrargli la strada, inoltre, ci sono gli immancabili Goomba e Bowser Junior.

L'esperienza può essere arricchita con un'ampia varietà di Pack di Espansione che spaziano dalla Fortezza Sorvegliata allo Scivolo della Pianta Piranha, fino ad arrivare all'imponente Battaglia Finale al Castello di Bowser. Volendo, è anche possibile cambiare gli abiti di LEGO Mario scegliendo tra vari completi, come i costumiPotenza di Fiamma e Fly&Flow, attualmente in leggero sconto su Amazon (9,49 euro anziché 9,99 euro).

Mario Kart Live Home Circuit

Restiamo in casa Nintendo per proporvi il perfetto punto d'incontro tra un gadget e un videogioco in Realtà Aumentata, Mario Kart Live: Home Circuit! Il set include un kart (potete scegliere tra Mario e suo fratello Luigi), quattro porte, due segnali di curva e un cavo di ricarica USB e permette di trasformare la propria stanza in un vero e proprio circuito di Mario Kart giocabile su Nintendo Switch (la console è indispensabile al funzionamento).

Sopra al piccolo pilota di plastica troneggia una telecamera, che non solo permette di vedere la gara sullo schermo della console dalla prospettiva del Kart, ma è anche necessaria a sincronizzare il modellino con il software. Gli eventi che si verificano nel gioco influenzano il comportamento del piccolo kart nel mondo reale: se usate un fungo la vostra macchinina scatta, se invece venite colpiti dal guscio rosso di un avversario, si ferma. Mario Kart Live Home Circuit può essere acquistato da GameStopZing al prezzo di 109,98 euro, sia nella variante Mario, sia nella variante Luigi.

Gadget, statue e abbigliamento di Bethesda

Il Bethesda Store europeo vende un quantitativo smisurato di oggetti ispirati ai grandi brand dello studio, da DOOM a Fallout, passando per Skyrim, Dishonored, The Elder Scrolls Online e Wolfentstein. La consegna viene effettuata nel giro di 2-4 giorni lavorativi, ed è gratuita per gli ordini dal valore superiore a 100 euro. La selezione è decisamente vasta, e spazia da statue a gadget, fino a capi d'abbigliamento, quaderni, tappetini, tazze e chi più ne ha, più ne metta. Difficile non trovare qualcosa di proprio interesse, ma ci teniamo a consigliarvi qualcosa di davvero speciale.

Prima di tutto, il DOOM Helmet Collector's Bundle in serie limitata. Prodotto in soli 20.000 esemplari in tutto il mondo, e include il Casco DOOM Classic indossabile, una spilletta a forma di Floppy Disc di DOOM e la copertina di DOOM Classic. È venduto al prezzo di 139,99 euro. Il nostro secondo consiglio riguarda la statua di Alduin (The Elder Scrolls V: Skyrim) prodotta da McFarlane Toys. Il famoso drago noto come "il divoratore di mondi" è rappresentato in volo con un'apertura alare di circa 38 centimetri ed è montato su una base decorativa. Può essere acquistata al prezzo di 39,99 euro.

Giochi da tavolo e di società

Nonostante l'alto livello di digitalizzazione raggiunto negli ultimi anni e il conseguente mutamento delle nostri abitudine, i giochi da tavolo e di società non passano mai di moda. Riunirsi attorno ad un tavolo assieme ai propri cari ha un fascino senza tempo che le connessioni online difficilmente possono eguagliare.

Re indiscusso della categoria è senza dubbio il Monopoly, e dato che siamo su un sito di videogiochi non possiamo non consigliarvene uno a tema: si dà il caso che il Monopoly ispirato a Fortnite sia in offerta per le festività natalizie da GameStopZing, e può essere acquistato a 20,99 euro invece di 29,98 euro. Preparatevi a rivendicare luoghi iconici come Pinnacoli Pendenti, collezionare Punti Salute al posto delle classiche banconote e a fare di tutto per sfuggire alla Tempesta che si scatena ogni qualvolta un giocatore passa dal via.

Per chi è in cerca di qualcosa di semplice, rapido e divertente, c'è invece Harry Potter Strike, un gioco per 2-5 partecipanti (dagli 8 anni in su) in cui l'obiettivo è quello di lanciare i dadi per colpire quelli avversari e fargli cambiare faccia, in modo da raccogliere quelli con segno uguale. Il gioco si conclude quando resta un solo giocatore con dei dadi nella propria scorta. Una partita di Harry Potter Strike dura all'incirca 15 minuti, e merita di essere giocata anche nei brevi ritagli di tempo. Un passatempo perfetto per le serate natalizie in famiglia, e in special modo per tutti gli appassionati del maghetto inglese. Harry Potter Strike è in offerta da GameStopZing a soli 13,99 euro.

La nostra ultima scelta per gli amanti dei giochi da tavolo ricade su Small World of Warcraft. Lanciato lo scorso mese di settembre, altri non è che una declinazione di Small World, noto gioco creato da Days of Wonder, in salsa Blizzard e ambientato nel glorioso universo di World of Warcraft. Un numero variabile da 2 a 5 partecipanti dai 10 anni in su (possibili anche le partite a squadre) sono chiamati a contendersi il dominio di svariate isole di Azeroth, ottenendo potenti artefatti e utilizzando o combinando i poteri delle diverse razze disponibili (ce ne sono ben 16, con relativi vessilli e segnalini). Le partite durano all'incirca 40-80 minuti. Small World of Warcraft è una delle offerte di Natale di Amazon.it e può essere acquistato a 45,99 euro.

Libri

Con Cyberpunk 2077 appena arrivato sul mercato, non possiamo non consigliarvi l'acquisto del compendio ufficiale a colori. Il mondo di Cyberpunk 2077, edito da Panini Comics, è stato realizzato in collaborazione con CD Projekt RED ed è composto da 200 pagine ricche di artwork e informazioni sul mondo di gioco creato da Mike Pondsmith e adattato a misura di videogioco dal team di sviluppo polacco. Lungo i cinque macro-capitoli che compongono il compendio troverete affascinanti informazioni sugli eventi storici antecedenti al 2077, sulle tecnologie del futuro, su Night City (la città nella quale sono ambientate le vicende), sull'assetto della società e sulle fazioni che la popolano. Potete acquistare il mondo di Cyberpunk 2077 su Amazon.it al prezzo di 33,25 euro

Se siete rimasti affascinati dalle vicende di Assassin's Creed Valhalla e non siete ancora pronti a lasciare il mondo dei vichinghi, allora vi consigliamo l'acquisto del romanzo ufficiale, intitolato La saga di Geirmund. La storia, ambientata nel IX secolo nel pieno dell'espansione norrena in Inghilterra, è collegata a quella del gioco e narra di Geirmund Pelliccia-di-Hel, intenzionato a dimostrare tutto il suo valore a Re Guthrum. Durante il suo viaggio incontra Völund, una creatura sospesa tra mito e realtà che gode di una fama divina per le sue straordinaria abilità da fabbro. Assassin's Creed Valhalla: La saga di Geirmund (copertina rigida) è in offerta a 18,90 euro su Amazon.it



Abbigliamento, accessori e tanto altro

Il miglior modo per non staccarsi mai dalle proprie passioni è quello di portarsele sempre addosso. Giunti al termine di questo viaggio alla scoperta dei nostri consigli natalizi, non possiamo non consigliarvi l'acquisto dei capi d'abbigliamento dedicati ai vostri videogiochi preferiti. A tale scopo, vi suggeriamo di fare una visitina al negozio di abbigliamento di GameStopZing, che offre un ampio campionario di t-shirt, felpe, copricapi, borse e accessori.

Per i bambini ci sembra perfetto il cappellino di Super Mario Odyssey (Cappy) a 12,98 euro, per i più grandicelli le t-shirt di FIFA 21 Ultimate Team a 19,98 euro o zaino di Fortnite Free Time Black Camouflage a 49,98 euro da sfoggiare a scuola dopo la pausa natalizia. Come dire di no, inoltre, al Medaglione del Lupo con led di The Witcher 3 esclusivo di GameStop? Costa 12,00 euro.

Già che ci siete, fate anche una capatina al Geek Store di Amazon.it, dove oltre ai capi d'abbigliamento potete trovare anche una marea di gadget e accessori di vario genere. Qualche esempio? La sciarpa di Grifondoro di Harry Potter (25,99 euro), il Martello di Thor per i bambini (14,99 euro), il portachiavi LEGO di Dart Vader (12,99 euro), i portafogli di Zelda (16,35 euro) e Fallout Nuka Cola (20,99 euro), una T-Shirt della Marvel (16,50 euro) e il maglione natalizio di Chewbecca di Star Wars (46,99 euro)