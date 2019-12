Regali di Natale Nintendo Switch: migliori giochi, console e accessori

Trovare un regalo sotto l'albero di Natale è sempre emozionante, soprattutto se scartandolo si comincia a intravedere una confezione con il caratteristico logo di Nintendo. Le console della casa di Kyoto, così come i videogiochi e gli accessori a tema nintendiano, sono infatti tra gli oggetti del desiderio per i regali di Natale di coloro che fanno dell'intrattenimento digitale il proprio hobby preferito, rappresentando per questo il "rifugio sicuro" di chi, come un genitore, un amico o un familiare, desidera rinsaldare il proprio rapporto con la persona cara approfittando delle festività natalizie. La finestra commerciale di fine anno è perciò uno dei periodi più delicati dell'anno, per chi guarda al mercato e alle sue estemporanee promozioni nella speranza di scovare l'offerta più intrigante dedicata ai giochi e alle piattaforme della Grande N.

Console Switch e 2DS

Nintendo Switch Lite varie colorazioni a 189,99 euro

Nel listino delle offerte natalizie di Unieuro troviamo il terzetto delle meraviglie composto dalle console Nintendo Switch Lite nelle colorazioni Turchese, Giallo e Grigio. La nuova arrivata della famiglia di piattaforme Switch si è già divorata una delle fette più consistenti delle vendite del Black Friday e potrebbe fare esattamente lo stesso nella finestra commerciale di fine anno, specie se l'offerta sul prezzo di 189,99 euro dovesse protrarsi ancora a lungo.

I progettisti di Nintendo hanno sacrificato sull'altare della portabilità e della "tascabilità" le funzioni come la modalità Docked o la possibilità di sganciare i due Joy-Con dal corpo centrale della console, ma così facendo hanno dato forma a un piccolo gioiellino tecnologico che vanta la compatibilità piena con (quasi) tutti i titoli della ludoteca di Switch.



Nintendo 2DS con Super Mario Bros. 2 a 99,99 euro

Sempre per rimanere in tema di revisioni "portatili", vi segnaliamo il bundle di Nintendo 2DS con Super Mario Bros. 2 in vendita da Unieuro al prezzo di 99,99 euro.

Con l'esperimento del 2DS, le alte sfere della casa di Kyoto guardano alle generazioni più giovani e alle esigenze di chi, come un genitore, desidera regalare al proprio figlio una console ad un prezzo contenuto ma capace di far girare la stragrande maggioranza dei titoli della ludoteca di Nintendo 3DS, con molti giochi in vendita a prezzi davvero contenuti.



Nintendo Switch 2019 con Mario Kart 8 Deluxe a 329,98 euro

Fino al 26 dicembre 2019, salvo esaurimento scorte, visitando il portale online di Gamestop o un negozio della catena è possibile acquistare il nuovo modello di Nintendo Switch (in versione Color Neon con doppio Joy-Con rosso e blu) in bundle con Mario Kart 8 Deluxe al prezzo di 329,98 euro.

La stretta forbice di risparmio che caratterizza le offerte sui bundle di Nintendo Switch sin dal lancio della console, avvenuto a metà 2017, è la rappresentazione più tangibile del successo straordinario ottenuto dalla casa di Super Mario con questa piattaforma, dapprima grazie alla sua natura ibrida ma successivamente in funzione di un parco titoli sempre più ricco di capolavori in esclusiva e di porting multipiattaforma impensabili fino a poco tempo fa (qualcuno ha detto The Witcher 3?).



Tra le altre promozioni legate a Nintendo Switch, vi segnaliamo anche il modello 2019 della console (sempre con Joy-Con Blu e Rosso Neon, ma senza giochi abbinati) in offerta su Amazon a 324 euro.

Migliori Giochi Nintendo Switch

Per quanto riguarda le idee regalo legate ai videogiochi, la ludoteca di Nintendo Switch ci offre davvero l'imbarazzo della scelta. Sfogliando i volantini e le liste delle offerte natalizie delle principali catene commerciali, le occasioni di risparmio non mancano di certo. Per chi vuole regalare (o regalarsi) un viaggio in una delle innumerevoli dimensioni digitali accessibili attraverso la console ibrida della casa di Kyoto (o del suo corrispettivo portatile Switch Lite), su Amazon è possibile acquistare Ring Fit Adventure a 64,99 euro.

Se la sorprendente esperienza di Nintendo che unisce un'avventura fantasy al fitness dovesse risultare un regalo troppo "impegnativo" (a tal proposito, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Ring Fit Adventure), potete sempre optare per Luigi's Mansion 3 che, a 49,99 euro, promette di offrire decine di ore di divertimento sia da soli che in compagnia dei propri amici.



Tra gli altri titoli che ambiscono a ricavarsi uno spazio d'onore tra i regali da piazzare sotto l'albero di Natale, è impossibile non citare la doppia epopea di Game Freak Pokemon Spada e Pokemon Scudo, oltre al meraviglioso viaggio nell'isola di Koholint di Zelda Link's Awakening (48,99 euro), il remake del grande classico per Game Boy comprensivo di un editor di dungeon che contribuisce ad estenderne la longevità .

Di particolare interesse sono poi le offerte dedicate al sandbox creativo Super Mario Maker 2 con 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online (il tutto a 60,61 euro), all'action adventure in salsa sci-fi di Platinum Games Astral Chain e al capolavoro ruolistico a mondo aperto di CD Projekt The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition (51,99 euro), una versione comprensiva di tutti i contenuti dell'avventura originaria e delle diverse espansioni che ne hanno caratterizzato il periodo post-lancio su PC, PS4 e Xbox One, aumentandone ulteriormente la longevità.

Accessori Switch

Che Natale a tema Nintendo sarebbe senza dei regali pieni di accessori per Switch? La confezione realizzata da Bestico e venduta su Amazon a 12,99 euro sembra fatta apposta per soddisfare anche il più esigente degli spacchettatori di regali: al suo interno troviamo infatti un kit di accessori 7 in 1 che comprende un cofanetto con otto tasche per il trasporto della console, una pellicola protettiva per lo schermo, due mascherine in silicone per i Joy-Con e un case in plastica per le cartucce.

Sempre da Bestico arriva poi il kit 7 in 1 di accessori per Nintendo 3DS che, al prezzo di 13,99 euro, comprende un cofanetto proteggi-console con 16 tasche per riporre le cartucce, 4 pellicole protettive per i due schermi della console, una penna touch e un cinturino, in una combo perfetta per chi si accinge a trascorrere fuori casa le festività natalizie ma non vuole rinunciare alla propria console portatile preferita.



Passiamo adesso ai controller: il noto produttore 8BitDo propone sulle pagine di Amazon Italia il Gamepad Wireless Bluetooth SF30PRO a 37,99 euro, un joystick per Switch, ma anche per Android, Windows e macOS, dal design ispirato a quello del pad dell'indimenticabile Super Nintendo. Il vero punto di forza della soluzione di 8BitDo non è l'ampia compatibilità o il form factor studiato per pizzicare le corde della nostalgia, ma è rappresentato dalla presenza di due levette analogiche che ampliano a dismisura le "destinazioni d'uso" del controller.

Per chi è invece alla ricerca di un pad dal design più "moderno" o di una soluzione economica all'annoso problema di ospitare delle partite multiplayer a schermo condiviso, vi riportiamo l'offerta del Wireless Controller per Nintendo Switch di TUTUO presente su Amazon a 24,99 euro, un pad dal design estremamente simile a quello del Pro Controller ufficiale della casa di Super Mario.