Regali di Natale Xbox: console in sconto e giochi da non perdere

Le offerte del Black Friday e del Cyber Monday non hanno soddisfatto appieno le vostre esigenze videoludiche? Desiderate approfittare degli sconti di fine anno per trascorrere delle serene festività natalizie a tema Xbox, regalando(vi) console, giochi e accessori della casa di Redmond? Con questo approfondimento tenteremo allora di districarci nella giungla delle ultime iniziative promozionali degli store online e dei negozi di settore per segnalarvi le offerte più interessanti. Mai come quest'anno, gli appassionati di Xbox One hanno davvero l'imbarazzo della scelta, tra servizi in rapida ascesa come il Game Pass, piattaforme estremamente economiche come Xbox One S All Digital e soluzioni premium come l'Xbox Elite Controller 2.

Console, bundle, accessori e abbonamenti

Xbox One S All Digital 1TB + 1 Mese Xbox Live Gold + Sea of Thieves, Minecraft, Fortnite Legendary Evolving Skin e 2000 V-Bucks a 129,99 euro



Al suo annuncio, la versione di Xbox One S è stata bistrattata da buona parte degli appassionati di videogiochi, sia a causa dell'assenza del lettore ottico ma anche, e soprattutto, in funzione di un prezzo di lancio che, inutile nasconderlo, non era dei più allettanti. Il forte sconto applicato dai principali negozi durante le infuocate giornate del Black Friday e il Cyber Monday ha però determinato il successo commerciale della formula All Digital caldeggiata da Microsoft: non è un caso, quindi, se le medesime catene di distribuzione continuano a mantenere basso il prezzo dei bundle.

I 129,99 euro dell'offerta di Amazon, ad esempio, comprendono una console Xbox One S All Digital con generoso hard disk da 1TB, un controller, un mese di accesso a Xbox Live Gold e il terzetto di titoli composto da Sea of Thieves, Minecraft e Fortnite, con in più un pacchetto di 2000 V-Bucks e la skin Legendary Evolving. Uno sconto di 100 euro netti sul prezzo originario che rende estremamente allettante la promozione, soprattutto per chi desidera abbinare la console a un abbonamento Xbox Game Pass (da acquistare a parte).



Xbox One X Gold Rush Special Edition da 1TB + Battlefield 5 + 1 mese di EA Access a 319,98 euro

L'interessante promozione natalizia a tema Xbox di Gamestop ci invita ad acquistare una fiammante console Xbox One X a 319,98 euro, con un risparmio di 50 euro netti sul prezzo di listino, che può oltretutto aumentare grazie ai giochi e alle console usate riportate in negozio.

Dei numerosi bundle che rientrano nell'iniziativa, vi segnaliamo quello dedicato a Star Wars Jedi Fallen Order e, soprattutto, quello di Battlefield 5, in esclusiva assoluta su Gamestop, che comprende una Xbox One X in colorazione Gold Rush Special Edition con disco rigido interno da 1TB, un controller, un mese di EA Access e lo sparatutto ad ambientazione storica di EA DICE. La promozione sarà attiva fino al 26 dicembre, salvo esaurimento scorte.



Xbox One S 1TB + Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition + 1 mese EA Access + 1 mese Live Gold + 1 mese Game Pass a 199 euro

Oltre all'offerta dedicata alla versione All Digital, su Amazon possiamo trovare anche la promozione che coinvolge la versione "standard" di Xbox One S in un bundle con Star Wars Jedi Fallen Order (ma non solo) al prezzo estremamente concorrenziale di 199 euro, che si traduce in un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo originario.

All'interno del bundle troviamo infatti una console (rigorosamente dotata di lettore di dischi) con hard disk da 1TB, l'edizione Deluxe della celebre avventura sci-fi di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, un controller e un allettante pacchetto di abbonamenti da un mese al servizio di EA Access, a Xbox Live Gold e a Xbox Game Pass.



Xbox Wireless Controller - Elite Serie 2 a 169,94 euro

Partendo dalle solidissime fondamenta rappresentate dalla prima serie dell'Xbox Elite Controller, i progettisti di Microsoft hanno lavorato alacremente sulle possibili migliorie da apportare per consentire ai pro gamer di ottenere un pad di fascia alta. Nonostante il prodotto in questione non rientri propriamente nella categoria degli accessori destinati ad essere adottati dalla massa degli appassionati per il loro prezzo, l'Xbox Elite Controller Serie 2 a 169,94 euro su Amazon rappresenta comunque un compromesso più che valido per spingere all'acquisto più di un giocatore professionista.

La nuova versione del pad presenta infatti un regolatore di tensione per le levette analogiche, controlli ancora più precisi, dei tripper dal grip più deciso, la possibilità di ridurre ulteriormente la corsa dei trigger, una migliore ergonomia, tantissime opzioni di customizzazione, la connettività Bluetooth, una batteria più generosa e dei bumper ridisegnati. Dietro alle apparenze di un design quasi identico alla versione primigenia, si nasconde perciò una riprogettazione a tutto tondo che coinvolge ogni elemento hardware del pad. Ne discutiamo in maniera approfondita nella nostra recensione di Xbox Elite Controller Serie 2.



3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro

Xbox Game Pass è la vera chiave di volta del recente successo commerciale dell'intera famiglia di console Xbox One: grazie ad esso, è infatti possibile accedere a quasi tutte le esclusive first party del passato, a tutti i giochi futuri realizzati dagli Xbox Game Studios e a una vastissima selezione di titoli di terze parti, per un totale di circa 200 videogiochi.



La promozione, a cui accedere direttamente dalle pagine del Microsoft Store o dal sito ufficiale di Xbox, permette a tutti gli utenti che non sono ancora iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (la soluzione che comprende il Game Pass e il Live Gold) di ottenere ben tre mesi di abbonamento al servizio su PC Windows 10 e Xbox One spendendo la cifra simbolica di un euro.

Attraverso Xbox Game Pass Ultimate, i giocatori possono scaricare e fruire "gratuitamente" titoli del calibro di Halo Reach, Forza Horizon 4, The Outer Worlds, Gears 5, Sea of Thieves o Devil May Cry 5, senza contare i giochi destinati a entrare nel catalogo tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020 come The Witcher 3, Ori and the Will of the Wisps, Yakuza, Final Fantasy 8, Minecraft Dungeons e Wasteland 3. L'abbonamento a Xbox Game Pass (e alla versione Ultimate) ci permetterà di accedere anche ai servizi di Project xCloud e si estenderà anche a Xbox Scarlett con il lancio a fine 2020 della console next-gen di Microsoft.

Giochi per le feste

FIFA 20 - Standard Edition

Il simulatore calcistico di Electronic Arts è davvero uno di quei videogiochi che non ha bisogno di presentazioni: lo sconto applicato da Amazon su FIFA 20 per Xbox One a 47,50 euro porta il titolo di EA Sports ad uno dei prezzi più bassi mai visti dal suo lancio, avvenuto solo alla fine di settembre.



L'ultima edizione dello sportivo di punta di EA vanta un numero straordinariamente elevato di licenze, la modalità Volta Football che omaggia il mai dimenticato FIFA Street, l'Europa League, la Champions League, un modulo FIFA Ultimate Team più evoluto e, da marzo 2020, la Copa Libertadores. Sulle nostre pagine trovate la recensione di FIFA 20, con tutte le analisi e i giudizi esaustivi sulle novità di gameplay e sui contenuti inediti che caratterizzano l'opera.



Red Dead Redemption 2 a 34,99 euro

Sarà passato anche più di un anno dall'uscita di RDR 2 su console, ma dal suo approdo su Xbox One il kolossal western di Rockstar Games è stato uno dei videogiochi meno presenti nelle diverse promozioni che si sono susseguite nel 2019. Solo di recente, soprattutto durante il Black Friday, abbiamo potuto usufruire di numerosi sconti che hanno reso quasi imprescindibile il suo acquisto.

Nel caso in cui non abbiate mai cavalcato con Arthur Morgan, la copia fisica di Red Dead Redemption 2 venduta da Euronics a 34,99 euro è l'occasione perfetta per esplorare la Frontiera e apprezzare l'incredibile lavoro svolto da Rockstar nella rappresentazione scenica del Vecchio West, e questo senza considerare l'impegno profuso nel miglioramento costante del modulo multiplayer di Red Dead Online.



Sekiro Shadows Die Twice a 47,99 euro

Con lo store di Amazon che propone Sekiro al prezzo di 47,99 euro, il soulslike di From Software e Activision si candida a diventare uno dei regali più graditi di queste festività natalizie. L'epopea da vivere nei panni di Lupo è studiata del resto per lasciare delle cicatrici indelebili nella memoria degli utenti.

Il pericoloso viaggio da compiere assieme allo shinobi protagonista dell'ultima, brutale avventura degli autori di Dark Souls sa restituire delle emozioni indelebili a chiunque si approcci all'esperienza con la giusta consapevolezza. Vi raccontiamo il gioco From Software più difficile di sempre nella nostra recensione di Sekiro Shadows Die Twice.



Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition a 19,89 euro

L'altissimo rapporto qualità-prezzo della Legacy Edition di Call of Duty Infinite Warfare venduta su Amazon a 19,89 euro ne fanno una tra le più allettanti delle offerte videoludiche a tema Xbox, specie per chi ama la serie di COD o intende regalare il titolo a un amico o familiare appassionato di sparatutto in prima persona.

All'interno della Legacy Edition troviamo infatti l'intera esperienza di COD Infinite Warfare, dalla campagna singleplayer al vasto ventaglio di mappe e modalità multiplayer (per tacere delle sfide Zombi), e alla non meno importante Remastered del primo Modern Warfare, con la sua indimenticabile storia e tutti i contenuti del comparto multigiocatore competitivo.



Tom Clancy's The Division 2 a 19,99 euro

Preparate una sapiente miscela di elementi sparatutto e ruolistici, mescolate il tutto con una longevità fuori dal comune e un endgame mastodontico, aggiungete un supporto post-lancio tra i più incisivi del panorama dei looter shooter moderni e otterrete un titolo che, come The Division 2, meriterebbe di essere acquistato a prescindere dalle promozioni che lo riguardano, come quella di Unieuro che lo propone a 19,99 euro.

La Washington post-apocalittica immaginata da Ubisoft sa d'altronde regalare momenti di pura estasi, soprattutto decidendo di esplorarne i musei e i numerosi quartieri che la compongono insieme ai propri amici di clan. Su queste pagine trovate la nostra recensione di The Division 2.