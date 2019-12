Regali Nerd per Natale 2019: LEGO, Funko Pop e gadget videogiochi

È ormai giunto nuovamente il periodo dell'anno dedicato alla caccia ai regali per parenti e amici e, quasi sicuramente, tra i destinatari dei vostri doni ci sarà qualche videogiocatore o qualche videogiocatrice. Se non avete la più pallida idea di quale possa essere il regalo ideale per un fan del mondo videoludico, sappiate che abbiamo la soluzione al vostro problema: in questa pagina troverete infatti una miriade di spunti utili a rendere felice qualsiasi gamer nel giorno di Natale.

Funko!

Se volete andare a colpo sicuro, è difficile che possiate deludere qualcuno con l'acquisto di un prodotto Funko. Tra i POP più in voga del momento vi consigliamo di dare un'occhiata a quelli a tema Fortnite, Crash Bandicoot e Spyro, il cui prezzo si aggira al solito tra i 10 e i 15 euro, ad eccezione di casi speciali. Oltre ai soliti POP, potreste prendere in seria considerazione altri prodotti Funko altrettanto validi e che farebbero la gioia di qualsiasi collezionista.

Parliamo ad esempio dei 5 Star, piccole action figure vendute in una confezione elegante dalla quale è visibile il volto del personaggio attraverso un oblò. Senza spendere cifre troppo diverse da quelle di un POP, è possibile infatti acquistare uno dei 5 Star di Fortnite o uno di quelli dedicati a Kingdom Hearts III e non è da disdegnare qualcosina a tema film o serie TV come i 5 Star di Stranger Things (compralo su Amazon a 14,48 euro) o di Pennywise da IT Capitolo 2 (19,06 euro).



Non meno interessanti sono i Mystery Minis, piccole confezioni in ognuna delle quali è possibile trovare un personaggio casuale appartenente ad una collezione specifica. Il singolo pezzo si aggira sui 10 euro, ma è possibile fare qualche ricerca su Amazon per portarsi a casa con circa 30 euro un'intera confezione da 12 pezzi che, in alcuni casi specifici (ovvero quelli in cui tutti i personaggi hanno le stesse probabilità di essere trovati), consentirà di ottenere in un solo colpo un'intera collezione.

Tra le occasioni disponibili vi segnaliamo quella del box da 12 Mystery Minis di Gears of War (compralo su Amazon a 43,82 euro) e del box da 12 dei personaggi più popolari dei film horror (16,88 euro). Di recente ha anche fatto il proprio debutto la serie di Mystery Minis dedicata a Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Se alla persona che deve ricevere il vostro regalo piacciono anche i fumetti, magari proprio dell'universo Marvel, non possiamo che suggerirvi l'acquisto di uno dei nuovissimi POP a tema Venom, facenti parte della linea attraverso la quale Funko prova a reimmaginare diversi supereroi e relativi cattivoni con addosso l'iconico simbionte alieno. Tra i più interessanti di questa linea, troviamo sicuramente X-23 (versione al femminile di Wolverine venduta a 13,99 euro), Storm (19,39 euro), Iron Man (19,85 euro), Thanos (14,99 euro) e Hulk (11,15 euro).

Q-Fig, Totaku e altri collezionabili

Se proprio non vi piacciono i prodotti Funko per via della loro forma ma vorreste qualcosa di molto simile, allora i Q-Fig sono esattamente il tipo di prodotto che fa al caso vostro. Parliamo di piccole statue dedicate ai principali supereroi (inclusi quelli in arrivo in Marvel's Avengers il prossimo maggio 2020), tutte delle stesse dimensioni e con un prezzo piuttosto contenuto.



Tra i più economici troviamo il Q-Fig di Doctor Strange (9,89 euro) e quello di Batman ispirato alla serie TV degli anni '60 (16,50 euro), ma ce ne sono tantissimi altri come quelli dedicati a Wolverine, Deadpool ed Iron Man. Parlando sempre di prodotti appartenenti ad una serie non possiamo non citare i Totaku, una sorta di versione alternativa degli Amiibo molto economica e in vendita in Italia esclusivamente presso i Gamestop. Tra le icone dei videogiochi più apprezzate e disponibili in versione "Totaku" troviamo Crash, Spyro, l'Agente 47, Master Chief, il cacciatore di Bloodborne, Artorias e tantissimi altri.



Volendo poi fare qualche acquisto a tema God of War, vi proponiamo un tanto economico quanto simpatico pupazzino raffigurante Kratos (lo trovate su Gamestop a 2,98 euro) da agganciare a qualsiasi cavo USB. Se invece preferite qualcosa da posizionare direttamente su una mensola o una scrivania, vi consigliamo il Body Knocker di Kratos targato Neca (20,27 euro), che grazie alla luce solare inizierà ad oscillare a destra e a sinistra senza alcun preavviso.

Cable Guy

Per differenziarvi dalla più classica statuetta o action figure, un'idea decisamente originale è quella di regalare un Cable Guy, oggetto che è sì da esposizione, ma ha comunque una sua utilità. Parliamo di un personaggio alto circa 20 centimetri sul quale è possibile poggiare in perfetta sicurezza un qualsiasi controller o smartphone. Si tratta in poche parole di un gadget che potrebbe dare quel tocco in più alla scrivania di chi riceverà questo dono.



Al momento è disponibile una nutrita schiera di soggetti diversi tra i quali scegliere e, tra questi, troviamo il Cable Guy del Vault Boy di Fallout (21,93 euro), di Master Chief (24,99 euro), di Spyro (29,97 euro), di Clap-Trap (Su Amazon a 24,99 euro) e di tantissime altre icone del mondo dei videogiochi e non solo.

LEGO

Un altro marchio grazie al quale non si rischia di scontentare proprio nessuno è quello dei mattoncini svedesi. Se volete fare un regalo a tema video ludico potete prendere in considerazione i set LEGO dedicati a Minecraft e quelli ispirati ad Overwatch.



Nel primo caso è possibile reperire confezioni per tutti i gusti e per tutte le tasche, dal momento che sono in vendita sia i grossi personaggi come lo scheletro di Minecraft (18,35 euro) e l'avatar predefinito del gioco (14,99 euro), sia enormi set come quello del Villaggio. Sono anche in vendita dei set di skin a tema Minecraft (29,91 euro) contenenti solo quattro personaggi con numerose armi e accessori, l'ideale per chi ha già un bel po' di costruzioni.

Passando ad Overwatch, anche in questo caso è possibile trovare diverse tipologie di costruzioni LEGO. Nel primo caso parliamo di grossi personaggi di mattoncini come Bastion e l'uccellino Ganymede (set che permette di trasformare l'Omnic anche in una torretta, proprio come nel gioco), il buffo Wrecking Ball (39,51 euro) e la coppia formata da Reinhardt e D.Va (con un leggero sconto a 37,99 euro).



Ovviamente sono in vendita anche dei set più tradizionali al cui interno è possibile trovare le classiche figures e, tra questi, troviamo il duo australiano dei Junksters (ovvero Junkrat e Roadhog) a bordo di una moto e il tempio dove si tiene il duello tra Genji e Hanzo nel corto animato dedicato ai due fratelli (16,19 euro).

Kontrol Freek

Nel caso in cui voleste allontanarvi dagli oggetti da collezione, potreste fare un pensierino su degli accessori compatibili con tutte le console e in grado di migliorare l'esperienza di qualsiasi videogiocatore: parliamo dei Kontrol Freek.

Questi piccoli oggetti si applicano agli stick analogici dei vari controller (ne esistono per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch) e, oltre ad aumentare la presa, migliorano il controllo sulla mira grazie alla maggiore altezza conferita alla levetta. Esistono attualmente numerosissime versioni di questo oggetto, compresi i Kontrol Freek di Call of Duty Modern Warfare (20,89 euro) e quelli di Overwatch, la cui forma riprende il logo del gioco.

Esiste anche qualcosa si molto simile e molto più economico per i Joy-Con di Nintendo Switch. Parliamo che copri stick Hori a tema The Legend of Zelda: Breath of the Wild (12,62 euro) e di quelli ispirati al mondo di Super Mario.

Gadget per la casa

Nessuno degli oggetti citati fino ad ora è di vostro gradimento? Allora vi suggeriamo di prendere in considerazione qualche oggetto per l'utilizzo quotidiano come tazze e lampade. Nel primo caso è possibile trovare tantissime tazze ispirate ai videogiochi più famosi come la bizzarra tazza Paladone il cui manico ha la forma del controller di PlayStation 4 (19,89 euro) o quella che ha la forma di una cassa piena di Frutti Wumpa da Crash Bandicoot.

Esistono anche prodotti dalla forma tradizionale con la sola immagine stampata sulla superficie come la tazza con lo storico logo PlayStation o quella a tema Xbox che cambia colore versando al suo interno delle bevande calde. Per quello che riguarda le lampade, sappiate che anche in questo caso c'è un'ampia gamma di oggetti tra i quali scegliere. Gli amanti delle console Sony, ad esempio, impazzirebbero per questa lampada multicolore con le icone PlayStation (28,80 euro), invece i videogiocatori di vecchia data apprezzeranno la lampada a forma di Pac-Man e quella formata dagli iconici blocchi del Tetris.

Abbigliamento

L'ultima idea regalo che vi proponiamo per il Natale 2019 riguarda l'abbigliamento, visto che il web pullula di store online tramite i quali è possibile acquistare numerosi abiti con stampe di loghi e volti dei videogame più famosi. Oltre a consigliarvi di fare una visitina al Geek Store di Amazon, il luogo migliore nel quale fare acquisti di questo tipo è probabilmente Qwertee, un sito specializzato nella vendita di magliette, felpe e poster caratterizzate da immagini ispirate ai brand più popolari e realizzate da artisti indipendenti.

In questo modo farete non solo un regalo apprezzato ma anche esclusivo, poiché questi speciali capi non possono essere acquistati solamente tramite questo sito. Spesso Qwertee dà il via ad interessanti offerte che consentono l'acquisto di numerose maglie a prezzi molto vantaggiosi e, in alcuni casi, è anche possibile acquistare ad un costo irrisorio gruppi di magliette con design casuale. Nel caso in cui foste indecisi sull'oggetto da acquistare, sappiate che attraverso questo negozio online è anche possibile regalare dei comodissimi buoni regalo.