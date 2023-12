Remake e seguiti vs nuovi giochi mai visti prima: l'eterno scontro

Remake, sequel o nuove IP: cosa preferiamo noi videogiocatori? Al di là delle necessità di un mercato che ha costante bisogno di ventate d'aria fresca, la nostra risposta all'interrogativo cambia in base al periodo e a innumerevoli altri fattori. Le varie tipologie di prodotti in questione possono attirare la nostra attenzione per motivi diversi, così come sono diversi i rischi e i vantaggi che comportano per coloro che le realizzano. Facciamo un po' di esempi pratici...

Porting e remake

Prima ancora di parlare dei rifacimenti in piena regola di videogiochi noti, è bene cominciare il discorso da quei prodotti che per publisher e sviluppatori incarnano il concetto di "rischio minimo". Pensiamo ad esempio ai pacchetti di titoli storici, come nel caso di Metal Gear Solid Master Collection Volume 1.

Completa di tante chicche, dalle sceneggiature dei giochi al suo interno, sino a iconici pezzi della colonna sonora, questa raccolta firmata Konami ci ha restituito delle vere perle del gaming (qui la recensione di Metal Gear Solid Master Collection Volume 1), ma in una forma che - tolta l'apprezzabile estetica dei menù e altre gradite trovate - si è rivelata tutt'altro che ambiziosa.



Migliorie inconsistenti diminuiscono l'appeal di questi prodotti. Se generalmente i fan di vecchia data sono più inclini ad abbandonarsi ai ricordi, anche quando questi non presentano particolari interventi migliorativi, lo stesso discorso non vale sempre per i neofiti, che d'altra parte si ritrovano dinanzi a esperienze con molti anni sulle spalle, senza l'effetto nostalgia a mitigare gli inevitabili segni del tempo. Spostandoci di qualche gradino più in alto sulla piramide della comfort zone ci sono i remake, in un insieme che però accoglie produzioni differenti tra loro.

Per cominciare, ci sono quei giochi pensati per riproporre un classico senza particolari alterazioni ludiche ma con al seguito una veste grafica degna dei più alti standard moderni, come nel caso dello Shadow of the Colossus di Bluepoint Games. In altre occasioni gli interventi sul piano del gameplay sono più evidenti ma non certo rivoluzionari, come per The Last of Us Parte 1, e infine troviamo l'approccio più virtuoso al remake, quello capace di dare al prodotto di turno un valore a sé stante, e non solo legato all'opera di partenza.



Impossibile in tal senso non citare i grandi risultati ottenuti con Resident Evil da Capcom, che ha alternato l'uscita dei capitoli ex novo coi rifacimenti del secondo, del terzo e del quarto gioco della saga (qui la recensione di Resident Evil 4).

Nello specifico, quest'ultimo presenta differenze narrative da non sottovalutare rispetto all'originale, nonché un gameplay e un comparto grafico del tutto ripensati. Anche per questo motivo si è guadagnato - e meritatamente - un posto tra i nominati a Game of the Year 2023 ai recenti Game Awards e sta facendo registrare ottimi risultati in termini di vendite. Gli addetti ai lavori di Capcom hanno parlato delle differenze tra lo sviluppo dei remake e dei titoli inediti, ritenendo i primi più vantaggiosi perché dotati di una fanbase di partenza. Sarebbe però ingiusto considerarli facili da realizzare: non lo sono affatto. Restando in casa Capcom, il nuovo Resident Evil 3 non è esente da critiche, tra il ruolo ridimensionato del Nemesis "bipede" o dell'esplorazione di Raccoon City (la recensione di Resident Evil 3 è a portata di click). Insomma, in fase di reinterpretazione del materiale originale ci si espone sempre al rischio di prendere decisioni meno a fuoco d'altre, capaci di influenzare l'efficacia dell'esperienza nel suo complesso.

Sequel e nuove IP

Pensare a un moderno sequel tripla A significa spesso prefigurarsi la classica esperienza "bigger & better" rispetto alla precedente, forte di sistemi ludici rodati e della concreta possibilità di piacere ai fan della serie di riferimento. Con Marvel's Spider-Man 2 Insomniac Games non ha dovuto più preoccuparsi di costruire solide basi narrative per il suo mondo, né di concepire da zero un'oscillazione in ragnatela in grado di trasmettere le giuste sensazioni al giocatore o il sistema di combattimento (qui la recensione di Marvel's Spider-Man 2).

Essersi "guadagnati" la possibilità di realizzare una sequela di prodotti fondati sulle medesime basi ludiche e tecnologiche chiaramente non significa poter ripetere la cosa fino all'inverosimile. Ciò che funzionava ieri e che risulta ben rodato oggi può diventare inadatto domani, e non guadagnarsi più il favore dei giocatori.



Da qui l'avvento di sequel "meno tradizionali", che hanno cambiato tutto, al punto da risultare quasi come appartenenti a una serie diversa. È questo il caso del God of War del 2018 e del suo successore (qui la recensione di God of War Ragnarok Valhalla), che si sono mostrati al pubblico con ambientazioni nuove di zecca, personaggi inediti e un assetto ludico del tutto ripensato rispetto a quello dell'era PS2 e PS3.

Persino Kratos, pur se riconoscibile, ci è stato presentato in veste di padre premuroso e ha affrontato un graduale cambiamento personale messo in scena con rara perizia dagli sviluppatori. Tra i sequel stravolti rispetto ai predecessori non possiamo non citare Alan Wake 2, che sulle basi narrative del precedente episodio ha costruito un racconto avvincente, sfaccettato e forte di tutte l'esperienza accumulata negli ultimi anni da Remedy in ambito di storytelling. Ha poi abbracciato le vie del survival horror, chiamandoci a esplorare mappe più aperte ma col senso della misura, ciascuna popolata da oscure minacce e dotata di una forte personalità visiva. Questi sequel più atipici hanno una potenzialità di sorprendere l'utenza simile a quella delle nuove IP, che soprattutto quando vengono annunciate da un team di livello riescono a catalizzare l'attenzione del pubblico come poco altro. Durante la scorsa generazione di console, Sony ha sfornato una buona quantità di titoli legati a proprietà intellettuali inedite, che nella maggior parte dei casi hanno fatto centro. È chiaro ad ogni modo che "nuovo" debba necessariamente far coppia con "privo di garanzie"...



Le pur presenti criticità di The Order 1886 sono diventate invalidanti per quelli che hanno guardato alla longevità limitata dell'esperienza. Per via della sua natura fieramente atipica, invece, Death Stranding non è stato compreso da tutti sin da subito, anche per via di una stagione comunicativa pre lancio non priva di scelte questionabili. Il discorso chiaramente è lungo e complesso ma in buona sostanza vale un po' quanto segue: le nuove IP presentano i rischi di insuccesso più elevati ma sono certamente in grado di incuriosire l'utenza, come è stato ben dimostrato dagli annunci in casa Microsoft di OD, Indiana Jones o Clockwork Revolution.

Per lo stesso motivo, sono tanti i giocatori PlayStation a voler vedere il prossimo titolo di Santa Monica Studio diretto da Cory Barlog, quello di Sony Bend o la rumoreggiata IP fantasy targata Naughty Dog. A questo punto, passiamo la parola a voi: quali giochi sognate da parte delle grandi software house? Vorreste che dopo GTA VI Rockstar si dedicasse a Red Dead Redemption 3 o a qualcosa di completamente diverso? E che dire invece di The Last of Us Parte 3? Lo vorreste prima della fantomatica nuova IP? Insomma, raccontateci nei commenti che cosa vorreste vedere dai vostri sviluppatori preferiti in futuro!