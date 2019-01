Resident Evil 2: Leon Kennedy nella copertina di Andrea Guardino

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

La nostra cover del mese, senza molte sorprese, è dedicata a Resident Evil 2: sin dalle prime prove, il remake di Capcom ha saputo distinguersi per la sua capacità di attualizzare con grandissima competenza un classico di vent'anni fa, mantenendo al contempo inalterato il livello qualitativo dell'opera originale, e preservando il carico di tensione che l'avventura di Leon e Claire si porta in dote. E, a dirla tutta, non sorprende neppure la straordinaria bellezza della copertina disegnata dal sempre impeccabile Andrea Guardino, la cui brillante matita è ormai una presenza imprescindibile sulle nostre pagine. Suoi, ad esempio, sono i ritratti di Arthur Morgan e di Sea of Thieves, senza contare la stupefacente colorazione del disegno di Marvel's Spider-Man ad opera di Goran Parlov.

Leon Kennedy secondo Andrea Guardino

La cover realizzata da Andrea Guardino è dotata d'indiscutibile forza espressiva, merito anche di una colorazione e di un tratto estetico che ricordano in modo nostalgico le copertine delle riviste cartacee. Elegante e terrificante.