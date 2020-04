Resident Evil 3: la trama del remake a confronto con l'originale

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Come potete leggere nella nostra recensione di Resident Evil 3, il remale di Capcom e M2 è una sostanziale reinterpretazione dell'originale, nel senso che - pur essendo chiaramente ispirato al titolo diretto da Kazuhiro Aoyama - costituisce un'esperienza a se stante, a partire dall'intreccio narrativo. Dopo esserci soffermati sulla minaccia di Nemesis e aver messo in luce gli aspetti che lo separano dal mostro classico (vi suggeriamo di recuperare il nostro speciale sulle forme di Nemesis), abbiamo pensato di confrontare la trama del Resident Evil 3 moderno con quella del suo storico omonimo, dal momento che sono molti i punti di contatto che le accomunano e altrettante le differenze che le separano. Del resto gli sviluppatori volevano raccontare una storia più credibile e fornire ai personaggi motivazioni valide per spingerli ad agire in un determinato modo. Analizzare l'operato del team sul fronte narrativo era d'obbligo ma, se non volete imbattervi in importanti spoiler sulla trama, vi consigliamo di fermarvi adesso.

Un prologo rivoluzionato

Il prologo di Resident Evil 3 è più intenso ed efficace di quello classico, e ciò è ben evidente sin dai primi istanti. L'inedita sezione nell'appartamento di Jill, in cui è possibile scoprire dettagli preziosi sulle sue indagini e sul dramma che sta vivendo, contribuisce a rendere la protagonista più "umana" e fragile di come ce la ricordavamo, complice il tremendo impatto psicologico degli orrori che ha vissuto a villa Spencer.

All'improvviso Valentine viene contattata da Brad che - in apprensione per le sorti dell'amica - le consiglia di lasciare immediatamente l'appartamento. Senza avere neanche il tempo di riflettere, la donna viene assalita da un mostro immenso, che continua a inseguirla mettendo a ferro e fuoco l'intera palazzina. Quando Jill e la creatura vengono separati da un cumulo di macerie, avviene infine una breve riconnessione con il titolo originale, che iniziava proprio con l'eroina che lasciava il palazzo in fiamme.



Detto questo, mentre nel '99 la donna si imbatteva in Dario Rosso all'interno del magazzino, il titolo di Capcom e M2 indugia maggiormente sul disastro di Raccoon City, mostrandoci i sopravvissuti che corrono impauriti e l'avanzata degli zombie.

Jill e Brad - che intanto ha raggiunto la collega - tentano di chiudersi in un bar per sopravvivere all'assalto dei non morti e riflettono su quanto la situazione sia peggiore rispetto all'incidente di Arklay.

Purtroppo però Vickers viene morso e decide di sacrificare la propria vita per permettere a Jill di fuggire. Sebbene la sua dipartita differisca e non poco dalla famosa scena della centrale di polizia, in cui Brad veniva brutalmente assassinato da Nemesis, nell'ottica della reinterpretazione narrativa assume un valore importante.



Sparita la necessità di farne una vittima del mostro, che uccidendolo mostrava ai giocatori di cosa fosse capace, gli sviluppatori hanno dato a Brad la chance di riscattarsi per aver abbandonato i suoi compagni nel primo capitolo. Ancora scossa per quanto accaduto all'amico, Jill incontra Dario Rosso nel tradizionale magazzino a soqquadro: mentre il suo spigoloso alter ego si disperava per aver perso la figlia, il moderno Dario non menziona in alcun modo questa tragedia e anzi accusa Valentine di volergli rubare il nascondiglio.



In altre parole, crediamo che Capcom avrebbe potuto riscrivere con più attenzione questo personaggio, la cui storia in origine era tra le più drammatiche del disastro di Raccoon City. Sfumata l'occasione di fuggire in elicottero, Valentine sfreccia a tutta velocità verso Nemesis e lo spinge giù da un ponte ma il mostro sembra invulnerabile. Fortunatamente Carlos Oliveira entra in scena armato di lanciarazzi e riesce a mettere fuori gioco la creatura, anche se temporaneamente.

Durante l'incontro con Jill - che non avviene per caso in un ristorante - Oliveira ha una parte attiva nella lotta con il Tyrant e non è più solo uno "spettatore" in equipaggiamento militare. Inoltre, invece di lasciare da sola la donna che ha appena salvato, il soldato la conduce direttamente alla metropolitana, intenzionato a farla riunire con gli altri superstiti. In puro stile B-movie degli anni '90, il rapporto tra l'agente e il mercenario non comincia nel migliore dei modi, con Carlos che la scambia per una donzella in difficoltà e Jill che non sopporta l'invadenza e i comportamenti da macho del sudamericano.



Ovviamente le cose cambiano nel corso dell'avventura e i due si trasformano in perfetti "compagni d'arme" mossi da un reciproco rispetto. Assieme alla scelta di rendere più sensati i comportamenti di Oliveira - ora ben conscio di trovarsi nel bel mezzo di un disastro - non possiamo che promuovere l'idea di anticipare il primo incontro con Mikhail Victor, che nel gioco originale avveniva quando Jill sbloccava le porte del municipio per arrivare alla stazione.

Pur restando diffidente nei confronti di Mikhail, di fatto alle dipendenze dell'Umbrella, Jill si accorge delle buone intenzioni del capitano, che non esita a chiederle aiuto per tentare di evacuare i pochi sopravvissuti rimasti. Gravemente ferito ma conscio di dover trarre in salvo il gruppo, il mercenario è stato caratterizzato alla perfezione, al pari di Carlos, Nicholai e Tyrell.

Dalle strade di Raccoon City al sacrificio di Mikhail

Incaricata di ridare l'energia alla sottostazione per attivare la metropolitana, Jill esplora il centro cittadino per trovare una manichetta che le permetterà di spegnere un incendio e raggiungere la centrale elettrica. Questa fase esplorativa, che tra l'altro è una delle più riuscite del gioco, è la perfetta reinterpretazione di una specifica porzione del titolo originale, in cui Valentine doveva trovare tutti i pezzi per riparare il treno.

Sorvolando su alcuni puzzle un po' improbabili e sull'assenza del Grave Digger, l'esplosione della stazione Stagla, la morte di Murphy e perfino gli scontri con Nemesis e i Drain Deimos hanno trovato posto nel remake di Capcom e M2, che riunisce al meglio i tasselli narrativi e non obbliga Jill a raccogliere una miriade di oggetti per avanzare nel gioco. Entrando nello specifico, la triste fine di Murphy - colpito dritto in testa mentre sta parlando alla protagonista - viene utilizzata per sottolineare la spietatezza di Nicholai Ginovaef, un individuo guidato dall'avidità e dall'egoismo. Questi tratti emergevano pian piano nell'originale ma stavolta la sua natura di "villain" è stata esplicitata sin da subito e con efficacia.

Dopo aver rimesso in funzione la centrale elettrica, divenuta per l'occasione il regno dei Drain Deimos, l'agente si reca alla sottostazione per restituire l'energia alla metropolitana, sopravvivendo ai continui assalti di Nemesis. In questa fase il mostro recupera l'identità di inseguitore implacabile tanto cara ai fan di Resident Evil 3, per poi abbandonarla in favore di apparizioni legate alla trama principale.



Messa in funzione la metro, Jill compie un'ulteriore prova di coraggio quando decide di allontanarsi da Carlos e dai sopravvissuti per preservarli dalla minaccia di Nemesis. Seminato il mostro nel sistema fognario, si imbatte nei pericolosi Hunter Gamma, la cui presenza nell'area è stata sapientemente giustificata con degli appositi file. D'altronde l'intera cittadina di Raccoon City è un'immensa copertura per nascondere gli atroci esperimenti dell'Umbrella, un fatto che emerge più volte nell'avventura confezionata da Capcom e M2. Senza dilungarci oltre sull'inedita lotta contro il Tyrant armato di lanciafiamme, giungiamo a un'altra piccola "occasione sprecata" connessa a uno storico personaggio della serie: Robert Kendo.



Nel remake di Resident Evil 2 abbiamo ritrovato il famoso comprimario nelle vesti di un padre distrutto, conscio di dover "mettere a dormire" la sua stessa figlioletta prima di vederla tramutarsi in zombie. Siccome l'incontro tra Jill e Robert avviene un giorno prima rispetto agli eventi del secondo capitolo, gli sviluppatori avrebbero potuto approfondire la sua triste vicenda, magari sfruttando il fatto che i due fossero molto amici.

Purtroppo però, oltre a lasciar intendere che l'uomo stia nascondendo qualcosa di strano, la scena si riduce a una breve e inconsistente apparizione di Kendo, un po' come nel caso di Dario Rosso. Di ben altra pasta invece è la famosa scena del sacrificio di Mikhail, che non solo costituisce la perfetta riedizione di quella classica ma contiene anche alcuni elementi narrativi di primaria importanza. Dopo aver teso una trappola a Nemesis nei pressi della stazione Stagla, Carlos e Jill si dirigono alla metropolitana per lasciare il centro cittadino.



In realtà, a differenza dell'opera di Aoyama, il mercenario e il suo compagno Tyrell vengono inviati da Mikhail a cercare Nathaniel Bard, un dottore che parrebbe aver sintetizzato un vaccino contro il Virus-T. Intanto Mikhail sembra aver compreso quali siano le reali intenzioni di Nicholai e comincia a fargli domande sulla disfatta del plotone dell'UBCS, caduto vittima di un manipolo di zombie in circostanze a dir poco sospette.

Ginovaef sorride nervosamente perché sa di essere stato scoperto ma la situazione volge a suo favore quando Nemesis irrompe nel treno in corsa. Mentre Nicholai tradisce i propri compagni intrappolandoli all'interno della carrozza, il capitano Victor salva la vita all'eroina facendosi esplodere assieme al mostro: complice un RE Engine allo stato dell'arte, questo momento è tanto spettacolare quanto drammatico e si è confermato tra i più riusciti della produzione in ambito registico.

Alla ricerca del dottor Bard

Ignari delle macchinazioni di Nicholai, Carlos e Tyrell seguono le tracce del dottor Bard fino alla famosa centrale di polizia ed è così che scopriamo l'identità dell'assassino di Marvin Branagh: in un momento d'esitazione il poliziotto si rifiuta di sparare a Brad Vickers, ormai trasformatosi in zombie, e finisce per farsi mordere proprio dall'ex collega. Sorvolando sulla cutscene nuova di zecca, tale sezione sostituisce l'originale nei panni di Jill, che la vedeva fare ritorno alla centrale per recuperare il suo grimaldello.

Una simile motivazione si sarebbe rivelata a dir poco dissonante con i toni del racconto ed è un bene che non abbia trovato posto nel titolo del 2020. Dopo aver fatto saltare in aria il muro dei bagni con dell'esplosivo - non è stato quindi Nemesis a distruggerlo - i mercenari raggiungono l'ufficio di Jill e scoprono che Bard si è rifugiato nell'ospedale della cittadina, ora invaso da una moltitudine di mostri.



Tornando alla protagonista principale, Valentine riprende i sensi nei pressi della torre dell'orologio e viene assalita da una nuova forma "bestiale" di Nemesis, che è andata a sostituire l'iconica mutazione con i tentacoli esposti. Oltre al dispiacere per non aver potuto combattere la forma tentacolare del mostro, non possiamo evitare di pensare a un'altra assenza illustre: l'intera area della torre dell'orologio.

Con le sue armature medievali, l'imponente scalone con cui si raggiungeva il secondo piano e le sale finemente arredate, la famosa sezione del Resident Evil 3 originale strizzava l'occhio a Villa Spencer e non solo sul fronte visivo. Tra le chiavi da raccogliere, gli enigmi a base di ingranaggi e una folta schiera di minacce - si pensi ai grossi ragni mutati - questa fase voleva omaggiare il passato della serie, aggiungendo alla ricetta l'asfissiante presenza di Nemesis. Il remake di Capcom e M2, come abbiamo già ribadito, ha voluto eliminare gli enigmi improbabili e modificare alcuni eventi cruciali, ma crediamo in ogni caso che la location si sarebbe potuta recuperare, magari tirando in ballo per un'ultima volta anche il Tyrant "bipede".



In ogni caso Jill riesce ad abbattere la bestia ma purtroppo viene infettata da un attacco a sorpresa e perde i sensi. Invece di portarla all'interno della torre dell'orologio, Carlos pensa bene di adagiarla su un letto d'ospedale per trovare il dottor Bard e il vaccino in tempi brevi. Ammassando i cadaveri dei temibili Hunter Beta, Oliveira trova il modo per raggiungere i suoi obiettivi ma riceve una brutta sorpresa: per evitare che potesse svelare al mondo i suoi crimini, l'Umbrella ha fatto assassinare Bard a sangue freddo. Consapevole di aver lavorato per degli autentici mostri, il mercenario cura l'amica e scopre che presto Raccoon City verrà rasa al suolo dal governo.

Dopo averla affidata a Tyrell, che intanto ha raggiunto l'ospedale, Carlos scende nel laboratorio sotterraneo per procurarsi altre dosi del vaccino e convincere l'esercito ad annullare l'attacco.

La parte conclusiva di Resident Evil 3 differisce pesantemente dall'opera di Aoyama e per svariati motivi. Tyrell ad esempio era poco più di una comparsa e veniva eliminato da Nicholai senza apportare alcun contributo decisivo alla narrazione.



Nel titolo di Capcom e M2 invece è un valido compagno per Jill e Carlos: è lui infatti a contattare il governo per fargli annullare il lancio del missile, ed è sempre lui a sacrificare la propria vita per salvare Jill dalle grinfie di Nemesis. Inoltre, tra le componenti del vaccino nascoste in luoghi improbabili e la lunga strada da percorrere per tornare dalla compagna, la sezione nei panni di Oliveira era poco coesa e meno interessante sul fronte narrativo, complice l'assenza della sottotrama legata a Nathaniel Bard.

Fine dei giochi

Il vaccino di Bard sortisce gli effetti sperati e Jill si reca al laboratorio sotterraneo per fornire supporto a Carlos. Ad attenderla però trova Nicholai, che la fa assalire da un manipolo di armi biologiche per rallentarla. Poco dopo si riunisce con Tyrell per tentare di fermare il governo e comincia a scoprire numerose informazioni sul progetto Nemesis: dai dettagli sulla "nascita" del mostro, fino alle preoccupazioni legate all'utilizzo dei parassiti per potenziare i Tyrant, i file situati nell'area del NEST 2 sono ricchi di dettagli e permettono di conoscere più a fondo l'implacabile antagonista.

Nel gioco del '99 invece Jill faceva luce sulle macchinazioni dell'Umbrella in un casolare abbandonato. Provata la colpevolezza di Nicholai, la donna si confrontava sia col Grave Digger, sia con Nemesis prima di raggiungere l'iconica Dead Factory e lottare nuovamente per la vita. Figlie del loro tempo, entrambe le sezioni sono caratterizzate da un ritmo più sostenuto e contengono rivelazioni importanti. Con ciò, la mancanza dell'inseguitore bipede è avvertibile nella fase finale del remake, che non riesce a instillare una tensione paragonabile a quella dell'originale.

Dopo aver visto Nemesis eliminare brutalmente Tyrell, Jill lotta con le unghie e con i denti per sintetizzare il vaccino e nel mentre si avventura per i lunghi corridoi del NEST 2. Piene di capsule contenenti Tyrant e altri tipi di BOW, queste aree inedite sono dotate di quel macabro fascino tipico dei laboratori dell'Umbrella Corporation. Ottenuta la merce di scambio per fermare l'attacco missilistico, Jill viene assalita dal mostro e fugge verso l'area di smaltimento dove lo sconfiggerà nuovamente con l'aiuto di Carlos.

Siccome ci siamo già concentrati sulle boss fight conclusive in un articolo dedicato, preferiamo soffermarci su di un altro elemento di primaria importanza. Impossibile infatti non citare il buon lavoro svolto dal team nell'espandere il ruolo di Nicholai: nell'originale, a causa della presenza di variazioni all'interno della storia, il mercenario poteva trovare la morte per mano di Nemesis o fuggire in elicottero, il che lo rendeva un antagonista di minore importanza rispetto al Tyrant. L'opera di Capcom e M2 invece rimanda il confronto finale col mercenario, che addirittura avviene dopo la totale disfatta di Nemesis.



Sebbene venga infine sconfitto da Jill e Carlos, Nicholai distrugge il vaccino per assicurarsi che la cittadina venga ridotta in cenere. Quello che potrebbe sembrare un atto d'egoismo è in realtà l'unico modo per soddisfare le richieste di un suo misterioso cliente, che gli ha ordinato di porre fine all'Umbrella. Disgustata dal comportamento del mercenario, Jill sale sull'elicottero con Oliveira e lascia il folle Ginovaef al suo destino, per poi assistere alla distruzione di Raccoon City.

Tirando le somme, il nuovo Resident Evil 3 ha reinterpretato con successo gli eventi chiave dell'originale e tratteggiato con più efficacia diversi comprimari. Sorvolando sulle scene di Dario e Kendo, crediamo che i punti più critici del remake siano legati alla quasi totale assenza della torre dell'orologio e alle mutazioni avanzate del Tyrant. La trasformazione tentacolare del mostro, ad esempio, avrebbe garantito una maggiore tensione nella fase conclusiva del gioco, in piena tradizione col resto della saga. Detto questo, non vediamo l'ora di tornare nei panni di Jill Valentine in un nuovo capitolo della serie, soprattutto visto lo splendido modo in cui è stata riportata in vita da Capcom e M2.