Resident Evil 4 Remake rinnova tutto! Gameplay, combattimenti, esplorazione

Il 24 marzo si avvicina. È il giorno in cui faremo ritorno al teatro degli orrori di Resident Evil 4, che il team capitanato da Yasuhiro Ampo e Yoshiaki Hirabayashi ha ricreato nel rispetto del materiale di partenza, apportando però una serie di interventi (significativi) per modernizzare l'esperienza. A seguito dell'intervista in esclusiva italiana ai creativi di Resident Evil 4, volevamo indugiare proprio sull'importanza delle migliorie e delle modifiche in seno a questa nuova versione del titolo cult. Parleremo insomma di atmosfere da brivido, delle abilità di Leon, ma anche di sezioni rivisitate e scontri con nemici ancor più agguerriti rispetto ai Ganados originali.

I dialoghi rivisti e il ruolo del coltello

Il capitolo 4 del rifacimento, al centro della prima porzione del nuovo gameplay, mostra cambiamenti significativi rispetto a quello del classico. Oltre a essere posizionato in una sezione differente (nell'originale Leon si trova già nei pressi del castello), ospita un dialogo alla radio tra l'agente e Ingrid Hunnigan, che può dirci molto su quanto gli sviluppatori siano intervenuti per rendere più credibili gli scambi tra i personaggi.

In primo luogo i due non utilizzano i loro nomi ma si identificano con Condor Uno (l'unità schierata) e Nido (il centro di comando), agendo in linea con quella che di fatto è una missione dei servizi segreti. La conversazione si compone di frasi secche, che vanno dritte al punto, e non include battutine, informazioni superflue e altri tratti che stonerebbero in un'esperienza moderna. Hunnigan appare subito preoccupata - Leon infatti è rimasto in silenzio radio per ben tre ore - ed è il suo tono di voce a comunicarcelo. Dopo aver ricevuto aggiornamenti sull'obiettivo della missione, la collega lo saluta in fretta, a conclusione di un dialogo in tempo reale che non interrompe in alcun modo l'azione.



Come è stato svelato ai nostri microfoni dagli addetti ai lavori, ciascuna zona di Resident Evil 4 era basata su un tema caratterizzante. Nel realizzare il remake, i ragazzi di Capcom non hanno fatto altro che costruire sulle solide basi di partenza, con un restauro audiovisivo di sicuro impatto. Mentre Kennedy si avventura nell'area boschiva può sentire le preghiere sussurrate dai Ganados, che lo accompagnano nei cunicoli sino al confronto con alcuni abitanti del luogo, ormai divenuti i burattini delle Plaga.

Sempre in accordo con questa atmosfera da brivido e a tratti quasi opprimente, i primi scontri con gli abitanti di El Pueblo mettono in luce le orride meraviglie del gore system mutuato dai precedenti remake, coi fori dei proiettili ben visibili sui corpi dei nemici. Oltre alla funzione meramente estetica, queste attenzioni ci permettono di avere le idee chiare sugli effettivi danni inflitti agli assalitori... sino a quando i parassiti al loro interno non sgusciano fuori, con le loro temibili formazioni di tentacoli e pustole. Assente nell'originale, la possibilità di intercettare i colpi delle Plaga esposte servendosi del coltello sembra molto utile, perché disorienta per un attimo l'avversario fornendo quindi una finestra per contrattaccare. Queste nuove capacità del coltello - con cui è possibile anche dare il colpo di grazia ai nemici a terra - sembrano farne uno strumento offensivo più efficace e a cui si è invogliati effettivamente a ricorrere, merito anche delle movenze completamente rinnovate del protagonista. Non più ingessate come in passato, permettono infatti di controllare al meglio l'azione e, di conseguenza, anche le abilità di Leon, a cominciare dalla parry. La stessa esistenza di questa mossa ha permesso al team di ridefinire lo scontro con Krauser, adesso non più basato su un connubio tra cutscene e QTE in favore di uno sviluppo in tempo reale.

Questo confronto tra utilizzatori di lame, all'insegna di parate, fendenti e schivate, suggerisce ancora una volta la percepibile importanza del ruolo del corpo a corpo, e il fatto che il team di Ampo-san abbia previsto un maggior numero di armi raccoglibili per i Ganados non fa che avvalorare il discorso. In questo senso insomma le differenze con l'originale Resident Evil 4 sono significative, nell'accezione positiva del termine, sebbene l'efficacia di queste scelte potremo apprezzarla soltanto col pad alla mano.

L'esplorazione in barca e il castello

Come confermatoci da Ampo-san, il nuovo Resident Evil 4 non sarà una inarrestabile marcia in avanti, al contrario del classico. Difatti offrirà un po' dell'esperienza di backtracking tipica dei primi capitoli ma senza influire negativamente sul ritmo della progressione. Sarà possibile tornare indietro in determinate aree per scovare ulteriori sentieri o completare delle missioni secondarie, con tanto di ricompense da riscuotere dal fido mercante.

Nella sezione del gameplay incentrata sull'esplorazione in barca sono visibili anche alcuni puzzle inediti - collegati a misteriosi simboli - e vari punti d'attracco, che conducono ad aree piene di Ganados. A questo proposito, mentre Leon si addentra nelle caverne con l'imbarcazione è possibile vedere l'icona degli arpioni in basso a destra. Parliamo delle armi che l'eroe di Raccoon City utilizza durante lo scontro con Del Lago e il fatto che queste continuino a risultare disponibili potrebbe indicare la presenza di ulteriori pericoli acquatici e, di conseguenza, la maggiore ampiezza dell'area.

Tra incarichi di contorno e gradite sorprese, ci auguriamo vivamente che alcuni di questi contenuti siano legati anche alla lore del mondo di gioco. Per dirne una, la figura di Ramon Salazar verrà approfondita in questa versione restaurata, e non sarà la sola, come ci è stato raccontato dagli sviluppatori. In altre parole, in linea col remake di Dead Space (qui la recensione di Dead Space), una maggior correlazione tra compiti secondari e retroscena sui personaggi sarebbe graditissima. Grazie alla sensazione di volume trasmessa dalle torri in pietra e, neanche a dirlo, al sistema di illuminazione, il castello di Salazar ci offre un lugubre spettacolo visivo e diversi elementi su cui riflettere. Le Plaga di alcuni cultisti ad esempio permettono loro di balzare verso i soffitti delle sale per attaccarvisi, per poi lanciarsi su Kennedy con furia inaudita. È insomma possibile che questi infernali esseri siano stati dotati di ulteriori talenti mortiferi, non presenti nel gioco originale, e noi non vediamo l'ora di affrontarli. Pur somigliando molto alla base di partenza, la battaglia per entrare nella dimora di Salazar ci ha dato modo di appurare l'assenza di una barra della vita per Ashley.



Se subisce troppi danni, la giovane cade a terra e deve essere aiutata a rialzarsi ma a differenza del titolo del 2005 non muore direttamente, così da non far incorrere il giocatore in un game over ingiusto. Oltre a sopravvivere alle palle di fuoco fiammeggianti, il Leon del remake può recuperare il cannone non soltanto per aprirsi una strada verso la salvezza ma anche per restituire il favore ai cultisti e alle loro catapulte.

A questo proposito, Hirabayashi-san ha detto che durante la permanenza al castello gli appassionati riconosceranno chiaramente alcune fasi, ma troveranno anche sezioni inedite e sorprese lungo il cammino. Giungiamo quindi all'incontro con Salazar, che si verifica in un filmato con evidenti differenze rispetto al classico. In primis, nel dialogare col castellano il protagonista non sfodera più la spavalderia della sua controparte dell'era GameCube e, più d'ogni altra cosa, si rivolge a un individuo che mostra chiaramente la sua natura di ex-umano.



Dagli occhi, fino all'aspetto della pelle, Ramon è stato ridisegnato con efficacia e non sembra più solo un perfido nobile. Ancor più buia e tenebrosa di come ce le ricordavamo, la sezione nelle segrete del castello mette in luce le abilità di Ashley, che sbloccherà le porte per Leon e in generale potrà aiutarlo durante l'esplorazione.

Infine, veniamo alla ciliegina sulla torta, che ben dimostra l'efficacia con cui i creativi di Capcom hanno modernizzato la ricetta ludica. Nell'affrontare l'orrido Garrador, l'abominio coi lunghi artigli privo della vista, Leon può ricorrere alle nuove meccaniche stealth. Muovendosi accovacciato e con circospezione - badando a non toccare le lunghe catene che penzolano dal soffitto - può infatti arrivare alle spalle del nemico e pugnalarlo dritto sul parassita esposto, così da infliggergli gravi danni. La capacità di queste fasi di generare tensione, in altre parole, è stata acuita, e ciò è ben evidente anche quando la creatura, ormai in allerta, si lancia sul protagonista. Proprio come può fare coi dardi, le falci e le armi dei cultisti, l'eroe di Raccoon City può parare le artigliate del Garrador con la sua fida lama, che però è stata opportunamente bilanciata e quindi può rompersi se utilizzata frequentemente.