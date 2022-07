Da Resident Evil 4 a The Last of Us Parte 1: i migliori remake in arrivo

Per alcuni anni diverse realtà della game industry hanno realizzato delle versioni rimasterizzate di noti videogiochi del passato, così da riproporli al pubblico con risoluzione maggiore, frame rate più elevato e talvolta una serie di accorgimenti aggiuntivi o migliorie alla cosiddetta "quality of life". Pian piano però i più grandi attori dell'industria si sono dati a delle tipologie di restauro più efficaci e a volte davvero molto ambiziose.



Nel caso del remake di Demon's Souls, per esempio, Buepoint Games ha ricostruito da zero il comparto grafico del gioco con le proprie soluzioni "next gen" pur restando più fedele alla componente ludica originale - come da noi esposto nella recensione di Demon's Souls - mentre col Resident Evil 2 del 2019 Capcom si è spinta ancora oltre: ha infatti modernizzato l'esperienza in ogni suo comparto, regalandoci un viaggio dell'incubo forte di sequenze filmate tutte nuove e meccaniche di gameplay al passo coi tempi (per approfondire, qui la recensione di Resident Evil 2). Ebbene, sono diversi i rifacimenti d'alto profilo attualmente in sviluppo e in uscita nel prossimo futuro, ecco perché abbiamo pensato di soffermarci sui più attesi e chiacchierati, dal ritorno di Dead Space a quello dell'iconico The Last of Us.



Dead Space

Uscito nell'ormai non troppo vicino 2008, il Dead Space di Visceral Games è una pietra miliare del survival horror a tema spaziale, nonché il capostipite di una serie amata dai patiti del genere. Per questo motivo, in milioni hanno reagito con gioia e viva sorpresa all'annuncio del remake targato Motive Studio, che attualmente sta lavorando per modernizzarlo sia sul fronte ludico che audiovisivo. Forte del feedback di una schiera di fan di lunga data, il progetto è costruito sulle basi narrative classiche e vuole mantenere gli elementi fondanti del racconto sostanzialmente inalterati. Il team vuole però arricchire la lore e l'universo di Dead Space non solo tramite l'inserimento di file e messaggi audio ma anche attraverso personaggi come Hammond e Kendra.



Motive ha utilizzato gli asset classici per ricreare la Ishimura, che ha impreziosito con shader e materiali degni di PS5 e Xbox Series X. Dall'illuminazione di nuova generazione garantita dal Frostbite Engine, fino a un comparto sonoro che vuole far gelare il sangue nelle vene dei giocatori, Isaac Clarke esplorerà ambienti realistici e, come da tradizione, pieni zeppi di Necromorfi. Le versioni restaurate degli abomini saranno anatomicamente accurate, tra pelle, tessuto muscolare, organi interni e ossa. A seconda dell'arma utilizzata sarà quindi possibile bucarne i corpi da parte a parte, scarnificarle fino alle ossa e soltanto dopo privarle degli arti.



Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

Diretto dal geniale creativo che qualche anno più tardi avrebbe dato vita ad Assassin's Creed - Patrice Desilets - Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ha scritto una pagina luminosa di storia videoludica e ha posto le basi per la nascita di un filone tutto nuovo dedicato alle avventure del principe. Per questo motivo, quando sono emerse le prime voci su di un possibile remake i patiti della serie non hanno potuto nascondere un sincero entusiasmo per il suo arrivo, entusiasmo che purtroppo a seguito del reveal all'Ubisoft Forward ha lasciato spazio a timori e delusione. I filmati ufficiali del remake infatti hanno sì mostrato la volontà degli sviluppatori di mantenere inalterata la bellezza della direzione artistica ma anche messo in luce la qualità altalenante di modelli poligonali, texture e alcune animazioni.



Si è quindi scatenata una vera pioggia di critiche da parte del pubblico, che ha spinto la major del gaming a rivedere i suoi piani per il debutto del remake. In sostanza, il viaggio del nobile in grado di schivare trappole, correre sui muri e controllare il fluire del tempo, ha subito un primo rinvio, a cui purtroppo sono seguite altre amare delusioni: il gioco infatti non è più uscito nel 2021 e anzi un paio di mesi fa è stato affidato alle esperte mani di Ubisoft Montreal, il collettivo che ha dato origine alla trilogia dell'era PS2. In altre parole il debutto delle Sabbie del Tempo Remake si è allontanato ulteriormente, perché gli addetti ai lavori hanno dichiarato di voler prendere il tempo necessario per riordinare le idee e lavorare a un prodotto in grado di stupire i fan.



Resident Evil 4

Nel corso di quello che è stato uno State of Play ricco di annunci e sorprese, Capcom ha annunciato l'atteso ritorno di Resident Evil 4 sulle console di nuova generazione, complice l'utilizzo di un RE Engine tirato a lucido per l'occasione. Tolte le brevi scene di gameplay mostrate e la promessa di una serie di contenuti per PSVR2 a corredo, non sappiamo poi molto sulla produzione ma siamo abbastanza sicuri di una cosa: oltre alla possibile reinterpretazione di parte degli eventi raccontati, sia per questione filmiche che narrative, ci aspettiamo degli interventi sul fronte ludico tesi a rivedere alcune sezioni dell'originale, si pensi ad esempio ai frangenti in cui bisognava tenere al sicuro Ashley, la figlia del presidente Graham, che come tutti gli appassionati sanno era mossa da un'IA tutt'altro che brillante.



Per quanto concerne la bella e letale Ada Wong, ci auguriamo che venga riproposta anche la side story Separate Ways che la vedeva protagonista, perché gettava luce sul legame tra la spia e il famigerato Albert Wesker: che sia la giusta occasione per rivedere anche lui? Certa è anche la presenza di personaggi come Luis Sera, il ricercatore coinvolto negli studi delle Plagas, e Bitores Mendez, il capovillaggio al servizio dello spietato Saddler, il villain principale dell'avventura. Complice un'incredibile illuminazione globale, che potrebbe superare le vette raggiunte dalle iterazioni cross gen della serie, il "nuovo" Resident Evil 4 sembra avere le carte in regola per stupire i fan vecchi e nuovi: attendiamo solo di vedere in azione Leon e il sistema di shooting alla base dei tesissimi scontri del gioco.



Star Wars Knights of the Old Republic Remake

Annunciato all'inizio del PlayStation Showcase di settembre 2021, Star Wars Knights of the Old Republic Remake ha fatto sognare i videogiocatori appassionati dell'universo di George Lucas e il perché è presto detto: il classico del 2003 è ad oggi considerato uno dei migliori lavori della blasonata BioWare, casa di Mass Effect e Dragon Age, nonché uno dei più grandi giochi di Star Wars di sempre. Sviluppata da LucasFilm Games e Aspyr, l'esclusiva console PS5 (che però uscirà anche su PC) è al momento avvolta nel mistero, giacché praticamente nulle sono le informazioni ufficiali divulgate a seguito del reveal.



Lo youtuber Lacry, che in passato ha anticipato alcuni dettagli sul progetto, ha dichiarato che gli sviluppatori si sono ispirati a God of War e a Nioh per costruire il combat system, che quindi potrebbe aver abbandonato l'originale sistema a turni in favore di soluzioni più improntate all'action. Se ciò fosse vero, allora questo rifacimento sarebbe davvero ambizioso, perché non legato soltanto a migliorie di tipo grafico e prestazionale. In aggiunta, un membro del consiglio di amministrazione di Embracer Group ha svelato che Saber Interactive sta supportando Aspyr nella gestazione del "nuovo" Knights of the Old Republic, che ci auguriamo possa rivelarsi all'altezza dell'opera di BioWare.



The Last of Us Parte 1

Il leak che ne ha anticipato l'apparizione al Summer Game Fest non ne ha reso meno importante l'annuncio: il prossimo 2 settembre sia i neofiti, sia i veterani, avranno la possibilità di rivivere l'originale viaggio di Ellie e Joel in forma restaurata con The Last of Us Parte 1. Il nome in questo caso è tutto un programma, perché indica la volontà di realizzare un prodotto in piena continuità col sequel (potete leggere qui la nostra anteprima di The Last of Us Parte 1).

Come confermato dal Co-presidente di Naughty Dog, le scene non sono state rigirate con gli attori ma gli addetti ai lavori sono intervenuti sui modelli dei personaggi per migliorarne sensibilmente l'espressività facciale. Oltre a un comparto grafico forte di un nuovo sistema di illuminazione e di ambienti più dettagliati, il gameplay è stato impreziosito con le principali feature di DualSense: fare fuoco con ogni singola arma attiverà specifiche vibrazioni e avvertiremo sulle mani la pioggia che cade e i passi dei protagonisti sulla neve. Per quanto concerne i grilletti adattivi invece, i vari strumenti di morte vanteranno una specifica resistenza dinamica, a vantaggio delle sensazioni provate nell'utilizzo in battaglia. Chiudono il cerchio il supporto all'Audio 3D e i caricamenti rapidi consentiti dall'SSD di PS5, per una produzione forse non irrinunciabile per coloro che hanno già vissuto l'avventura originale in forma rimasterizzata ma non per questo poco ambiziosa.