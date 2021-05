Resident Evil Village: tutta la lore del Villaggio, di Miranda e Dimitrescu

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Con le sue ambientazioni da brivido e gli abomini che le abitano, Resident Evil Village ha saputo accontentare a dovere i patiti del survival horror a tinte action (per approfondire, eccovi la nostra recensione di Resident Evil Village). Di per sé questo sarebbe già un gran successo ma in realtà l'ultima fatica di Capcom si è spinta ancora oltre, complice la presenza di una lore che non si è limitata a raccontarci i più oscuri segreti di Miranda e della sua organizzazione. Mediante una serie di espedienti narrativi piuttosto sensati, infatti, il team guidato da Morimasa Sato ha fatto sì che Village trovasse un posto nel "grande schema" della serie, ricollegandosi in modo più o meno diretto alla fondazione dell'Umbrella Corporation e agli oscuri piani di Oswell E. Spencer.



Nel nostro speciale sulla lore di Resident Evil di qualche tempo fa abbiamo posto l'accento sulle "origini del male" e sull'alba del virus Progenitor. Per questo motivo non avremmo potuto che raccontare la storia completa del villaggio e dei suoi abitanti, che abbiamo appreso grazie ai tanti documenti rinvenuti nel corso dell'avventura. Se ci tenete a riunire i pezzi del puzzle per conto vostro, sappiate che d'ora in avanti potreste incorrere in spoiler significativi sul mondo e i personaggi di Village.

Una "storia nella storia": il villaggio prima di Miranda

Ambientato nella nuova casa in Europa di Ethan e Mia, il prologo di Village regala ai fan di lunga data qualche piccola sorpresa, pensiamo al "Manuale di Armi da Fuoco per il Combattimento sul Campo" di Joseph Kendo - fratello del povero Bob scomparso a Raccoon City - o a "Storia dell'Architettura dei Castelli dell'Europa Orientale", un libro firmato da George Trevor in persona. Per chi non lo sapesse, parliamo del costruttore di Villa Spencer e del padre della povera Lisa, una bimba innocente sottoposta a decenni di atroci esperimenti dall'Umbrella Corporation. Ebbene, quando ci siamo imbattuti in questi easter egg non avremmo mai creduto che alla fine del gioco avremmo avuto abbastanza materiale per raccontare una "storia nella storia", che tra l'altro ha inizio molti secoli prima dell'arrivo di Ethan al villaggio degli orrori.

Proprio come le rovine in Africa in cui Spencer e compagni hanno trovato il fiore chiamato "Scala Verso il Sole" - quello da cui avrebbero ottenuto il Virus Progenitor - il setting dell'ottavo capitolo è un luogo millenario e indicato dal folklore medievale come il cuore di una civiltà antichissima, potente e sconosciuta. Nulla sappiamo dei signori di questo regno tra le montagne ma nel corso dell'avventura è possibile ammirare i segni del loro passaggio. Le statue dei "Quattro Re" ad esempio dovrebbero essere state erette proprio da questo popolo misterioso, al pari del ponte "a piattaforme" attivabile con il Calice dei Giganti.



Arriviamo quindi alla fondazione del villaggio, voluta - secondo il folklore - da Nichola, Berengario, Guglielmo e il "duca" Cesare (che si tratti proprio dell'affabile mercante?). Tra figure appartenenti alla mitologia norrena e i tanti simboli presenti nel villaggio e dintorni, sono chiare le radici pagane della comunità locale che, al netto degli sforzi dei cristiani, potrebbe aver mantenuto la propria indipendenza religiosa nei secoli. Forse è proprio grazie a questa caratteristica che Madre Miranda è riuscita a far breccia nei cuori e nelle menti del popolo coi dettami della propria setta. Ad ogni modo, col tempo attorno al villaggio sono sorte altre costruzioni, si pensi alla fortezza o all'imponente castello eretto nel quindicesimo secolo, che molti secoli dopo è stato donato ad Alcina Dimitrescu e alle sue figlie.

Le origini di Miranda, l'incontro con Spencer e gli antefatti di Village

Madre Miranda è la versione "deviata" di Ethan Winters, un fantasma del passato intenzionato a fare di tutto per riavere indietro sua figlia. La storia della donna comincia alla fine del diciannovesimo secolo, in una regione dell'Europa Orientale, dove conduce un'esistenza tranquilla prima di diventare madre della piccola Eva nel 1909. Dieci anni più tardi però assiste impotente alla dipartita della sua piccola, strappata alla vita dall'influenza spagnola, e in preda al dolore comincia a vagare per la regione fino alle cascate della montagna nei pressi del villaggio, dove trova l'ingresso di una buia caverna.

Miranda vi entra per lasciarsi morire e riabbracciare sua figlia ma giunta nelle sue profondità si imbatte in un antico super-organismo fungino che chiama Megamicete. Viene quindi infettata dalla Mold (muffa) e tutto cambia: oltre ad acquisire l'immortalità, entra in contatto con le coscienze di coloro che nei secoli sono stati infettati dal Megamicete e le sue capacità intellettive crescono smisuratamente. Intenzionata a riportare in vita la piccola Eva con l'aiuto del super organismo, Miranda vuole trasformare il pacifico villaggio in un laboratorio a cielo aperto, un obiettivo questo che raggiunge senza difficoltà.



Dietro a una maschera di finta benevolenza, si trasforma in una figura religiosa del villaggio e rende il Megamicete il simbolo più importante della dottrina. Nei panni della vecchia folle - perché Miranda può assumere le fattezze di chiunque - si

assicura che il popolo abbia una fede salda, così da procedere senza intoppi coi suoi esperimenti. Come mostrano le immagini visibili nei titoli di coda, infatti, alle benedizioni elargite comincia ad affiancare delle strane iniezioni, a cui il popolo si sottopone senza paura. Sulle prime le persone guariscono miracolosamente da ogni male ma passato qualche tempo cominciano a mutare in delle bestie fameliche e prive di ragione: i Lycan. Questo perché Miranda stava iniettando loro i "Cadou" (doni) - degli organismi parassitari realizzati con la Mold - nella speranza di trovare l'involucro perfetto per riportare in vita la sua Eva. L'arma biologica (perché questo è Miranda) è scontenta dei risultati ottenuti ma la fiamma delle sue speranze deviate si riaccende quando alla sua porta bussano alcuni individui "dotati": Alcina Dimitrescu, Donna Beneviento, Salvatore Moreau e Karl Heisenberg. Con gradi di affinità differenti, tutti e quattro si legano al parassita senza impazzire e acquisiscono abilità abominevoli e prodigiose al tempo stesso.



Per quanto contenta delle sue scoperte, Miranda realizza che nessuno di loro potrebbe farle riabbracciare Eva ma al contempo decide di farne i suoi più fidati sottoposti. Li nomina quindi "signori del villaggio" e spinge la popolazione a venerarli come figure sacre oltre a lei. Siccome tra poco parleremo nel dettaglio del temibile quartetto, vogliamo spostarci su un altro momento cruciale della vita di Miranda: l'incontro col giovane Oswell E. Spencer nei primi anni '50. Intrapreso un viaggio solitario nell'Europa Orientale, lo scienziato si trova faccia a faccia con la morte ma viene salvato proprio dalla "madre" del villaggio, che - dopo aver riconosciuto la sua grande intelligenza - decide di diventare la sua maestra.

Oswell è meravigliato dagli esperimenti visionari di Miranda ma presto capisce che i loro scopi differiscono nettamente. D'altra parte, mentre lei stava compiendo atrocità inenarrabili per riportare in vita Eva, lui voleva approfondire la ricerca nel campo dei virus per dar vita a una razza di superumani. Da qui la separazione amichevole tra i due e il viaggio di Spencer in Africa, conclusosi con la scoperta del Virus Progenitor e la fondazione di Umbrella Corporation assieme a James Marcus ed Edward Ashford. A nostro parere, questo incontro ha permesso agli sviluppatori di far emergere il lato più umano del perfido scienziato, che nella sua lettera di addio a Miranda fa trasparire la sua ammirazione più sincera per la donna e il suo grande rammarico per non essere riuscito a salutarla di persona. Tra l'altro, il fatto che si sia ispirato all'antico simbolo del villaggio per realizzare il logo dell'Umbrella è la prova che, in cuor suo, Spencer non abbia mai smesso di considerarsi il suo pupillo.



Tornando a noi, dopo molti anni Madre Miranda entra in contatto con l'organizzazione criminale The Connections, che si offre di aiutarla a raggiungere il suo obiettivo. La donna quindi permette agli scienziati del gruppo di fare esperimenti con la muffa e il DNA di Eva, esperimenti che portano alla nascita della prima arma biologica della "serie E". Miranda partecipa in prima persona alla creazione di Eveline ma ben presto si rende conto che nemmeno la potente BOW può fare da involucro per sua figlia. Le carte in tavola si ribaltano quando The Connections le fa sapere di Rosemary Winters, la figlioletta dei coniugi scampati agli eventi del settimo capitolo e alla furia di Eveline. Intenzionata ad appropriarsi della bimba, Miranda mette in atto le sue perfide macchinazioni, nella speranza di realizzare il suo macabro sogno.

I quattro "signori del villaggio" e la loro maledizione

Formato da individui profondamente devoti alla loro madre ma anche da personaggi ben più disillusi (come Heisenberg), il quartetto dei signori del villaggio meritava uno spazio tutto suo, a partire da Alcina Dimitrescu e le sue "figlie". Ma andiamo con

ordine. La Dimitrescu nasce da una famiglia nobile (probabilmente caduta in disgrazia) nei primi anni del ‘900 e sviluppa una misteriosa malattia del sangue che la obbliga a berne a cadenza regolare. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si reca nel villaggio a incontrare Miranda, una figura sacra di cui ha sentito parlare molto, ed è proprio da lei che riceve in dono il castello e il Cadou. Assimilato il parassita, la donna diventa semplicemente gigantesca, smette di invecchiare e sviluppa delle capacità di rigenerazione estranee alle leggi della natura. Inoltre, impara a sfoderare giganteschi artigli dalle mani e perfino a trasformarsi in una bestia alata a suo piacimento. Considerandosi la figlia prediletta di Miranda, Alcina guarda dall'alto in basso gli altri tre capitani e, fra tutti, colui che disprezza di più è certamente Karl Heisenberg.



Prima della fine degli anni '50, la contessa fa assimilare il Cadou a tre giovani donne, che nel corso di una settimana vengono "consumate" dagli insetti rilasciati dall'organismo fungino. Gli esseri simili a mosche ne assorbono il DNA e pian piano si fondono fino a ricreare le fattezze fisiche delle ragazze. È così che nascono Bela, Cassandra e Daniela, che Alcina comincia a considerare come delle figlie. Le giovani assetate di sangue obbediscono alla loro madre senza discutere e assieme a lei si macchiano delle più tremende nefandezze. Non esitano ad esempio a imprigionare e a bere il sangue delle governanti disattente, che spesso muoiono in modo lento e atroce tra le mura del castello.

Gli uomini e gli avventori invece vengono torturati e mutilati dal folle trio, per poi diventare dei perfetti "spaventapasseri" da vigneto. Per arricchirsi infatti la Dimitrescu produce dell'ottimo vino rosso, al pari di alcune "varianti" da brivido realizzate con l'aggiunta del sangue di giovani donne. Private di tutto il loro sangue e infettate dalla muffa, queste ultime sono condannate a un'eterna non-vita nelle segrete del castello, dove attendono con pazienza dei malcapitati da dilaniare.



Passiamo a Donna Beneviento, l'erede di una casata famosa per la produzione di bambole e protagonista della sezione più spaventosa di Resident Evil: Village. In tenera età la nobile si procura una vistosa cicatrice sulla fronte e si isola dal resto del mondo, finché non riceve in dono dal padre una bambola di nome Angie, che diventa la sua migliore amica. La già precaria stabilità psicologica della giovane si incrina ulteriormente quando i suoi genitori muoiono ma viene irrimediabilmente compromessa a seguito dell'incontro con Miranda. Il Cadou donatole dalla B.O.W. in compenso la rende capace di controllare le sue bambole e di secernere un feromone per servirsi delle piante infettate dalla muffa. Coloro che inalano i pollini di queste piante cadono preda delle allucinazioni della Beneviento, come succede al povero inserviente della famiglia. Non è chiaro a tal proposito, se la donna abbia effettuato degli esperimenti con un orrido mostro somigliante a un feto o se questo sia solo un'allucinazione pensata per condurre gli avventori alla pazzia.

Non molto c'è da dire su Salvatore Moreau, che non a caso è forse il villain meno brillante del quartetto. A causa di un processo di assimilazione difficoltoso del Cadou, Salvatore si trasforma in un mostro rivoltante, con le branchie di un pesce e le pustole di una classica arma biologica. Privo di una qualsiasi forma di autostima, è però ossessionato dall'idea di far felice Madre Miranda, che di fatto costituisce l'unico motivo che lo spinge a lasciare la sua riserva. Pur non dimostrandosi abile nella gestione e nella manipolazione del Cadou - si pensi ai suoi tanti esperimenti falliti - non esita a ricorrere alla propria trasformazione in un mostro acquatico se serve, anche a costo della vita.



Chiudiamo il discorso con Karl Heisenberg, che è un po' il pesce fuor d'acqua del gruppo. Rapito in tenera età e sottoposto a degli esperimenti tremendi, è considerato il soggetto più promettente di tutti da Miranda ma non per questo adatto a essere l'involucro di Eva. Il caso di Heisenberg è atipico, perché è l'unico dei quattro signori a disprezzare profondamente (ma in segreto) Madre Miranda. Conscio di essere poco più di un giocattolo rotto per la sua perfida signora, impara a padroneggiare l'elettromagnetismo per manipolare gli oggetti metallici grazie al "dono" di Miranda e nei meandri più oscuri della sua fabbrica lavora a un esercito di supersoldati per vendicarsi di colei che gli ha rovinato l'esistenza.