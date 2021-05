Resident Evil Village: non solo Lycan, tutti i mostri del villaggio

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Dopo lo speciale sulla lore di Resident Evil Village, dalle origini del setting, fino agli oscuri segreti di Madre Miranda e dei suoi sottoposti, volevamo dare il giusto spazio anche ai tanti mostri che popolano il villaggio, il castello, la fabbrica e le altre ambientazioni da brivido esplorate da Ethan Winters. Dopotutto gli abomini di Village sono i primi realmente inediti dai tempi di Resident Evil 7 e peraltro si sono rivelati molto più numerosi e variegati rispetto agli esseri di muffa di casa Baker.



Nel rimandarvi alla recensione di Resident Evil Village, facciamo presente che d'ora in avanti saranno presenti spoiler sui nemici del gioco: oltre a riepilogarne abilità e caratteristiche, abbiamo arricchito la disamina con le nostre considerazioni circa l'efficacia delle bestie, soprattutto sul fronte ludico.

Le bestie del villaggio

Pur essendo i primi mostri che Ethan Winters si ritrova ad affrontare una volta giunto al villaggio, i Lycan restano tra i nemici più insidiosi del gioco. Sebbene i locali li considerino come antiche creature del passato, queste bestie dai denti aguzzi e gli occhi vitrei sono degli ex umani "rigettati" dal Cadou di Miranda... e non solo. Proprio come gli zombie possono infettare i malcapitati con un morso ben assestato - si pensi al povero Leonardo - ma per fortuna le somiglianze coi non morti finiscono qui.

Furiosi e affamati di carne umana, i Lycan sono soliti attaccare in gruppo, per assicurarsi di non lasciare scampo alle vittime, a riprova del fatto che abbiano mantenuto una qualche forma di intelligenza. Alcuni di essi sanno ancora andare a cavallo, mentre altri vanno in battaglia armati di archi e mazze acuminate. Oltre a una buona resistenza ai proiettili e agli attacchi fisici - che aumenta nel caso dei Lycan corazzati - uno dei loro tratti caratteristici è certamente l'agilità dei movimenti, che il team di Capcom ha sfruttato per acuire la tensione delle fasi action. I cacciatori notturni sanno quando è il momento giusto per attaccare e modificano repentinamente la loro traiettoria per evitare i colpi di pistola: azzeccare un headshot salvifico non è così facile con loro, perché alla bisogna scattano lateralmente o si abbassano prontamente.



In sostanza, stiamo parlando di uno dei nemici "standard" più temibili e riusciti dell'intera serie, che può permettersi di guardare a testa alta gli odiatissimi Regeneradores di Resident Evil 4. Se si pensa alla figura del lupo mannaro però, in Village esiste un nemico che gli somiglia ancora di più e non è un caso il fatto che sia stato chiamato Varcolac ("lupo mannaro" in lingua rumena). Per fortuna, queste furiose belve dal pelo lungo appaiono in numero decisamente limitato nel corso dell'avventura, anche perché in caso contrario Ethan non avrebbe avuto scampo. Nati tramite la sperimentazione del Cadou ma con l'aggiunta di sangue di lupo nella spina dorsale dei soggetti, i Varcolac sono soliti correre a quattro zampe - che in realtà sono mani e piedi umani mutati - e quando vedono una preda si lanciano su di essa per atterrarla e dilaniarne le carni.

Oltre a essere ben più coriacei dei Lycan - Winters infatti deve ricorrere alle armi pesanti per affrontarli - i Varcolac compiono balzi poderosi e attaccano con ferocia inaudita, soprattutto nel caso dell'esemplare Alfa, che si può incontrare nei pressi della casa di Luiza. Tra le poderose artigliate e gli scatti fulminei, l'uomo lupo è un buon mini-boss e va affrontato con attenzione, soprattutto quando si rifugia nel campo di grano. Il più grande punto debole dei Varcolac è certamente la loro stazza, che gli impedisce di entrare nelle abitazioni del villaggio. Sarebbe stato sensato, a tal proposito, costringere il giocatore ad affrontarli in un'area con delle casupole di solo legno effettivamente distruttibili, in modo da non far sentire mai al sicuro Ethan.



Giungiamo infine ad Urias, il potente boss a capo dei Lycan che, pur risultando inedito sul fronte estetico, è di fatto una versione più "bestiale" del Boia di Resident Evil 5. Trattasi in realtà del vecchio capo villaggio che, una volta infettato dal Cadou,

si è trasformato in qualcosa di più di una semplice belva, a partire dalle sue gigantesche dimensioni (Urias infatti si traduce con "gigante"). Questo essere barbuto e dagli occhi nero pece ha una forza sovrumana e brandisce un enorme martello con spuntoni acuminati. Non solo è capace di coprire grandi distanze coi suoi balzi ma può anche sollevare massi e colonne senza battere ciglio. Fa sorridere il fatto che questo energumeno sia un peso leggero se paragonato a suo fratello maggiore, l'Urias Strajer posto a guardia del Megamicete da Madre Miranda. La "sentinella gigante" si distingue dal normale Urias perché ha degli enormi nematodi che gli fuoriescono dalla schiena ma soprattutto perché è ancora più arrabbiata. Da citare sono anche le varianti Urias Drac armate di ascia, che si distinguono dalle principali perché risultano prive di pelo.

I demoni del castello

Governato da Alcina Dimitrescu e le sue figlie, il castello è un altro dei luoghi simbolo di Resident Evil Village e non manca di ospitare mostruosità come i Moroaica, degli esseri simili a zombie tormentati sia in vita che nella morte. La parola è composta da "Moroi" - un termine in lingua rumena che indica una creatura che si desta dalla tomba per consumare i vivi - e il suffisso "oaica", che sta a indicarne il sesso femminile. Dopotutto queste creature che vivono nell'oscurità delle segrete altro non sono che le governanti di casa Dimitrescu, che alla minima disattenzione venivano rinchiuse in cella e private, lentamente, di tutto il loro sangue.

Al termine di questo macabro processo, di loro restavano dei gusci vuoti affamati di carne umana, incappucciati, vestiti di stracci e armati di spade logore. A dire il vero, bazzicando per il villaggio è possibile imbattersi in alcuni esemplari privi di cappuccio e con ogni probabilità di sesso maschile. Sorvolando sull'andatura claudicante e un set di attacchi non lontano da quello degli zombie, i Moroaica si distinguono per l'ottimo lavoro di sonorizzazione svolto da Capcom: sentirli emettere dei rantoli nell'oscurità per poi ritrovarseli di fronte all'improvviso fa gelare il sangue nelle vene.



Nelle leggende della Romania, Samca è uno spirito maligno con dei lunghi capelli che toccano terra, la pelle rinsecchita e occhi brillanti come stelle. In Resident Evil Village invece le Samca sono il risultato degli esperimenti di Alcina Dimitrescu con la muffa e, se possibile, appaiono ancor più orride dei Moroaica. Incappucciate e vestite di stracci, hanno un naso ridotto a due narici e una lunghissima lingua che usano per attaccare le prede. Dotate di ali poco piacevoli a vedersi, raggiungono la posizione dei malcapitati con facilità ed è così che riescono a pattugliare i tetti del castello Dimitrescu. Le Samca sono molto fastidiose ma di certo non siedono tra i nemici più letali di Village, a differenza di Bela, Cassandra e Daniela, le figlie di Alcina.

Dell'origine del trio di streghe vampire vi abbiamo già parlato nell'articolo sulla lore di Resident Evil Village, quindi ora preferiamo concentrarci sulle loro abilità. A prescindere dalle differenti personalità, le streghe sono armate di falce - con cui sferrano dei micidiali colpi al povero Ethan - e possono tramutarsi in sciami d'insetti per azzerare la distanza dal bersaglio in men che non si dica. Dal peculiare design agli inseguimenti per il castello, le tre sorelle sono riuscite a bucare lo schermo, ma a onor del vero avrebbero meritato un'attenzione maggiore. Gli insetti di cui sono composte infatti mal sopportano i bruschi cali di temperatura, che quando scende sotto ai 10 gradi consente a Ethan di eliminarle con pochi colpi d'arma da fuoco. In sostanza, le tre mini boss fight si sono rivelate davvero molto simili tra loro e incapaci di lasciare il segno, il che è senza dubbio un peccato. Resta comunque apprezzabile l'idea di Capcom di trasformare le tradizionali "spose di Dracula" nelle figlie obbedienti di una contessa-Tyrant, in puro stile Resident Evil.

Le bio-macchine della fabbrica

La figura di Karl Heisenberg sembra uscita direttamente da Van Helsing, il film di Stephen Sommers del 2004 e la definiremmo come uno strano connubio tra il folle dottor Frankenstein e un inventore al servizio del Reich di Wolfenstein. Tutto ciò è

evincibile dalle abominevoli creature a cui ha dato vita che, al netto di qualche oscillazione qualitativa, calzano alla perfezione con l'ambientazione che le ospita: la labirintica fabbrica del villaggio. Cominciamo dal gradino più basso della catena alimentare, che di certo è occupato dagli Hauler. Parliamo di una variante del Moroaica maschio, inizialmente armata solo di un'ascia composta da ferraglia arrugginita. Resosi conto della totale inaffidabilità di questi esseri, Heisenberg li ha dotati di un dispositivo intra-cranico per stabilizzarne l'attività cerebrale, in modo da renderli capaci di portare a termine dei compiti di varia natura. Ben presto però ha potuto sondarne la scarsa efficacia in combattimento, quando ha visto un Lycan attaccare e divorare un Hauler in poche decine di secondi.



Gli esperimenti di Heisenberg hanno cominciato a dare frutti ben più significativi con la nascita del Soldat e delle sue numerose varianti, che si sono dimostrate delle vere e proprie macchine da guerra. Parliamo di mutanti umani che per fattezze fisiche omaggiano il celebre T-002 del primo Resident Evil, il mostruoso gigante col muscolo cardiaco esposto. Nel caso dei Soldat, però, il cuore lascia il posto a un parassita Cadou, mentre l'attività celebrale viene parzialmente regolata da un dispositivo cibernetico. I loro muscoli sono stimolati tramite elettricità, che serve anche per dare energia ai giganteschi trapani che hanno al posto delle braccia. Grazie a questi strumenti riescono a sferrare degli attacchi micidiali e a distruggere con facilità recinzioni e altri elementi dello scenario ma, come è giusto che sia, anche i Soldat presentano un punto debole: il reattore Cadou con dissipatore di calore che hanno sul petto.

Questa specifica area del corpo dei soldati bio-meccanici è estremamente vulnerabile ai colpi d'arma da fuoco, motivo per cui Heisenberg ha creato le già menzionate varianti dei Soldat. Del modello Eins, dotato di un singolo trapano e privo di protezioni, abbiamo già parlato, al pari del tipo Zwei, il cui nucleo però è posto sulla schiena. C'è poi il Soldat Jet, che è dotato sia di un ingombrante elmetto posto a protezione del capo, sia di un jet pack, grazie al quale carica furiosamente gli avversari. Giungiamo infine ai modelli di punta della produzione di Heisenberg, a cominciare dal Soldat Panzer.



Dotato di ben tre trapani per braccio e di un'armatura impenetrabile, ha ereditato il nome da una serie di potenti carri armati della Seconda Guerra Mondiale, a testimonianza della sua resistenza e della sua inaudita potenza. Le varianti di Soldat di cui abbiamo parlato fino ad ora ci sono piaciute un po' tutte, se non consideriamo l'elmetto un po' esagerato del modello Jet.



Per questo motivo, ci resta un po' d'amaro in bocca quando pensiamo allo Sturm, il più letale sottoposto di Heisenberg. Sul fronte prettamente estetico, parliamo di un energumeno privo di intelligenza a cui - letteralmente - è stato installato il motore di un aereo a elica sulla parte superiore del corpo, in modo fin troppo simile al "Propeller Head" del film Frankenstein's Army. Il mostro, che inizialmente avrebbe dovuto essere il padre biologico di Heisenberg, carica i nemici come una scheggia impazzita e distrugge tutto ciò che incontra sul proprio cammino, un po' come il Rhino di Spider-Man. Ne risulta una boss fight poco originale e priva di mordente, che non riesce a essere la ciliegina sulla torta di quella che comunque resta una delle sezioni più indovinate del gioco.