Resident Evil Village: il segreto dei Winters, Chris Redfield e il finale

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Negli ultimi giorni ci siamo soffermati con attenzione sull'ampia lore di Resident Evil Village e vi abbiamo parlato delle sue oscure creature (qui troverete il nostro speciale su tutti i mostri di Resident Evil Village). Per mettere una degna "parola fine" a questo viaggio del brivido, non avremmo potuto che esaminare la psicologia e i segreti dei personaggi principali, da Ethan a Rosemary Winters, fino ad arrivare al Chris Redfield antieroe che così tanto scalpore ha destato prima del lancio di Village. Inutile dirlo, abbiamo colto l'occasione per riflettere sul finale della serie e le prospettive future di Resident Evil, che potrebbe tanto spingersi in direzioni molto gradite ai fan, quanto imboccare sentieri del tutto nuovi. Prima di cominciare, le solite raccomandazioni: fermatevi qui se non volete incappare in pesanti spoiler sulla storia e i personaggi dell'ultimo survival horror di Capcom.

Dal prologo al sacrificio: la psicologia, l'eroismo e i segreti di Ethan (e Mia)

Sul finire degli eventi di Resident Evil 7, Ethan Winters è un uomo stravolto e irrimediabilmente segnato dai traumi vissuti. Quando l'elicottero della Blue Umbrella lo porta via dai resti della casa dei Baker, il protagonista vuole ricostruire la sua vita con una Mia pentitasi dei crimini commessi, ma sa anche che una parte di lui non lascerà mai quei corridoi logori e non smetterà mai di sentire l'odore acre del sangue. Qualche anno dopo, durante il prologo di Village, è proprio così che lo ritroviamo. Da un lato c'è il padre e marito amorevole, una persona grata a Chris e sua moglie per la vita che sta conducendo. Dall'altro invece c'è ancora il "membro adottivo" della famiglia Baker, un individuo che - al netto dell'addestramento militare ricevuto - vive con una costante sensazione di malessere forse non invalidante ma sempre percepibile. Lo capiamo dal fatto che continui a pensare intensamente all'incidente di Dulvey e a come tutti sembrino averlo dimenticato, a differenza sua. I rari ma intensi litigi con Mia sono causati dalle divergenze che hanno nell'affrontare il passato, un passato che Ethan vuole mettere da parte con consapevolezza e che la donna invece vuole seppellire sotto una densa coltre di polvere.



Più d'ogni altra cosa, Winters è terrorizzato all'idea che la figlioletta Rose conservi dentro di sé il "male di casa Baker", sotto forma di un patogeno fungino che la BSAA - la celebre organizzazione anti-bioterrorismo - vorrebbe ottenere a tutti i costi. Insomma, non potremmo certo dire che non abbia i suoi problemi ma tutto sommato staremmo ancora parlando di una persona "fortunata", perché ci sono altri che, come la famiglia Baker, una seconda possibilità non l'hanno avuta.

Tutto cambia però quando Ethan vede strapparsi nuovamente la propria serenità, assistendo all'omicidio di Mia per mano del suo benefattore e al rapimento di sua figlia Rose. Stordito e pieno di sensi di colpa, l'uomo comincia la disperata ricerca della figlia nel cuore del villaggio e fa di nuovo i conti con questa soffocante sensazione d'impotenza quando vede la giovane Elena scomparire tra le fiamme di un incendio. Vittima degli eventi ancora e ancora, Winters continua il proprio viaggio fino al castello Dimitrescu, dove sconfigge un'intera congrega di vampire nel tentativo di salvare la sua piccola.



Ogni flebile speranza sembra spegnersi per sempre quando, grazie alle misteriose rivelazioni del Duca, realizza che Rose sia stata cristallizzata per poi essere divisa in quattro parti da Madre Miranda in persona.

Sull'orlo di un abisso di disperazione, Winters sceglie invece di raccogliere le ultime forze per continuare a combattere, in nome della figlia e del suo amore di padre. Grazie al suo coraggio e alla sua risolutezza, il reduce di casa Baker si spinge sino a Miranda contro ogni pronostico, perché nemmeno il ritrovato amico Chris avrebbe scommesso sul suo successo. Purtroppo però Miranda è troppo potente e gli strappa via il cuore dal petto con una facilità inaudita ma, ancora una volta, Ethan stupisce tutti. Redfield è sconvolto quando apprende la notizia della morte dell'amico ma quando salva la vera Mia - che era stata imprigionata da Miranda - non può che ascoltare senza fiato le sue rivelazioni, le stesse che a Ethan vengono fatte da un'ombra del passato. Intrappolato in un limbo tra la vita e la morte, Winters si imbatte in Eveline, la prima arma biologica della "serie-E", ed è da lei che apprende finalmente la verità: il pestone di Jack Baker, che pochi anni prima lo aveva tramortito, lo aveva in realtà ucciso ma la muffa di casa Baker - che ormai gli era entrata in circolo - lo aveva riportato in vita al costo della sua umanità. Ethan insomma è a tutti gli effetti un morto che cammina, un essere di muffa spinto a proseguire solo per rivedere, un'ultima volta, il sorriso di Rosemary. Se c'è una cosa che sappiamo della muffa, è che fornisce incredibili capacità rigenerative ma, per quanto prodigiose, queste non sono inesauribili. Ethan si rende conto di essere alla fine della corsa e comincia a sgretolarsi mentre le sue forze sembrano abbandonarlo.

Come il padre della favola che spinto dall'amore per la figlia sconfigge la strega cattiva nel cuore della foresta, il nostro protagonista abbatte Miranda e dopo aver stretto a sé la bimba per un'ultima volta, l'affida al suo amico Chris. Con la voce spezzata dalle lacrime, Redfield prende la piccola Rose e la porta al sicuro, sull'elicottero dove l'aspetta sua madre, mentre Ethan compie l'ultimo sacrificio ed estirpa una volta per tutte la corruzione di Miranda.



Si conclude così il viaggio di uno dei protagonisti più significativi della serie, di un uomo sorprendente che nel corso di Village abbiamo imparato realmente ad apprezzare. Grazie a Ethan Winters Capcom si è potuta spingere là dove non si era mai spinta, perché ci ha raccontato una storia agrodolce, segnata dalla morte del protagonista e da cui è evincibile una morale "alla Resident Evil": anche le armi biologiche possono amare.

Chris Redfield, l'abbandono di BSAA e la zona di grigio

Il Chris Redfield di Resident Evil 5 fa quasi sorridere se lo si mette a confronto con l'uomo disilluso e dall'aria depressa che abbiamo ritrovato in Village. Coraggioso, impulsivo e premuroso, l'ex S.T.A.R.S. è stato uno dei più instancabili e fieri oppositori del bioterrorismo, sin dalla coniazione stessa del termine. Gli incidenti di Villa Spencer e Rockfort Island, sono stati gli albori di una carriera brillante, che lo ha visto combattere il più orrido male del mondo con tutte le forze. Da qui la fondazione della Bioterrorism Security Assessment Alliance - voluta fortemente da Redfield e da Jill Valentine - e l'inizio di una serie di indagini cruciali per la lotta al bioterrorismo, si pensi alla caccia ad Albert Wesker e alla fine di Uroboros nel 2009.



Caduto vittima di un'imboscata durante la guerra civile in Edonia, Chris ha assistito impotente alla morte dei propri compagni e ha cominciato a soffrire di un'amnesia post-traumatica. Ripresosi grazie agli sforzi del fido Nivans, poi caduto in combattimento, ha continuato la propria lotta nella BSAA, che a un certo punto gli ha chiesto di unire le forze con la Blue Umbrella per porre fine alla tragedia di Dulvey, Louisiana. Tratta in salvo la famiglia Winters ed eliminato il folle Lucas Baker, Redfield ha iniziato lentamente ad allontanarsi dalla BSAA, che ormai considerava un'organizzazione marcia e rovinata.

Oltre al vergognoso cover-up dell'incidente a casa Baker, non si identificava più nel suo operato e questo è evincibile da una precisa scena dell'epilogo di Village, in cui assieme alla Hound Wolf Squad - l'unità d'elite che opera sotto il suo comando - scopre che la BSAA ha schierato delle armi biologiche per combattere le mostruosità di Miranda. Insomma, non ci troviamo di fronte al villain senza scrupoli di cui ci parlavano i trailer ma una cosa è certa: il Chris del 2009 non avrebbe mai anteposto la sua "caccia" alla vita dei propri amici. Ci riferiamo all'indagine che nel prologo di Village lo spinge a fare irruzione col suo team in casa Winters e a tentare di eliminare Madre Miranda - nelle vesti di Mia - dinanzi a un incredulo Ethan.

Questa operazione da "il fine giustifica i mezzi" mette a repentaglio la vita dello stesso Winters e della piccola Rose, un rischio questo che il vecchio Chris non avrebbe mai corso. Complice la qualità della messa in scena, nella fase conclusiva dell'avventura è comunque avvertibile il peso psicologico delle scelte di Chris Redfield, che - pieno di sensi di colpa - si dispera quando informa Mia del sacrificio di Ethan.Parliamo quindi di un personaggio più umano del solito, ben conscio di quale sia il suo ruolo all'interno della lotta al bioterrorismo ma anche dei peccati commessi per portarla avanti. Dopo la sconfitta di Madre Miranda, peraltro, Chris sceglie di permanere in questa zona di grigio, perché se da un lato si prende cura di Rosemary - mantenendo quindi la promessa fatta all'amico - dall'altro le permette di coltivare i suoi talenti "sovrumani" per farne sostanzialmente un'arma per la sua guerra. A ben pensarci, le sue scelte somigliano più di quanto voglia ammettere a quelle della BSAA e, ne siamo abbastanza sicuri, non sarebbero mai andate giù a Ethan.



La realtà è che ci piacerebbe impersonare ancora una volta questo "eroe caduto" e non solo in un DLC o in una singola sezione di un titolo della serie. I presupposti per rendere questo personaggio ancora interessante ci sono tutti, soprattutto se dovesse ritrovarsi lontano dalla squadra e dal suo equipaggiamento militare (perché bisogna stare attenti al connubio Resident Evil e sparatorie a tutto spiano). Insomma, pensare a uno spin-off chiamato REdfield - con tanto di gioco di parole - ambientato negli anni successivi agli eventi di Village, ci sembra quantomeno lecito, nonché una possibilità degna di essere esplorata.

Rosemary Winters e il futuro di Resident Evil

Chiudiamo il discorso proprio con Rosemary, l'adorata figlia di Ethan e Mia Winters, perché potrebbe rivelarsi un personaggio cruciale per il futuro di Resident Evil. La toccante scena ambientata al cimitero dove è sepolto Ethan, ci ha mostrato come la giovane - che indossa proprio il suo cappotto - gli sia rimasta profondamente legata, pur non avendone memoria diretta. I suoi occhi sono pieni d'orgoglio e ammirazione quando sente gli altri parlare del padre, che non ha mai smesso di vegliare sul cammino della figlia. A quanto pare infatti, dopo aver armeggiato con la telecamera, alcuni utenti hanno scoperto che l'individuo che appare in lontananza e in direzione della macchina di Rose sarebbe nient'altri che Ethan stesso ma francamente crediamo che questa apparizione sia solo un ultimo omaggio al protagonista e al suo ruolo di padre. Ciò detto, torniamo a Rosemary, che stando alle parole di Miranda sarebbe una sorta di Eveline "perfetta". Nata da un'umana e da un essere "di muffa", Rose potrebbe controllare la sostanza bituminosa meglio di qualsiasi altra arma biologica, inclusa Madre Miranda.



Quando la giovane viene schernita dall'agente incaricato di condurla da Chris - che in modo ben poco delicato la chiama "Eveline" - lo prende per la cravatta e gli fa gelare il sangue nelle vene. "Posso mostrarti cose che nemmeno Chris sa che posso fare", dice all'uomo, che genuinamente spaventato le chiede subito scusa.

A dire il vero, Rosemary è temuta perfino dalle organizzazioni per cui lavora e ce lo dice il fatto che sia l'inconsapevole bersaglio di un cecchino pronto a far fuoco. Dopo aver ordinato al collega di abbassare l'arma, l'agente sale in macchina e per tranquillizzare Rose comincia a parlarle di Ethan. A tal proposito, la scritta finale "la storia del padre si è ora conclusa", ci indica che la ragazza sarà la protagonista di un prossimo capitolo della serie, ecco perché ci auguriamo che - per l'occasione - riceverà un "trattamento da Superman".

Consegnarla nelle mani del giocatore coi pieni poteri sarebbe chiaramente fuori da ogni logica, quindi è assai probabile che gli sviluppatori troveranno un modo per limitarne le capacità (che in ogni caso potrebbero essere sfoderate al momento più opportuno).



Ad ogni modo resta alta la curiosità di capire in che modo Capcom abbia deciso di dar seguito a quella che è una delle sue serie di punta, perché se è vero che i remake e gli spin-off multiplayer sarebbero in grado di reggere il gioco per qualche anno, prima o poi bisognerà tornare con un nuovo capitolo in grado di eguagliare e superare le vette del viaggio di Ethan Winters. A proposito, se non lo avete ancora fatto, qui troverete la nostra recensione di Resident Evil Village.