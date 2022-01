Prima di Resurrections c'era The Matrix Online: il gioco sequel del film

Nella nostra recensione di The Matrix Resurrections vi abbiamo parlato della rinascita della saga delle sorelle Wachowski, con la quarta pellicola cinematografica di una serie di culto che credevamo conclusa già da anni. Sapevate però che tra il terzo e il quarto episodio di quella che ormai dovremo abituarci a considerare una tetralogia è collocato un videogioco assolutamente canonico? Ebbene, ci riferiamo a The Matrix Online, tra le cui stringhe di codice ci imbarcheremo in un viaggio all'insegna della nostalgia videoludica.

Un gioco sequel del film

Pubblicato nel lontano 2005 su PC, The Matrix Online era un MMO sviluppato da Monolith Productions, nonché il seguito ufficiale di Matrix Revolutions. Non a caso, il primo evento del gioco vide le tre organizzazioni principali impegnate nella raccolta dei resti dell'immagine residua di Neo, al fine di ricostruire e resuscitare quantomeno il suo avatar presente in Matrix, mentre il quarto - probabilmente il più importante sul piano narrativo - vide Morpheus intensificare i suoi sforzi per convincere (o costringere) le Macchine a restituire il corpo dell'Eletto.

Il suo piano prevedeva di utilizzare delle bombe per diffondere all'interno di Matrix un virus in grado di indurre i suoi ospiti a intuire la vera natura del mondo digitale e a rifiutarlo come reale, innescando di conseguenza l'inevitabile crash dell'intero sistema. Durante il sesto giorno dell'evento, però, mentre Morpheus piazzava le sue ultime bombe venne raggiunto e aggredito da un misterioso assassino, il quale riuscì a coglierlo di sorpresa e a ucciderlo con una serie di colpi di pistola.

Pillola rossa o pillola blu?

A proposito di Morpheus, durante la creazione di un nuovo personaggio The Matrix Online metteva l'utente dinanzi alla stessa scelta cui il capitano della Nabucodonosor aveva sottoposto Neo nel primo film, ossia prendere la pillola blu o quella rossa.

Se ingoiare la prima faceva tornare il giocatore alla propria vita precedente (che all'atto pratico consisteva nell'abbandonare la partita), prendere la seconda ne liberava la mente, consentendogli di uscire dalla neuro-simulazione interattiva creata dalle Macchine e scoprire quale fosse il mondo reale. È fondamentalmente questa la ragione per cui i giocatori venivano chiamati in gergo "redpills", mentre i personaggi ignari di essere all'interno di una simulazione o coloro che avevano scelto di rimanervi erano denominati "bluepills".

Le classi e le modalità

Essendo un MMO, The Matrix Online presentava persino delle classi vere e proprie: se i Coder possedevano la capacità di creare dei simulacri da far combattere al loro posto, gli Hacker manipolavano il codice di Matrix per curare e potenziare gli alleati, danneggiare i nemici o addirittura declassarne le abilità relative al combattimento.

Infine gli Operative erano i comuni soldati già visti nei tre film della saga e tra le loro fila era possibile trovare esperti di arti marziali o spie abili nei combattimenti furtivi e nel lancio di coltelli. Per quanto riguarda invece il gameplay, gli scontri in tempo reale erano divisi in due categorie ben distinte. Se la modalità fuoco-libero consentiva di scatenare sparatorie su vasta scala, massimizzando l'efficacia in battaglia degli Operative, la modalità Interlock (anche nota come Combattimento Ravvicinato) prevedeva l'utilizzo a distanza ravvicinata di armi da fuoco e mosse di arti marziali. In un mercato sovraffollato come quello degli MMO, The Matrix Online non prese però mai realmente quota, pertanto i server vennero chiusi a distanza di soli quattro anni dal lancio da Sony Online Entertainment, che nel frattempo aveva acquistato i diritti dei vari progetti targati Monolith Productions. Ora la parola passa come sempre a voi. Avete mai giocato a The Matrix Online? E soprattutto, vi piacerebbe potervi cimentare con un nuovo MMO ambientato nel suo sensazionale universo? Fateci conoscere le risposte attraverso lo spazio dedicato ai commenti.