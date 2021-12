Return of the Obra Dinn fa scuola: il gioco investigativo al suo meglio

Nel mondo videoludico i panni del detective sono tra i più complessi da indossare. Se per i romanzi o i film gialli il ruolo del pubblico è limitato ad essere spettatore di ciò che accade, nel videogioco, che come medium presuppone l'interazione da parte del giocatore, siamo noi a dover individuare una pista e condurre un'inchiesta attivamente. Per gli sviluppatori la sfida è sempre stata imponente: come strutturare un game design attorno all'essere un investigatore? Raccogliere indizi, elaborare le deduzioni e infine esporre la propria ipotesi sono tutte azioni per loro natura talmente tanto soggettive che prevedere ogni singola scelta dell'utente è semplicemente impossibile.



Per sintetizzare tali parametri l'industria dei detective games ha trovato la sua meccanica di default nei sistemi a risposte multiple: in titoli come The Wolf Among Us o Sherlock Holmes: Chapter One (eccovi la nostra recensione di Sherlock Holmes Chapter One) il giocatore, raccogliendo indizi e testimonianze, è portato a scegliere quale azione compiere all'interno di un limitato numero di variabili. Un sistema alquanto riduttivo, che seppur riserva un apparente libero arbitrio, limita estremamente le possibilità interpretative e di conseguenza deduttive. Altra sfida non indifferente è quella di mantenere attivo lo spirito d'osservazione del giocatore senza guidarlo in maniera troppo artificiosa, ostacolo che non sempre gli sviluppatori hanno saputo superare brillantemente. Da ricordare, tra i tentativi più riusciti - ma anche produttivamente tra i più costosi-, quello di L.A. Noire (se volete rinfrescarvi la memoria, la recensione di L.A. Noire è a portata di click) e il notevole lavoro svolto per animare i volti dei personaggi in motion capture per consentire all'utente di interpretare le espressioni facciali degli interlocutori durante gli interrogatori.

E alla fine arriva Obra Dinn

Per anni, le produzioni legate al genere sono rimaste stagnanti attorno a queste meccaniche. Eppure, un titolo sembra aver superato simili barriere apparentemente invalicabili: stiamo parlando di Return of the Obra Dinn sviluppato dallo statunitense Lucas Pope (a questo link potrete leggere la nostra recensione di Return of the Obra Dinn).

Nel gioco interpretiamo un agente assicurativo con il compito di indagare sulle sorti dei sessanta membri scomparsi dell'equipaggio dell'Obra Dinn mentre erano in viaggio sul vascello, il quale pare aver fatto autonomamente ritorno sulle rive inglesi. Nel primo quarto d'ora apprendiamo tutto ciò che serve sapere sulle meccaniche: ci vengono forniti un diario da compilare e un bizzarro orologio da taschino. Il nostro obiettivo sarà quello di ricostruire le sorti di ogni membro della ciurma e svelare ciascuna identità. Utilizzando il magico orologio nelle prossimità di un cadavere sarà infatti possibile rivivere gli ultimi istanti di vita del malcapitato: ogni volta che verremo proiettati in un flashback, a schermo udiremo eventuali rumori o dialoghi tra i personaggi e infine potremo esplorare la scena del crimine come se fosse una diapositiva 3D. Dopo averci concesso qualche secondo per individuare i vari indizi, il gioco ci porrà due domande: "Com'è morto?" e "Chi è?".



Fin da subito sarà chiaro che rispondere al primo interrogativo non sarà un compito troppo complesso. La vera sfida sarà scoprire l'identità di ogni singolo membro della ciurma. Per farlo, all'interno del diario viene fornita un'illustrazione dell'intero equipaggio e una lista con i nomi, incluso il ruolo a bordo e il paese d'origine. Ad ogni nome andrà quindi associato un volto e dopo tre connessioni corrette il titolo ci confermerà se avremo indovinato.

Gli eventi non ci vengono presentati in maniera lineare: una scena scaturita da un determinato cadavere infatti, non necessariamente si ricollega alla successiva in maniera cronologica. Anzi, spesso i flashback ci vengono presentati in modo frastagliato, a volte cambiando radicalmente contesto l'uno dall'altro. Starà quindi a noi mettere i pezzi insieme attraverso il prezioso diario che si compilerà man mano che il mistero s'infittisce.

Una tensione costante

Return of the Obra Dinn riesce sempre a tenere il giocatore sulle spine, sia attraverso la sua trama avvincente sia grazie alle varie soluzioni possibili per ogni "puzzle". Il gioco consente spesso di arrivare in più modi alla medesima soluzione, dal momento che molteplici sono gli elementi forniti: dettagli apparentemente marginali come l'accento, il vestiario o il linguaggio del corpo diventano elementi fondamentali per individuare l'identità di un personaggio. Nonostante si abbia frequentemente l'incertezza di non aver dato la risposta giusta, quando il titolo confermerà a gruppi di tre le combinazioni inserite, il senso di soddisfazione di essere giunti autonomamente alla soluzione corretta sarà inebriante.

Una nota di merito va alla direzione artistica: lo stile bicromatico sviluppato da Pope non è solo un veicolo di nostalgia, ma si dimostra valido per molteplici aspetti. A livello di game design, la presenza di soli due colori indirizza il giocatore a concentrarsi su specifici aspetti per individuare gli indizi, aiutandolo a non perdersi inutilmente durante le proprie indagini. Inoltre l'atmosfera in cui il titolo ci immerge è a dir poco affascinante: il gioco di texture che "danzano" di fronte ai nostri occhi dopo qualche minuto risulterà quasi onirico.

Muoversi a bordo dell'Obra Dinn sarà sempre inquietante, come se fossimo in grado di percepire i grotteschi orrori avvenuti nel vascello ancor prima che si palesino dinanzi ai nostri occhi. I videogiochi d'investigazione sviluppati in questi ultimi anni hanno spesso avuto la pretesa di essere realistici, cercando di ricostruire il più fedelmente possibile meccaniche realistiche all'interno di un contesto ludico che provava solo a simulare la realtà. Lucas Pope dimostra come la capacità di distribuire sapientemente le proprie risorse produttive, anche applicando dei tagli considerevoli, può risultare una soluzione vincente. L'autore ha saputo limare quegli asset produttivi prettamente superflui (come animazioni, colori o cutscene) per concentrarsi su aspetti essenziali al gameplay (come il doppiaggio o il character design), consegnando quella che a mio parere è la miglior esperienza investigativa mai realizzata in un videogioco.

L'arma vincente

Return of the Obra Dinn non potrebbe esistere in altre forme al di fuori di quella videoludica poiché nasce intorno all'interazione, si sviluppa esclusivamente sul gameplay. È questo un aspetto che non necessariamente appartiene agli altri congeneri, i quali sono spesso fin troppo guidati e cinematici. Non meraviglia che opere di questo tipo non giungano facilmente sui monitor del pubblico generalista: se ad oggi possiamo consolidare come "creativo" e "innovativo" un titolo come Return of the Obra Dinn , è proprio perché non è accessibile alle grandi masse.

La mia speranza è che questo capolavoro non sia solo un esperimento di passaggio destinato a rimanere nella libreria di qualche appassionato, ma che possa seriamente dare una lezione alle grandi produzioni e spingerle a creare con le loro imponenti risorse produttive opere meno diluite e più concentrate. Come ci insegna Lucas Pope, del resto, non sempre "bigger is better".