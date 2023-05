Riassunto PlayStation Showcase: Spider-Man, Metal Gear Solid, GaaS e indie

Sony non ha tradito le elevatissime aspettative della vigilia e ha inaugurato l'estate videoludica con un PlayStation Showcase pieno di annunci e con qualche sorpresa, un evento che ha delineato la futura line-up di videogiochi per PS5 e PlayStation VR2. Nel corso dei 60 minuti della trasmissione abbiamo assistito al reveal gameplay di Marvel's Spider-Man 2 passando per l'annuncio, piuttosto telefonato ma sempre piacevole, di Metal Gear Solid 3 Remake.

Spazio agli indie e alle terze parti!

Ad aprire le danze ci ha pensato Fairgames, il nuovo gioco di Haven, la software house di Jade Raymond entrata a far parte dei PlayStation Studios la scorsa estate. Il trailer dell'annuncio ha svelato poco o nulla della produzione, limitandosi a settare il tono dell'esperienza e a suggerire la sua vocazione multiplayer, per poi concludersi confermando l'arrivo del gioco su PlayStation 5 e PC.

Dopo il doveroso saluto di Jim Ryan, CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment, è arrivato il turno di Arrowhead, che ha presentato al mondo il suo Helldivers 2 per PS5 e PC, che nel corso del 2023 porterà la serie in territori finora inesplorati adottando una visuale in terza persona alle spalle del personaggio. Il gameplay è stato il perno centrale anche della successiva presentazione di Immortals of Aveum, "sparatutto magico" in prima persona di Ascendant Studios ed EA Originals.



Il video di gameplay, contornato da alcuni spezzoni di cutscene, ha acceso i riflettori su una produzione che appare in buona forma e che risulta essere confermata per il 20 luglio 2023. 505 Games e One More Level si sono poi unite alla festa con Ghostrunner 2 (qui la nostra anteprima di Ghostrunner 2), confermando il lancio della produzione nel 2023 e togliendo i veli alla nuova moto che il protagonista cyber-spadaccino potrà guidare per muoversi ancor più rapidamente nei livelli.



I tempi morti non hanno fatto parte del PlayStation Showcase, che ha continuato a sfornare videogiochi senza soluzione di continuità. S-Game e Cruelman Studio ha contribuito alla parata con Phantom Blade 0 per PlayStation 5, un nuovo action game in Unreal Engine 5 ambientato in una versione dark fantasy dell'antica Cina.

Completamente all'opposto, nei toni, il successivo Sword of the Sea per PS5, un'avventura evocativa che tradisce immediatamente la sua genesi, essendo stato creato dagli stessi, visionari artisti che hanno dato alla luce Abzu, The Pathless e Journey. I ragazzi di Croteam hanno invece ripescato una delle loro IP più celebrate degli ultimi anni per donarle un seguito nella forma di The Talos Principle II. L'obiettivo dichiarato di questo gioco a enigmi in prima persona è quello di ampliare i temi filosofici e gli ambienti mozzafiato del primo capitolo grazie a rompicapi e sfide sempre più intricate.



Dopo l'acclamato GRIS, gli spagnoli di Nomada Studio tornano sulle scene con Neva, un gioco d'azione e avventura che ricalca lo stile artistico del suo predecessore raccontato però la storia di una giovane donna e di un lupo, suo compagno di vita, che intraprendono un pericoloso viaggio attraverso un mondo un tempo meraviglioso, ma che ora cade lentamente a pezzi. L'attesa non sarà breve, dal momento che Neva è confermato per il 2024. Dai mari emerge Cat Quest: Pirates of the Purribean, nuovo capitolo della serie felina di The Gentlebros atteso per il 2024. Stavolta i protagonisti dono dei felini-bustieri in un mondo aperto in 2,5D esplorabile liberamente e brulicante di pi-ratti.



Il primo dei grossi partner third-party a scendere in campo è stato Square Enix, ma non con Final Fantasy 16 (quello verrà dopo) o qualche altra grande produzione, bensì con lo stravagante Foamstars, un party shooter in terza persona che vede due squadre da quattro giocatori darsi battaglia a colpi di schiuma. Oltre che su PlayStation 5, vedrà la luce anche su PS4.

A seguire è arrivato il momento di The Plucky Squire di Devolver Digital e All Possibile Futures, un'avventura fiabesca in arrivo nel 2023 che vede Pennino e i suoi amici viaggiare avanti e indietro tra il reame 2D dei loro libri e il regno tridimensionale al di fuori di essi. Voxel e distruzione sono invece le parole d'ordine di Teardown di Saber Interactive e Tuxedo Labs, un heist game in arrivo nel 2023 su PS5 in cui potrete letteralmente bucare i muri e le ambientazioni per creare delle scorciatoie e completare gli obiettivi.

Una seconda parte interessante

Il primo vero grande sussulto della serata ci è stato regalato dal filmato dell'annuncio di Metal Gear Solid Snake Eater Remake, che dopo anni di rumor e indiscrezioni si è finalmente deciso a palesarsi.

Trattasi, come facilmente immaginabile, del remake del terzo iconico capitolo della serie ideata da Hideo Kojima, purtroppo la presentazione non ci ha regalano né stralci di gameplay, né una finestra di lancio. In compenso si è conclusa con l'annuncio di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, una raccolta comprendente le versioni originali di Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater opportunamente convertiti per le piattaforme di gioco moderne.



Dovremo invece attendere il 2024 per Towers of Aghasba, un tentativo da parte di Dreamlit di rivoluzionare il genere dei builder games open world mettendo a disposizione un'isola fantasy sulla quale dare liberamente forma ai propri insediamenti ed ecosistemi.

Spazio poi ad un nuovo trailer di Final Fantasy 16: il nuovo capitolo della trentennale saga di Square Enix si è già mostrato in lungo e in largo nelle settimane scorse, ma non poteva certamente saltare il PlayStation Showcase, dal momento che l'uscita in esclusiva su PS5 è ormai dietro l'angolo: tra epiche battaglie, scorci meravigliosi e anticipazioni sulla storia, il filmato ricorda all'utenza di Sony che l'uscita è fissata per il 22 giugno 2023.



Tra i punti più alti della serata ci sentiamo di annoverare anche la presentazione di Alan Wake 2: la nuova produzione di Remedy si è mostrata in tutto il suo splendore, segnando il ritorno delle atmosfere cupe e malate che hanno decretato il successo del primo capitolo, confermando la presenza di un secondo personaggio giocabile e svelando la data d'uscita, che corrisponde al 17 ottobre 2023.

Nemmeno il tempo di riprendersi dal ritorno dello scrittore maledetto, che è arrivato il turno di un'altra conferma, quella della data di uscita di Assassin's Creed Mirage: il nuovo gioco della longeva saga degli assassini arriverà anch'esso in autunno, per la precisione il 12 ottobre 2023, sia su PlayStation 5 che su PS4. Per l'occasione, si è anche mostrato in un esteso trailer di gameplay che ha mostrato Basim correre, sgusciare di soppiatto e combattere nelle assolate e polverose strade della splendente Baghdad del nono secolo.



Dopo queste grosse produzioni è arrivato il turno di Revenant Hill, nuova colorata avventura di The Glory Society, team già autore di Night in the Woods. Ambientato nel 1919, narra delle peripezie di Twigs, un gatto costretto a traslocare dopo che un incendio ha distrutto il suo fienile.



In breve tempo si stabilisce in un tronco vicino ad un cimitero abbandonato, ma quando il gufo della collina comincia a chiedergli l'affitto, deve adoperarsi per sbarcare il lunario. Il PlayStation Showcase ha ospitato anche il grande ritorno di Granblue Fantasy Relink, action GDR di CyGames che si è mostrato in un entusiasmante video di gameplay promettendo inoltre di arrivare sul mercato nell'inverno 2023 in versione cross-gen.



Street Fighter 6 ha partecipato alla festa offrendo un focus sulla storia e i suoi personaggi, mettendo per un po' da parte le mazzate già ampiamente protagoniste delle passate presentazioni e confermando l'uscita per il 2 giugno. Spazio poi ad Hadoque e il suo Ultros, un metroidvania sci-fi psichedelico ambientato sul Sarcophagus, un gigantesco utero cosmico che fluttua nello spazio e contiene un antico essere demoniaco noto come Ultros. Brulicante di vita, questo vasto ambiente alieno sfoggia uno stile grafico eccentrico e una colonna sonora mistica che potranno essere apprezzati nel 2024.



Molto prima di allora, nell'estate di quest'anno, sbarcherà finalmente su PlayStation 4 e PS5 Tower of Fantasy, RPG open world cyberpunk disponibile su PC dallo scorso ottobre. Ambientato centinaia di anni nel futuro sul pianeta Aida, ha già catturata una vasto numero di giocatori per il suo stile anime post-apocalittico.

Un gradito annuncio che ha fatto da anticamera ad uno dei momenti più attesi dagli appassionati di giochi di ruolo, ossia la presentazione del gameplay di Dragon's Dogma 2 di Capcom. La produzione appare senz'altro in gran forma, purtroppo il filmato è terminato senza svelare informazioni in merito alla data d'uscita.



Dopo tutte queste sorprese, è finalmente arrivato il turno del segmento dedicato a PlayStation VR2, inaugurato con l'annuncio di Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, in uscita a fine 2023, e proseguito con il reveal di Resident Evil 4 Remake: VR Mode, una modalità in realtà virtuale che per il momento risulta essere priva di una data d'uscita.

Vertigo Game ha annunciato lo zombie game Arizona Sunshine II, confermandolo per il 2023, mentre Smilegate si è gettata nella mischia con lo sparatutto tattico in prima persona Crossfire: Sierra Squad. Diverso l'approccio al genere di nDreams, che propone uno sparatutto con poteri sovrannaturali Synapse, in uscita il 4 luglio. Spazio poi al ben noto Beat Saber, ora giocabile su PlayStation VR2.

Il gran Finale

Archiviata la Realtà Virtuale, Bungie ha presentato al mondo il primo trailer Marathon, un shooter in sci-fi PvP in sviluppo per PlayStation 5 e PC con pieno supporto a cross-play e cross-save.



La stessa Bungie ha poi offerto un assaggio di The Final Shape, la l'espansione finale dell'attuale ciclo narrativo di Destiny 2, che a quanto pare vedrà il ritorno di Cayde-6. Le sorprese sono proseguite con Concord, un nuovo FPS PvP multiplayer sviluppato da Firewalk Studios e in arrivo su PS5 e PC nel 2024.

Il momento più atteso della serata è prevedibilmente arrivato alla fine, con lo spettacolare reveal del gameplay di Marvel's Spider-Man 2. Sony e Insomniac Games non si sono risparmiate, mostrando una lunga fase di gioco, tuttavia si sono affrancate senza svelare una data d'uscita precisa e dando appuntamento ai videogiocatori, ancora una volta, ad un generico autunno 2023.