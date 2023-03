Vi ricordate Dragon Ball Z The Legend per PS1? Il potere dei Super Saiyan

Tra la dimensione ruolistica offerta da Dragon Ball Z: Kakarot (qui la recensione di Dragon Ball Z: Kakarot) e quella più tecnica e votata alla competizione di FighterZ, i videogiocatori patiti degli scontri di Goku e compagni hanno avuto pane per i loro denti negli ultimi anni. Eppure, a essere del tutto onesti, Bandai Namco non è più riuscita ad accontentare i rumorosi fan dell'era PS2 di Dragon Ball, i testimoni di un periodo luminoso per le battaglie basate sui guerrieri di Toriyama.



Nel nostro speciale su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, abbiamo già dato voce a questi appassionati - lo siamo anche noi! - e perciò, in questo nuovo appuntamento con le vecchie glorie del gaming, volevamo dar spazio a un Dragon Ball per PS1 che potremmo definire un antesignano dei Tenkaichi. Con i suoi scontri in 3D, che prevedevano l'avvicendarsi di vari combattenti, e la sua attenzione alle mosse finali, Dragon Ball Z The Legend era una piccola perla, che meritava di essere ricordata.

Le versioni del gioco e la fedeltà al materiale originale

Dragon Ball Z: The Legend ha fatto il suo debutto nel lontano '96 e cioè prima di Ultimate Battle 22 e di Final Bout, quest'ultimo dedicato alla saga GT (con tanto di Goku Super Saiyan 4 e Baby Vegeta Oozaru). Eppure era quello che al tempo - più di tutti gli altri - riusciva a trasmettere le sensazioni di una battaglia di Dragon Ball, tra movenze rapide, combinazioni di attacchi lunghe e vicine all'anime e, neanche a dirlo, mosse finali devastanti. Mentre la versione PlayStation del gioco non ha lasciato i confini del Giappone, l'incarnazione per Sega Saturn è arrivata anche in Europa e si distingueva dall'altra per diversi dettagli sul fronte visivo e in merito alle finisher.

Complici gli sfondi più particolareggiati e la presenza di un maggior numero di elementi decorativi negli scenari, come alberi, arbusti e formazioni rocciose, restituiva un'acuita sensazione di tridimensionalità alle battaglie ed è per questo che viene considerata la migliore delle due. Forte di decine di personaggi giocabili, con varie trasformazioni annesse, The Legend offriva sia gli scontri uno contro uno, che combattimenti più intensi, con squadre composte da tre guerrieri.



Fiore all'occhiello della produzione era certamente la modalità storia, corredata da sequenze introduttive per ciascuna delle saghe principali. In sostanza, ai giocatori era permesso di vivere tutti i momenti più iconici di Dragon Ball Z, dall'arrivo di Vegeta e Nappa sulla Terra, passando per la lotta tra Goku Super Saiyan e Freezer su Namek in rovina, fino al tempo degli androidi e al risveglio di Majin Bu.

Prima di determinate battaglie, gli sprite 2D dei personaggi replicavano in modo convincente alcune scene indimenticabili, tra la danza della squadra Ginyu, la nascita dei piccoli Cell a opera del perfido genitore e, neanche a dirlo, la fusione Potara che ha dato forma a Vegeth.

La struttura del combat system e le mosse finali

Questo stesso livello di cura era stato riposto nella creazione del combat system, che funzionava in modo atipico rispetto ad altri fighting game. I protagonisti degli scontri infatti potevano colpirsi a volontà, sfoderare scariche energetiche, teletrasportarsi in aria per eseguire attacchi a sorpresa, ma tutto ciò non andava a ridurre direttamente la barra della salute degli avversari. Le offensive tra contendenti infatti mutavano gli equilibri di un unico indicatore situato nella parte centrale bassa della scena, il cosiddetto Power Balance.

Quando questa barra si riempiva di blu o di rosso, a seconda del guerriero vittorioso, permetteva a quest'ultimo di eseguire uno dei suoi colpi più potenti, che finalmente andavano a ridurre gli HP del suo sfidante. Gustarsi le finisher dei combattenti non aveva prezzo, vista la dovizia di particolari con cui ciascuna di esse era stata confezionata. Per il Final Flash, Vegeta assumeva la sua posa iconica e ci metteva del tempo per concentrare l'energia necessaria all'esecuzione del colpo.



Quando il lampo di luce gialla veniva lanciato e raggiungeva il nemico, produceva un'esplosione enorme, che serviva proprio per indicare quanto questo attacco fosse devastante. Gotenks Super Saiyan 3 richiamava all'ordine i suoi scalmanati fantasmini esplosivi prima di dire loro di dirigersi all'attacco e così via. Già che siamo in tema, parliamo anche di quando Goku raggiungeva la trasformazione più avanzata. In primis, lo sprite 2D del Saiyan presentava quella che ad oggi resta una delle capigliature più credibili del Super Saiyan 3 mai apparse in un videogioco.

In aggiunta, a riprova del buon lavoro svolto dagli addetti ai lavori, il personaggio riusciva a trasmettere ai giocatori quanto fosse effettivamente potente, sia con le pose che assumeva, sia coi suoi colpi micidiali. Accompagnato da una musica che ben sottolineava l'epicità del momento, il Goku più temibile di Dragon Ball Z scagliava una Kamehameha memorabile, di dimensioni gigantesche.



Se c'è insomma una caratteristica che gli sviluppatori odierni potrebbero recuperare da un titolo simile, soprattutto per le iterazioni che usciranno soltanto sulle console dell'attuale generazione, è proprio la voglia di restituire una "vera esperienza Dragon Ball" ai giocatori, con un combat system fornito di tutti quei particolari capaci di trasmettere agli appassionati l'idea di star controllando guerrieri potentissimi.

D'altra parte, è proprio grazie a questo tipo di attenzioni che prodotti come Dragon Ball Z Budokai 3, giusto per fare un esempio, sono rimasti così impressi nelle menti dei fan.