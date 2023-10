Vi ricordate Kuon per PS2? Da FromSoftware, un survival horror rarissimo!

Stiamo vivendo un periodo d'oro per i survival horror. Tra le meraviglie del filone remake di Resident Evil 4 (qui la recensione di Resident Evil 4 Separate Ways) e il ritorno di vecchie glorie come Silent Hill 2 e Dead Space (la recensione di Dead Space è a portata di click), i fan del genere non hanno proprio di che lamentarsi. A questo proposito, in passato un team molto famoso passato alla storia del gaming per giochi ben diversi - tra Dark Souls ed Elden Ring - ha sviluppato un particolare survival horror chiamato Kuon, uscito su PlayStation 2. Ve ne ricordate? Noi siamo qui per rinfrescarvi la memoria su questa produzione targata From Software.

Sviluppo e storia

Lo sviluppo di Kuon è iniziato dopo quello di Lost Kingdoms 2, un action RPG basato su carte sempre di From Software. Col survival horror, il Producer Atsushi Taniguchi voleva rivolgersi a un pubblico desideroso di sperimentare un nuovo approccio al genere. Esperto di avventure a tinte dark, il creativo fece si assicurò che le radici dell'esperienza affondassero nella storia del Giappone e nelle ghost story tipiche della terra del Sol Levante. Da qui l'idea di ambientare Kuon durante il Periodo Heian e, nello specifico, in un imponente castello medioevale.

Inoltre, gli sviluppatori hanno cercato di rinfrescare alcune idee in merito alle assegnazioni delle armi. Ad esempio, la debole Utsuki si serviva di un coltello, mentre la più potente Sakuya scendeva in battaglia col suo ventaglio.

In generale, il collettivo si impegnò molto per cercare di confezionare un'atmosfera inquietante, capace di generare attimi di paura nei giocatori.



Per ottenere questo risultato, il Producer riuscì a coinvolgere alcuni collaboratori esterni al team di sviluppo, inclusi artisti giapponesi di comprovata esperienza. Quella di Kuon è una storia divisa in tre porzioni, ciascuna giocata nei panni di una protagonista differente. La prima - o fase Ying - si gioca nei panni della giovane Utsuki, mentre la seconda - o fase Yang - si affronta con Sakuya.

C'è poi la terza sezione, tutta da vivere controllando la versione femminile di una figura di primo piano per il folklore giapponese: Abe no Seimei. Tra colpi di scena e oscuri rituali, il racconto era forse una delle parti migliori del gioco e si concludeva con un cliffhanger, vista la volontà di Taniguchi di realizzare un sequel di Kuon, che poi non si è mai concretizzato.

Gameplay, atmosfere, peculiarità

La residenza di Fujiwara era un luogo pericoloso, che le protagoniste si ritrovavano a esplorare con un'impostazione visiva tipica dei survival horror di quegli anni: la fixed camera utilizzata anche in Resident Evil. L'oscurità dei corridoi e delle zone all'aperto celava orridi abomini, spesso attratti dai rumori. In altre parole, utilizzare la corsa era possibile, ma a proprio rischio e pericolo, perché i mostri a quel punto entravano in stato di allerta.

Una volta scoperti dai nemici bisognava chiaramente combatterli, facendo uso di differenti soluzioni offensive. Nel gioco infatti c'erano differenti tipi di carte, tra quelle legate ad attacchi immediati e altre più particolari. In Kuon era possibile richiamare delle creature in grado di colpire i mostri. Agli orridi avversari inoltre poteva essere inflitto un colpo di grazia con l'arma distintiva della protagonista utilizzata, per assicurarsi di sbarazzarsene una volta per tutte. Avere una bassa quantità di vita o colpire delle sorgenti di energia oscura induceva uno stato di confusione, e bisognava meditare per tornare alla normalità. Gli scontri a viso aperto, neanche a dirlo, erano solo una componente dell'esperienza ludica, che chiamava i giocatori a risolvere puzzle e a sbloccare porte sigillate, da aprire con specifici oggetti da trovare. Non mancavano poi i consumabili curativi, da accumulare ispezionando con cura le ambientazioni.



Ciò che colpiva realmente di Kuon erano proprio le sue atmosfere, figlie di una direzione artistica indovinata e di un comparto sonoro che riusciva a valorizzare tanto i rumori ambientali, quanto i rantoli dei mostri. Parliamo purtroppo di un progetto con diversi limiti, legati soprattutto a uno sviluppo non facile, all'insegna di problematiche non meglio specificate. Alla prova con la stampa infatti il titolo di From Software ha mostrato le proprie lacune, tra un puzzle design rivedibile e un combat system dai ritmi flemmatici e soprattutto privo di particolari guizzi in grado di renderlo davvero piacevole.

Eppure, i difetti di Kuon non gli hanno impedito di diventare un vero cult, coi collezionisti occidentali ben consci della sua rarità. Se volete aggiungerlo alla vostra collezione, sappiate che dovrete impiegare diverse centinaia di euro per togliervi lo sfizio. Un'altra particolarità di questa sfortunata produzione From Software era da ricercarsi nel suo spot live action. Gli sviluppatori volevano girarlo in un tempio a Setagaya (il quartiere di Tokyo dove è nato Hideo Kojima!) e furono sorpresi di ricevere il via libera dai sacerdoti, date anche le tematiche del titolo.