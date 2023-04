Quanti ricordi! Vi sblocchiamo Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 per PS1

Su, Triangolo, Giù, Croce, Sinistra, L1, Destra, R1. Anche a distanza di ventisette anni dall'esordio in Europa, è impossibile dimenticare la sequenza di tasti che, se eseguita nella schermata del titolo, permetteva di sbloccare i cinque combattenti segreti di Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22, vale a dire il primissimo tie-in dedicato ai Super Saiyan di Akira Toriyama a veder la luce sulla PlayStation originale. Dopo i recenti speciali su Dragon Ball Z: The Legend e Dragon Ball Final Bout, brutto ma indimenticabile, proveremo dunque a sbloccarvi un altro ricordo legato all'epoca PS1 e a un picchiaduro estremamente statico, ma che per ovvie ragioni è stato un vero e proprio must have per tutti i fan della gettonatissima licenza nipponica.

Un roster di tutto rispetto, ma con qualche lacuna

Pubblicato in Giappone nel mese di luglio 1995, Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 è approdato in Europa esattamente dodici mesi più tardi, mentre il pubblico americano ha dovuto attendere addirittura il 2003 per potersi cimentare col fightning game di Bandai, motivo per cui oltreoceano il tie-in - che già al lancio non funzionava proprio benissimo - venne accolto particolarmente male dalla critica.

Basato principalmente sulla serie Z, che sul circuito televisivo nipponico si stava avviando verso la conclusione della Saga di Majin Bu (e forse proprio questo potrebbe spiegare come mai Kid Bu e Vegeth non vennero inclusi nel roster), Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 vantava la bellezza di ventidue personaggi giocabili, più altri cinque da sbloccare attraverso il trucco menzionato in apertura o in alternativa portando a termine la modalità principale, per un totale di 27 lottatori.



Una cifra sorprendente per l'epoca, specie se consideriamo che i primi Tekken e Dead or Alive o persino i più ricchi esponenti delle serie Street Fighter e Virtua Fighter trascinavano sul quadrato dai 9 ai 18 combattenti soltanto. Ad ogni modo, se il roster base includeva la maggior parte dei Guerrieri Z e dei loro storici antagonisti, seppur con assenti del calibro di Yamcha, l'Androide 17 o addirittura Broly, che a partire dall'esordio nell'ottavo film di Dragon Ball Z è sempre stato estremamente popolare i fan, i giocatori potevano sbloccare cinque guerrieri extra, ovvero Gogeta Super Saiyan, Goku Super Saiyan 3, Mr. Satan, il Maestro Muten e l'immancabile Goku bambino.

A proposito degli ultimi tre, se Muten e la versione giovanissima di Goku erano in sostanza gli unici combattenti tratti dalla prima serie di Dragon Ball, in quanto Crilin, Tenshinhan e lo stesso Piccolo erano proposti nelle loro versioni adulte, allievo e maestro erano, assieme a Mr. Satan, gli unici personaggi incapaci di volare.



Tuttavia, mentre il piccolo Saiyan compensava con la Nuvola d'Oro, gli altri due erano costantemente bloccati a terra, e addirittura il padre di Videl non era nemmeno in grado di usare il Ki: non conoscendo alcuna tecnica energetica, infatti, l'idolo e finto salvatore dei terrestri portava con sé uno zaino pieno zeppo di bombe e missili di ogni tipo, che durante la lotta scagliava contro i suoi avversari. Una caratteristica che quantomeno nel manga e nell'anime di Toriyama gli sarebbe valsa la qualifica dal Torneo Tenkaichi.

Meravigliosamente orribile

Confezionato praticamente agli albori dell'era a 32 bit, Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 era una combinazione di 2D e 3D, poiché se gli sprite - veri e propri ricalchi dei disegni originali realizzati per l'anime - erano rigorosamente bidimensionali, le arene e le mosse speciali basate sul Ki si servivano invece delle tre dimensioni.

Benché il risultato potesse apparire piuttosto gradevole agli occhi dei fan, nessuna delle due parti era davvero convincente: seppur belli e fedelissimi al materiale originale, gli sprite dei lottatori erano afflitti da animazioni legnosissime e i colpi energetici risultavano troppo simili tra loro, con rarissime eccezioni come il Makankosappo di Piccolo o il Kienzan di Crilin, mentre gli scenari lamentavano una pochezza talvolta imbarazzante. Non certo meglio si comportava il sistema di combattimento, che a causa del pessimo sistema delle collisioni e degli eterni tempi di risposta dei comandi era tutto fuorché tecnico o immediato, come ci si aspetterebbe invece da un picchiaduro. Sorvolando sulle mancanze dell'intelligenza artificiale, sul piano ludico Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 non aveva davvero di originale o distintivo, tant'è che la possibilità di volare - già offerta tempo addietro dalle varie incarnazioni della serie Super Butouden - non modificava minimamente l'architettura degli scontri.



Una volta spiccato il volo, i personaggi si spostavano semplicemente su un piano diverso e quando subivano danni ingenti si schiantavano al suolo, subendo danni extra proprio come accadeva nell'anime. Carente più o meno sotto ogni aspetto, Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 puntava tutto sull'amore che i fan nutrivano verso l'opera di Toriyama, non a caso gli sviluppatori decisero di inserirvi diverse chicche.

Come di certo ricorderà chiunque abbia giocato l'edizione giapponese, questa presentava nove brevi cutscene speciali che si innescavano quando l'utente ripeteva alcuni scontri chiave dell'opera: giusto per fare qualche esempio, un'eventuale sfida tra Goku bambino e Tenshinhan, che si erano dati battaglia nella finale del 22° Torneo Tenkaichi, era anticipata dall'annunciatore del suddetto, mentre un combattimento tra Gohan e Cell era puntualmente preceduto dalla sequenza in cui il giovane guerriero si trasformava per la prima volta in Super Saiyan 2, a causa alla rabbia provata per la distruzione dell'Androide 16.

La più epica era però la cutscene in cui Goku, nel tentativo di guadagnare quanto più tempo possibile, si trasformava in Super Saiyan 3 per affrontare Majin Bu "ciccione". Per qualche motivo che tuttora non conosciamo, ma che non fatichiamo ad attribuire alla scarsa volontà di tradurre e doppiare le scene parlate, le versioni pubblicate nel nostro lato del globo non presentavano le nove cutscene speciali, motivo per cui i fan occidentali dovettero accontentarsi delle sequenze che anticipavano ogni singolo scontro della modalità torneo, dove il già menzionato annunciatore del Tenkaichi comunicava al pubblico i nomi dei lottatori che sarebbero di volta in volta saliti sul ring. Un'idea sicuramente sfiziosa, che dopo un po' finiva però per stancare. Impossibile non citare poi il risultato di un eventuale scontro fra due Goku bambini, che vedeva il contendente sconfitto assumere le sembianze del maialino Oolong, implicando che il perdente fosse in realtà un impostore. Ve n'eravate accorti?