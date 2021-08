Riders Republic: l'adrenalina scorre nelle foto di Davide di Tria

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Come vi abbiamo raccontato nella nostra prova di Riders Republic, il nuovo sportivo open world di Ubisoft sembra un centrifugato di spettacolarità e divertimento: in compagnia di altri spericolati atleti virtuali, i giocatori possono cimentarsi in discipline ad alto tasso di adrenalina, all'insegna del caos esagerato. Ma oltre alla possibilità di tuffarsi nel vuoto con una tuta alare o dominare le montagne innevate con uno snowboard, per chi ama osservare gli ambienti naturalistici e impervi non manca la facoltà di fermarsi qualche secondo per scrutare il panorama, magari scattando anche qualche foto piuttosto suggestiva. Davide di Tria (del quale potete anche leggere lo speciale Gran Turismo Sport: alla guida della nuova Toyota GR 86) ci dà una dimostrazione della bellezza, evocativa ed elettrizzante al tempo stesso, che caratterizza alcuni scorci di Riders Republic: con il suo obiettivo virtuale ha immortalato ora momenti di pura quiete con un orizzonte al tramonto, ora frangenti in cui trionfa il dinamismo e il senso di velocità. Buona visione!

Riders Republic: adrenalina e azione

Potete seguire Davide di Tria sul suo sito ufficiale e su Instagram dove troverete tutti i lavori più recenti di Davide e una selezione di scatti e opere non solo legate alle Virtual Photography.